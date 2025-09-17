Cricket

Asia Cup 2025: राशिद खानची 'करामत'! भूवनेश्वर कुमारचा विक्रम मोडत केला मोठा पराक्रम; वाचा सविस्तर

Rashid Khan Breaks Bhuvneshwar Kumar Record: बांगलादेशविरुद्धच्या रोमांचक सामन्यात अफगाणिस्तानला ८ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला, परंतु अफगाणिस्तानचा कर्णधार राशिद खानने या सामन्यादरम्यान भूवनेश्वर कुमारचा विक्रम मोडला आहे.
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये बांगलादेशने अफगाणिस्तानला ८ धावांनी पराभूत केले.

  • पण या सामन्यात राशिद खानने टी२० आशिया कपमधील भूवनेश्वर कुमारचा विक्रम मोडला.

  • राशिद खानने या सामन्यात ४ षटकात २६ धावात २ विकेट्स घेतल्या.

