DULEEP TROPHY FINAL: रजत पाटीदारने कसला भारी कॅच घेतला; संजू सॅमसनच्या भीडूने कमाल केली, संपूर्ण संघ १४९ धावांवर गुंडाळला

दुलीप ट्रॉफी फायनलमध्ये मध्य विभागाने दक्षिण विभागाला केवळ १४९ धावांत गुंडाळलेकुमार कार्तिकेयने २१ षटकांत ५३ धावा देत ४ महत्वाच्या विकेट्स घेतल्या.सारांश जैनने २४ षटकांत ५ बळी घेत दक्षिण विभागाचा कणा मोडला..Central Zone bowling performance Duleep Trophy Final : आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय संघाने विजयी सुरुवात केली असताना देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही भारतीय खेळाडू चमकत आहेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा कर्णधार रजत पाटीदार ( Rajat Patidar) याच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या मध्य विभाग संघाने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. कुमार कार्तिकेय ( Kumar Kartikeya) व सारांश जैन यांच्या टिच्चून माऱ्यासमोर दक्षिण विभागाचा पहिला डाव ६३ षटकांत १४९ धावांवर गडगडला. या सामन्यात रजतने घेतलेल्या अविश्वसनीय झेलने सर्वांचे लक्ष वेधले..प्रथम फलंदाजीला आलेल्या दक्षिण विभागाकडून तन्मय अग्रवाल व एम आर काळे यांनी सावध सुरूवात केली. या दोघांनी ९७ चेंडू खेळून काढताना २७ धावांची भागीदारी केली. पण, कर्णधार रजतने लगेचच फिरकी गोलंदाज कुमार कार्तिकेयच्या हाती चेंडू दिला आणि १६व्या षटकात काळे ( ९) त्रिफळाचीत झाला. त्यानंतर कार्तिकेयने विकेट्सची रांग लावली. स्मरण आर ( १), मोहम्मद अझरुद्दीन ( ४) यांनाही त्याने गुंडाळले. दुसऱ्या बाजूने पाटीदारने सारांश जैनचा मारा सुरू केला..मध्य प्रदेशच्या फिरकीपटू सारांशने दक्षिण विभागाला आणखी धक्के दिले. रिकी भूई ( १५) व आंद्रे सिद्धार्थ ( १२) यांचा अडथळा दूर केल्यानंतर सारांशने महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली. सलमान निझार २४ धावांवर बाद झाला आणि दक्षिण विभागाचा डाव गडगडला. त्यांचा संपूर्ण संघ १४९ धावांत तंबूत परतला. .कुमार कार्तिकेयने २१ षटकांत ५३ धावा देताना ४ विकेट्स घेतल्या, तर सारांशने २४-२-४९-५ अशी स्पेल टाकली. कार्तिकेय हा आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळतोय. .या सामन्यात चर्चेचा विषय राहिला तो रजत पाटीदारच्या झेलचा... ४९ व्या षटकात सारांशच्या फिरकीवर सलमानच्या बॅटची किनार लागून चेंडू सिली पॉइंटवर उभ्या असलेल्या खेळाडूकडे गेला. त्याने झेल घेण्याचा प्रयत्न केला अन् तो चेंडू पर्यंत पोहोचलाही होता. पण, चेंडू त्याच्या हाताला लागून दूर उडाला. तो चेंडू जमीनीवर पडणार, तितक्यात लेग स्लिपवरून रजतने डाईव्ह मारली आणि संघासाठी विकेट मिळवली..