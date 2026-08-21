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ENG vs PAK: मायकेल वॉनने पाकिस्तानची इभ्रत काढली; रमीझ राजाला मिरची झोंबली... Video पोस्ट करून थयथयाट

Ramiz Raja Urges Pakistan to Fight Back Against England: इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीच्या पहिल्या दोन दिवसातच पाकिस्तान बॅकफूटवर गेले आहेत. त्यामुळे मायकल वॉनने पाकिस्तानवर बोचरी टीका केली होती. ज्यानंतर रमीझ राजानं पाकिस्तानला झापलं आहे.
England vs Pakistan 1st Test

Ramiz Raja Urges Pakistan to Fight Back Against England

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

England vs Pakistan 1st Test Marathi News: इंग्लंड दौऱ्यावर गेलेल्या पाकिस्तान संघाची अत्यंत खराब सुरुवात झाली आहे. कसोटी मालिकेतील पहिला सामना लीड्सला बुधवारी (१९ ऑगस्ट) सुरू झाला. या सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी ऑली रॉबिन्सन आणि जोश टंग या दोघांनी मिळूनच १७१ धावांवर पाकिस्तानचा पहिला डाव गुंडाळला होता.

त्यानंतर पहिल्या दिवशी २ बाद ११२ धावा करत इंग्लंडने दमदार सुरुवात केली. दुसऱ्या दिवशी सुरुवातीला पाऊस झाल्याने खेळ उशीरा सुरु झाला, पण त्यानंतरही दुसऱ्या दिवशी इंग्लंडने ८२ षटकात ८ बाद ३६६ धावा केल्या.

England vs Pakistan 1st Test
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