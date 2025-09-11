Cricket

DULEEP TROPHY FINAL: रजत पाटीदारने कसला भारी कॅच घेतला; संजू सॅमसनच्या भीडूने कमाल केली, संपूर्ण संघ १४९ धावांवर गुंडाळला

Rajat Patidar catch in Duleep Trophy Final: दुलीप ट्रॉफीची फायनल आजपासून सुरू झाली आणि मध्य विभागाने गोलंदाजीत उल्लेखनीय कामगिरी करताना दक्षिण विभागाचा पहिला डाव १४९ धावांवर गुंडाळला.
RAJAT PATIDAR TAKES SENSATIONAL CATCH

Swadesh Ghanekar
Summary

  • दुलीप ट्रॉफी फायनलमध्ये मध्य विभागाने दक्षिण विभागाला केवळ १४९ धावांत गुंडाळले

  • कुमार कार्तिकेयने २१ षटकांत ५३ धावा देत ४ महत्वाच्या विकेट्स घेतल्या.

  • सारांश जैनने २४ षटकांत ५ बळी घेत दक्षिण विभागाचा कणा मोडला.

Central Zone bowling performance Duleep Trophy Final : आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय संघाने विजयी सुरुवात केली असताना देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही भारतीय खेळाडू चमकत आहेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा कर्णधार रजत पाटीदार ( Rajat Patidar) याच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या मध्य विभाग संघाने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. कुमार कार्तिकेय ( Kumar Kartikeya) व सारांश जैन यांच्या टिच्चून माऱ्यासमोर दक्षिण विभागाचा पहिला डाव ६३ षटकांत १४९ धावांवर गडगडला. या सामन्यात रजतने घेतलेल्या अविश्वसनीय झेलने सर्वांचे लक्ष वेधले.

