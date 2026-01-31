Cricket

Ranji Trophy : ऋतुराज गायकवाडचा भोपळा, पृथ्वी शॉच्या पाच धावा; महाराष्ट्राची ६ बाद ६६ अशी अवस्था, उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश अशक्य

Maharashtra collapse chasing 267 in Ranji Trophy: रणजी ट्रॉफीमधील अत्यंत महत्त्वाच्या सामन्यात महाराष्ट्र संघ अडचणीत सापडला आहे. मध्य प्रदेशविरुद्ध सामन्यात २६७ धावांचे लक्ष्य गाठताना महाराष्ट्राची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. अवघ्या ६६ धावांत संघाचे ६ फलंदाज तंबूत परतले आहेत.
Swadesh Ghanekar
Maharashtra vs Madhya Pradesh Ranji Trophy must win match: मध्य प्रदेशने विजयासाठी ठेवलेल्या २६७ धावांचा पाठलाग करताना महाराष्ट्राचे ६ फलंदाज ६६ धावांत तंबूत परतले. पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड, अंकित बावणे आदी स्टार खेळाडू मोक्याच्या क्षणी अपयशी ठरले. कुमार कार्तिकेय सिंगने महाराष्ट्राचे कंबरडे मोडले आणि मध्य प्रदेशला फ्रंटसीटवर बसवले.

