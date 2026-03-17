Rashid Khan: पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्यावर रशीद खानचा तीव्र संताप; म्हणाला, 'रमजानच्या पवित्र महिन्यात ही क्रूरता...'

जगात सध्या युद्धामुळे तणाव पाहायल मिळत आहेत. एकिकडे इराण-इस्त्रायल यांच्यातील युद्ध सुरू असतानात अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातही तणावाचे वातावरण आहे. नुकतेच १६ मार्च २०२६ रोजी काबूलमध्ये (Kabul) पाकिस्तानने केलेल्या हवाई हल्ल्यात (Air Strike) एका व्यसनमुक्ती रुग्णालयाला लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप अफगाणिस्तानने केला. मिळालेल्या माहितीनुसार या हल्ल्यात ४०० हून अधिक लोकांचे प्राण गेले असून साधारण २५० लोकं जखमी आहेत. हा अलिकडच्या काळातील हा सर्वात प्राणघातक हल्ला असल्याचे म्हटले जात आहे. यानंतर अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाचा कर्णधार राशिद खानने (Rashid Khan) प्रतिक्रिया दिली आहे. .Iran-Israel War: होर्मुजच्या समुद्रधुनीत भारत इराणविरुद्ध युद्धनौका तैनात करणार? ट्रम्प यांच्या आवाहनावर परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलं उत्तर.साधारण २००० बेड्स असलेल्या विभागाचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे, त्यामुळे सध्या आपत्कालीन सेवांना पुढील परिस्थिती हाताळण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. तथापि, पाकिस्तानने नागरी वस्त्यांना हतुपूर्वक लक्ष केले नसल्याचे म्हटले असून त्यांनी दावा केला आहे की हे हवाई हल्ले अफगाणिस्तानमधील कथितपणे कार्यरत असलेल्या दहशतवादी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यासाठी करण्यात आले होते..दरम्यान, या घटनेचे पडसाद संपूर्ण अफगाणिस्तानमध्ये उमटले असून आता विविध प्रतिक्रिया सध्या समोर येत आहे. राशिद खाननेही याबाबत प्रतिक्रिया देताना या घटनेबाबत निषेध व्यक्त केला आहे. याबाबत त्याने संयुक्त राष्ट्र आणि इतर मानवाधिकार संस्थांकडेही मदतीचा हात मागितला आहे..Pakistan Afghanistan Conflict : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानातील हॉस्पिटलवर हल्ला, ४०० लोकांचा मृत्यू, २५० हून अधिक जखमी झाल्याचा तालिबानचा दावा.राशिद खानने लिहिले की 'काबूलमधील पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यामुळे झालेल्या जीवितहानीच्या बातम्यांमुळे मला तीव्र दु:ख होत आहे. हेतूपूर्वक किंवा चुकूनही नागरिकांची घरं, शैक्षणिक संस्था किंवा वैद्यकीय सुविधांना लक्ष्य करणे हा एक गुन्हाच आहे. माणसाच्या जीवाबद्दलची अनास्था, विशेषतः रमजानच्या पवित्र महिन्यात, अत्यंत घृणास्पद आणि चिंतेची बाब आहे. यामुळे केवळ द्वेष वाढेल.''मी संयुक्त राष्ट्र आणि इतर मानवाधिकार संस्थांना आवाहन करतो की त्यांनी या ताज्या अत्याचाराची सखोल चौकशी करावी आणि गुन्हेगारांना जबाबदार ठरवावे. मी या कठीण काळात माझ्या अफगाणी लोकांसोबत उभा आहे. आपण यातून सावरू आणि पुन्हा एक राष्ट्र म्हणून उभे राहू, जसे आपण नेहमीच करत आलोय.'.दरम्यान, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही देशांमधील संघर्ष वाढत आहे. या दोन्ही देशांमधील हल्ले फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून तीव्र झाले आहेत. सध्या त्यांच्यातील संघर्षाचा आता तिसरा आठवडा सुरू आहे.