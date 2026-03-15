Salman Agha Run-Out: याला म्हणतात 'घरचा आहेर' मिळणं... सलमान आघाच्या रनआऊटवरून रावळपिंडी पोलिसांनीच केलं ट्रोल

Rawalpindi Police Trolls Salman Ali Agha's Run-Out: पाकिस्तानने बांगलादेशला शुक्रवारी (१३ मार्च) १२८ धावांनी पराभूत करत मालिकेत १-१ अशी बरोबरी केली. मात्र ढाकामध्ये झालेल्या हा सामना पाकिस्तानचा खेळाडू सलमान अली आघा (Salman Agha) याच्या वादग्रस्त धावबादमुळे सर्वाधिक चर्चेत राहिला. त्याच्या धावबादचा व्हिडिओही बराच व्हायरल (Video Viral) झाला, तसेच त्यानंतर त्याने हेल्मेट आणि ग्लव्ह्ज फेकल्याने त्याला आयसीसीकडून चेतावणी मिळाली. आता त्याला त्याच्याच देशातील रावळपिंडी पोलिसांकडून (Rawalpindi Police) ट्रोल व्हावं लागलं आहे..Salman Agha Runout: आधी रनआऊट झाला अन् मग हेल्मेट फेकलं... पाकिस्तानच्या सलमान आघावर ICC ची कारवाई.झाले असे की या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या पाकिस्तान संघाकडून सलमान आघा पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरला होता, त्याने मोहम्मद रिझवानसोबत शतकी भागीदारीही केली. तो आक्रमक खेळत होता. पण ६४ धावांवर असताना ३९ व्या षटकात तो विचित्रपद्धतीने धावबाद (Run-Out) झाला. .झाले असे की रिझवानने मेहदी हसन मिराजने टाकलेला चेंडू सरळ खेळला, तेव्हा मिराजने तो चेंडू शूजने आडवण्याचा प्रयत्न केला. पण तोपर्यंत सलमानने एक धावेच्या प्रयत्नासाठी क्रीज सोडली होती. पण चेंडू जवळच गेल्याने तो मागे येत होता. त्यावेळी मेहदी हसन चेंडू रोखण्याच्या प्रयत्नात असताना सलमानला धडकला आणि चेंडू त्यांच्या पायात आला. यावेळी सलामान तो चेंडूत उचलून द्यायला लागला, पण मेहदी हसनने चपळाईने आधी चेंडू उचलला आणि स्टंपवर फेकला. त्यावेळी सलमान क्रीजमध्ये आलेला नव्हता, त्यामुळे तो धावबाद झाला. या निर्णयानंतर तो प्रचंड चिडला होता. यामध्ये बांगलादेशचा कर्णधार लिटन दासही मध्ये पडला. त्याचे रिझवानसोबत बोलणं झालं. यानंतर सलामानने माघारी जाताने बॅट आणि ग्लव्ह्ज फेकले..आता याच घटनेचं उदाहरण देत रावळपिंडी पोलिसांनी नागरिकांना सुरक्षेबाबत जागरुकता पसरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी सलमानच्या रनआऊटचा फोटो एडिट केला असून लिहिले की 'रस्त्यावर असो किंवा मैदानात सुरक्षिततेची सुरुवात वैयक्तिक जबाबदारीनेच होते. स्वत:वर विश्वास ठेवा, जागरुक रहा, स्वत:ला आणि इतरांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी हुशारीने निर्णय घ्या.'.सलमानवर आयसीसीची कारवाईसलमानने विकेट गेल्यानंतर हेल्मेट आणि ग्लव्ह्ज फेकल्याने त्याच्यावर आचारसंहितेतील नियमांचा भंग केल्याचा आरोप आयसीसीकडून झाला आहे. आयसीसीने त्याला चेतावणी दिली असून एक डिमिरिट पाँइंट दिला आहे. गेल्या २४ महिन्यातील ही त्याची पहिली चूक आहे.