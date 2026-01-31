Ranji Trophy : ऋतुराज गायकवाडचा भोपळा, पृथ्वी शॉच्या पाच धावा; महाराष्ट्राची ६ बाद ६६ अशी अवस्था, उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश अशक्य

Maharashtra vs Madhya Pradesh Ranji Trophy must win match: मध्य प्रदेशने विजयासाठी ठेवलेल्या २६७ धावांचा पाठलाग करताना महाराष्ट्राचे ६ फलंदाज ६६ धावांत तंबूत परतले. पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड, अंकित बावणे आदी स्टार खेळाडू मोक्याच्या क्षणी अपयशी ठरले. कुमार कार्तिकेय सिंगने महाराष्ट्राचे कंबरडे मोडले आणि मध्य प्रदेशला फ्रंटसीटवर बसवले. .मध्य प्रदेशला पहिल्या डावात १८७ धावा करता आल्या होत्या. आर हंगर्गेकरने पाच विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर महाराष्ट्राला पहिल्या डावात १७९ धावाच करता आल्या. ऋतुराज गायकवाडने ( ४६) सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. मध्य प्रदेशच्या कुमार कार्तिकेयने ६ विकेट्स घेतल्या. दुसऱ्या डावात मध्य प्रदेशने २५८ धावा करताना २६७ धावांचे लक्ष्य ठेवले..T20 WORLD CUP : ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का, वर्ल्ड कपच्या संघात करावे लागले दोन बदल; पॅट कमिन्सची माघार, तर... .शुभम शर्माने २०२ चेंडूंत ९ चौकारांच्या मदतीने ९० धावांची खेळी केली. वेंकटेश अय्यरनेही ६० चेंडूंत ९ चौकार लगावताना ६० धावा केल्या. महाराष्ट्राच्या आर घोषने या डावात ५ विकेट्स घेतल्या. पृथ्वी शॉ व अर्शीन कुलकर्णी ही जोडी महाराष्ट्राला दमदार सुरुवात करून देईल अशी अपेक्षा होती, परंतु इंदूरच्या खेळपट्टीवर गोलंदाजांचे वर्चस्व पाहायला मिळाले. कुमार कार्तिकेयने पहिल्याच षटकात अर्शीनला भोपळ्यावर कॉट अँड बोल्ड केले. त्यानंतर दुसऱ्या षटकात आर्यन पांडेने स्वतःच्या गोलंदाजीवर पृथ्वीचा ( ५) सुरेख झेल टिपला..दोन्ही सलामीवीर पाच धावांवर माघारी परतल्यानंतर ऋतुराज गायकवाड व अंतिक बावणे यांच्याकडून अपेक्षा होता. कुमारने ऋतुराजला भोपळ्यावर पायचीत पकडले, तर सारांश जैनने कर्णधार बावणेला ( ८) स्वस्तात माघारी पाठवले. संघाची गाडी घरंगळत असताना निरज जोशी दुसऱ्या बाजूने खिंड लढवत होता. कुमारने त्यालाही बाद केले. निरज ४७ चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारांसह ४२ धावा करून माघारी परतला. त्यानंतर पुन्हा पडझड सुरू झाली..WPL 2026 : मुंबई इंडियन्सचं नशीब यूपीच्या हाती! हरमनप्रीत कौरची खेळी व्यर्थ, गुजरात जायंट्सने Eliminator मध्ये मारली एन्ट्री .सिद्धार्थ म्हात्रे ( ०) व आर घोष ( ६) यांना अनुक्रमे कुमार व सारांश यांनी बाद करून महाराष्ट्राची अवस्था ७ बाद ८४ धावा अशी दयनीय केली. हे वृत्त लिहिले तेव्हा एस नवळे ( १६) व विकी ओस्तवाल ( ०) मैदानावर उभे होते आणि महाराष्ट्राला आणखी १८१ धावा आवश्यक होत्या. कुमारने ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.