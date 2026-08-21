ENG vs PAK: मायकेल वॉनने पाकिस्तानची इभ्रत काढली; रमीझ राजाला मिरची झोंबली... Video पोस्ट करून थयथयाट

England vs Pakistan 1st Test Marathi News: इंग्लंड दौऱ्यावर गेलेल्या पाकिस्तान संघाची अत्यंत खराब सुरुवात झाली आहे. कसोटी मालिकेतील पहिला सामना लीड्सला बुधवारी (१९ ऑगस्ट) सुरू झाला. या सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी ऑली रॉबिन्सन आणि जोश टंग या दोघांनी मिळूनच १७१ धावांवर पाकिस्तानचा पहिला डाव गुंडाळला होता. त्यानंतर पहिल्या दिवशी २ बाद ११२ धावा करत इंग्लंडने दमदार सुरुवात केली. दुसऱ्या दिवशी सुरुवातीला पाऊस झाल्याने खेळ उशीरा सुरु झाला, पण त्यानंतरही दुसऱ्या दिवशी इंग्लंडने ८२ षटकात ८ बाद ३६६ धावा केल्या. .ENG vs PAK, Test: जो रुटची सचिन तेंडुलकरच्या विश्वविक्रमाशी बरोबरी, तर ब्रुकचं शतक हुकलं; इंग्लंडने पाकिस्तानची उडवली झोप.पहिल्या डावात इंग्लंडकडून जॉर्डन कॉक्स (७३), कर्णधार जो रुट (६६), हॅरी ब्रुक (९१) आणि डॅन लॉरेन्स (५१) यांनी अर्धशतके करत पाकिस्तानी गोलंदाजांना चांगलीच मेहनत करायला लावली. त्यामुळे दुसऱ्या दिवस अखेर इंग्लंडकडे तब्बल १९५ धावांची मोठी आघाडी आहे.पाकिस्तानची अवस्था अशी दयनीय झाल्यानंतर इंग्लंडचे माजी कर्णधार मायकल वॉन (Michael Vaughan) यांनी बीसीसीला तिखट प्रतिक्रिया दिली होती. त्यावर पाकिस्तानचे दिग्गज क्रिकेटपटू रमीझ राजा (Ramiz Raja) यांनी पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर देण्याचे आवाहन केलं आहे..वॉन यांनी म्हटले होते की 'इंग्लंडचा दौरा करणारा हा आतापर्यंतचा सर्वात कमजोर संघ आहे. आताच्या परिस्थितीत इंग्लंड संघाला कसे आव्हान देतील, असं मला दिसत नाही. आत्तापर्यंत आपण जे पाहिलं, त्यावरून इंग्लंडने ही मालिका ३-० अशी जिंकायला हवी.'.ENG vs PAK: इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी चेंडूचे दोन तुकडे का केले? पाकिस्तानच्या पहिल्या डावानंतर नेमकं काय घडलं? Video viral.यानंतर मात्र रमीज राजा यांना वॉन यांचे विधान बोचले असून त्यांनी पाकिस्तान संघाला आवाहन करताना म्हटले आहे की 'आता फक्त पाहायचे आहे की पाकिस्तान खरंच थकलं आहे का, खचला आहे का आणि खाली घसरला आहे की ते बॅटने प्रतिउत्तर देतील? खरी गोष्ट ही आहे की तुम्ही लढायला हवं. कारण तुम्हाला हे लोकांना, चाहत्यांना आणि इंग्लिश समालोचकांना हे सिद्ध करून दाखवावे लागेल.'त्यांनी म्हटले की 'समालोचकांमध्ये एकमत तयार होत आहे, आज तर मायकल वॉनने खुलेपणाने बीबीसी टेलिव्हिजनवर पाकिस्तानला इंग्लंड दौरा करणारा आत्तापर्यंतचा सर्वात कमकुवत संघ म्हटलं आहे. जेव्हा ते असं काही विधान करतात, त्यामुळे तुमचं हृदय तुटतं. हा संदेश देणं आवश्यक आहे, कारण आता याच माध्यमातून तुम्हाला संपूर्ण जगाला चुकीचं सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे.'.दरम्यान, आता पाकिस्तानसमोर आधी इंग्लंडचा पहिला डाव संपवण्याचे आणि मग मोठी पिछाडी भरून काढून इंग्लंडसमोर लक्ष्य ठेवण्याचे कठीण आव्हान आहे. त्यामुळे सध्यातरी इंग्लंडचे पारडे सामन्यात जड आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.