Ranji Trophy: महाराष्ट्राचा मोठा विजय! पृथ्वी शॉच्या द्विशतकानंतर मुकेश चौधरी अन् रामकृष्ण घोषचा चंदिगढविरुद्ध तिखट मारा

रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्राने चंदिगढला १४४ धावांनी पराभूत केले. महाराष्ट्राच्या विजयात ऋतुराज गायकवाड, पृथ्वी शॉ, रामकृष्ण घोष आणि मुकेश चौधरी यांचे विशेष योगदान राहिले. या विजयामुळे महाराष्ट्राचे ९ पाँइंट्स झाले आहेत. .रणजी ट्ऱॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत महाराष्ट्र संघ सध्या चांगल्या लयीत खेळत आहे. दुसऱ्या फेरीत महाराष्ट्राने चंदिगढला १४४ धावांनी पराभूत केले आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्राला महत्त्वाचे ६ पाँइंट्स मिळाले असून दोन सामन्यांनंतर अंकित बावणेच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या महाराष्ट्र संघाचे ९ पाँइंट्स झाले आहेत. महाराष्ट्राच्या चंदिगढविरुद्धच्या विजयात ऋतुराज गायकवाड, पृथ्वी शॉ, रामकृष्ण घोष आणि मुकेश चौधरी यांचे विशेष योगदान राहिले.या सामन्यात शेवटच्या डावात महाराष्ट्राने चंदिगढला ४६४ धावांचे लक्ष्य दिले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना चंदिगढने चांगली लढत दिली होती. त्यातही अर्जुन आझादने दीडशतकी खेळी करत झुंज दिली, पण चंदिगढचा संघ शेवटच्या दिवशी दुसऱ्या डावात ९४.१ षटकात ३१९ धावांवर सर्वबाद झाला.चंदिगढने दुसऱ्या डावात पहिली विकेट पहिल्याच षटकात शिवम भाम्ब्रीच्या रुपात गमावली होती. पण त्यानंतर अर्जुन आझादला कर्धार मनन वोहराची साथ मिळाली. या दोघांनी शतकी भागीदारी केली. मात्र मंगळवारी (२८ ऑक्टोबर) सामन्याच्या शेवटच्या दिवशी सुरुवातीलाच मननला ५८ धावांवर बाद केले. त्यामुळे त्याची १३४ धावांची अर्जुनसोबतची भागीदारी तुटली. मनन वोहराला बाद केल्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर रामकृष्ण घोषणे रमण बिश्नोईलाही शून्यावर माघारी धाडले. त्यानंतर एके कोशिकने अर्जुनला काही काळ साथ दिली. पण त्याला दधेने ९ धावांवर बाद केले. त्याचा झेल ऋतुराजने पकडला. तो बाद झाल्यानंतर मात्र अर्जुनला राजअंगद बावाची साथ मिळाली. या दोघांनी शतकी भागीदारी करत महाराष्ट्राची चिंता वाढवली होती. त्यांची भागीदारी जरी रंगत होती, तसा महाराष्ट्राच्या तोंडाशी आलेला घास दूर होत होता, असं वाटत होतं. पण खेर ७९ व्या षटकात अनुभवी फिरकीपटू जलज सक्सेनाने ४२ धावांवर राजअंगद बावाला बाद करत त्यांची १२१ धावांची भागीदारी तोडली. .तरी अर्जुन चांगला खेळ करत होता. त्याने शतकानंतर दीडशतकही पूर्ण केले. पण तो एक बाजू सांभाळत असताना मयंक सिद्धू (८) आणि जगजीत सिंग संधू (२) हे बाद झाले. त्यांना मुकेश चौधरीने बाद केले. त्यानंतर ९२ षटकात मुकेशने अखेर सर्वात मोठा अडथळा ठरलेल्या अर्जुन अझादा त्रिफळाचीत केले. अर्जुनने २३६ चेंडूत १६८ धावांची खेळी केली. त्यानंतर मात्र अखेरचे दोन विकेट्स रामकृष्ण घोषने घेतले आणि चंदिगढचा डाव संपवर महाराष्ट्राच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले.महाराष्ट्राकडून या डावात मुकेश चौधरी आणि रामकृष्ण घोष यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच दधे आणि जलज सक्सेनाने प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, या सामन्यात महाराष्ट्राने प्रथम फलंदाजी करताना ८५.५ षटकात सर्वबाद ३१३ धावा केल्या होत्या. महाराष्ट्राकडून ऋतुराज गायकवाडने १६३ चेंडूत ११६ धावांची खेळी केली. तसेच सौरभ नवलेने ६६ आणि अर्शिन कुलकर्णीने ५० धावांची खेळी केली. चंदिगढकडून जगजीत सिंग संधू आणि अभिषेक सैनी यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर चंदिगढला पहिल्या डावात ७३ षटकात सर्वबाद २०९ धावाच करता आल्या. चंदिगढकडून रमण बिश्नोईने ५४ धावांची आणि निशुंक बिर्लाने नाबाद ५६ धावांची खेळी केली. महाराष्ट्राकडून विकी ओत्सवालने ६ विकेट्स घेतल्या होत्या. चंदिगढ २०९ धावांच बाद झाल्याने महाराष्ट्राला १०४ धावांची आघाडी मिळाली होती.महाराष्ट्राच्या दुसऱ्या डावात पृथ्वी शॉ याने वादळी खेळी केली. त्याने १५६ चेंडूत २९ चौकार आणि ५ षटकारांसह २२२ धावांची खेळी केली. सिद्धेश वीरने ८३ चेंडूत ६२ धावांची खेळी केली. तसेच ऋतुराज गायकवाडने ३५ चेंडूत नाबाद ३६ धावा केल्या. .महाराष्ट्राने दुसरा डाव ५२ षटकात ३ बाद ३५९ धावांवर घोषित केला होता. त्यानंतर १०४ धावांच्या आघाडीसह महाराष्ट्राने ४६४ धावांचे लक्ष्य चंदिगढला दिले होते. या डावात चंदिगढकडून जगजीत सिंग सधू, विष्णू आणि अर्जुन अझाद यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.