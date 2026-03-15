IND vs PAK: 'भारताच्या DNA मध्ये ट्रॉफी अन् आमच्यामध्ये फक्त पराभव...' माजी कर्णधाराने काढले पाकिस्तान क्रिकेटचे वाभाडे

Rashid Latif Shames PCB After T20 WC Exit: पाकिस्तान क्रिकेट संघावर सध्या चहूबाजूंनी टीका होत आहे. पाकिस्तान संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत फारशी चांगली कामगिरी करता आली नाही, त्यांचं आव्हान सुपर - ८ फेरीतच संपले. त्यामुळे पाकिस्तानला (Pakistan Cricket) मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. .Salman Agha Run-Out: याला म्हणतात 'घरचा आहेर' मिळणं... सलमान आघाच्या रनआऊटवरून रावळपिंडी पोलिसांनीच केलं ट्रोल.पहिल्या फेरीत पाकिस्तानने अमेरिका, नेदरलँड्स आणि नामिबियाविरुद्ध विजय मिळवला, पण भारताविरुद्ध ६१ धावांनी मोठा पराभव झाला. त्यानंतर सुपर-८मध्ये त्यांचा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर इंग्लंडविरुद्ध २ विकेट्सने पराभव झाला. त्यानंतर श्रीलंकेविरुद्ध केवळ ५ धावांनी विजय मिळवल्यानंतर त्यांचे आव्हान संपले. दुसरीकडे पाकिस्तानचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या भारतीय संघाने ९ पैकी ८ सामने जिंकले आणि टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपदही जिंकले. हे पाहाता पाकिस्तानच्या या कामगिरीवर माजी कर्णधार राशिद लतिफ (Rashid Latif) यांनी आगपाखड केली आहे..३७ कसोटी आणि १६६ वनडे सामने खेळलेल्या लतिफ यांनी भारतीय संघाने आयसीसी ट्रॉफी जिंकण्याची सवय लावून घेतल्याचे म्हणत कौतुक केले, मात्र स्वत:च्या पाकिस्तानी संघावर कडाडून टीका केली. भारतीय संघाने (Team India) अहमदाबादमध्ये अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध नाणेफेक हरल्यानंतरही २५५ धावा केल्या होत्या आणि न्यूझीलंडला १५९ धावांतच रोखून ९६ धावांनी विजय मिळवला होता. त्यामुळे भारताने तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कपवर नाव कोरले..BAN vs PAK : यांना चौकारही अडवता येत नाही... पाकिस्तानी चेंडूसकट सीमारेषेबाहेर... धाडकन आपटला, हॉस्पिटलमध्ये पोहोचला... .याबाबत पत्रकारांशी बोलताता लतिफ म्हणाले, 'नाणेफेक हरल्यानंतरही त्यांनी अडीचशे धावा केल्या, त्यांच्यापर्यंत कोणी पोहचू शकत नाही. त्यांनी हे काही एका रात्रीत मिळवलेलं नाही. त्यांनी गेल्या १० वर्षांत घेतलेल्या मेहनतीचे हे फळ आहे. तुम्ही शेवटचे काही आयसीसी स्पर्धा पाहा किंवा आशिया कप पाहा. भारताच्या DNA मध्ये ट्रॉफी जिंकणे आहे, तर आपल्या DNA मध्ये बाद फेरीआधीच पराभूत होणे आहे. त्यांचा DNA अंतिम सामना खेळणे आणि जिंकणे आहे.'.याशिवाय लतिफ यांनी खेळाडूंच्या करारातील कथित गैरव्यवस्थापनाबद्दलही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डावर टीका केली आणि त्यांना कमकुवत बोर्ड असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले, 'अशा गोष्टी कमकुवत बोर्ड करते. जेव्हा तुम्ही करार करता, त्याच सर्वकाही असतं, ज्यात दंड आणि बक्षीसाबद्दलही उल्लेख असतो.'.