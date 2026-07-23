रवी शास्त्रींनी निवडला भारत-इंग्लंडचा All Time XI संघ; धोनी कर्णधार, तर गांगुलीला मात्र...

भारताचा इंग्लंड दौरा नुकताच संपला. या दौऱ्यात भारताची फारशी कामगिरी चांगली झाली नाही, टी२० संघाकडून पूर्णच निराशा झाली. टी२० मालिका ४-० ने पराभूत झाल्यानंतर वनडे मालिकेत काही खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली, पण तरीही मालिका २-१ ने गमावली. यादरम्यानच भारताचा माजी अष्टपैलू आणि प्रशिक्षक रवी शास्त्री (Ravi Shastri) यांनी भारत आणि इंग्लंड (India-England) यांची मिळून सार्वकालिन सर्वोत्तम प्लेइंग ११ संघ (All Time XI) निवडला आहे. रवी शास्त्रींनी स्काय स्पोर्ट्सच्या युट्युब चॅनेलवर हा संघ निवडला आहे. पण धक्कादायक गोष्ट म्हणजे त्यांनी भारताचा दिग्गज कर्णधार सौरव गांगुलीला (Sourav Ganguly) स्थान दिलेलं नाही. गांगुली भारताकडून वनडेत ११ हजारहून अधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. तसेच भारताच्या यशस्वी कर्णधारांपैकी एक आहे..IND vs ENG: "१२ हजार धावा अन् लोकांची फौज..." अश्विनने सांगितलं रोहित-विराटला संघातून न काढण्याचं खरं कारण.रवी शास्त्री यांनी सलामीला मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरला आणि रोहित शर्मा (Sachin Tendulkar - Rohit Sharma) यांना संधी दिली आहे. सचिनने वनडेत १८ हजारांहून अधिक धावा करताना ४९ शतके केली आहेत. तो वनडेत सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. तसेच रोहित शर्मानेही ११,८०० हून अधिक धावा केल्या असून ३४ शतके केली आहेत. त्यामुळे दोघांनी मिळूनच ८३ शतके केलेली आहेत. शास्त्रींनी तिसऱ्या क्रमांकासाठी इंग्लंडचा यष्टीरक्षक फलंदाज जॉस बटलरची निवड केली आहे. तो वनडेत इंग्लंडतचा सर्वाधिक धावा करणारा तिसरा फलंदाज आहे. त्याने ५५७८ धावा केल्या आहे, ज्यात ११ शतकांचा समावेश आहे..चौथ्या क्रमांकासाठी शास्त्री यांनी विराट कोहलीची (Virat Kohli) निवड केली आहे. विराटने वनडेत ५४ शतकांसह १४ हजारांहून अधिक धावा केल्या आहेत. भारताचा अष्टपैलू युवराज सिंग याला ५ व्या क्रमांकासाठी शास्त्रींनी निवडले आहे. युवराज २०११ वनडे वर्ल्ड कपमधील मालिकावीर ठरला होता. याशिवाय १९८३ वर्ल्ड कप विजेते कर्णधार कपिल देव यांना ६ व्या क्रमांकासाठी, तर बेन स्टोक्सला ७ व्या क्रमांकासाठी शास्त्री यांनी निवडले आहे. म्हणजेच त्यांनी संघात तीन अष्टपैलू खेळाडू ठेवले आहेत..८ व्या क्रमांकासाठी शास्त्री यांनी २०११ वनडे वर्ल्ड कप आणि २०१३ चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेता कर्णधार एमएस धोनीची (MS Dhoni) निवड केली आहे. त्याला त्यांनी त्यांच्या संघाचा कर्णधार म्हणूनही निवडले आहे. धोनीने फलंदाजी करताना १० हजारांहून अधिक धावाही केल्या आहेत.गोलंदाजंमध्ये शास्त्री यांनी राशिद खानला ९ व्या क्रमांकावर निवडले असून त्याने वनडेत २४३ विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच १० व्या क्रमांकावर भारताच्या हरभजन सिंगला निवडले आहे, ज्याने २६५ वनडे विकेट्स घेतल्या आहेत. ११ व्या क्रमांकासाठी जसप्रीत बुमराहची निवड केली आहे. बुमराहने ९१ वनडेत १५१ विकेट्स घेतल्या आहेत. याशिवाय १२ वा खेळाडू म्हणून शास्त्री यांनी झहीर खानला निवडले आहे, ज्याने २६९ विकेट्स वनडेत घेतल्या आहेत..IND vs ZIM, T20I: हरारेमध्ये तरी विजयी होणार का? श्रेयस अय्यरच्या संघाची आजपासून झिम्बाब्वेविरुद्ध परीक्षा.रवी शास्त्री यांची भारत-इंग्लंड यांची मिळून सर्वकालिन सर्वोत्तम संघसचिन तेंडुलकर, रोहित शर्मा, जॉस बटलर, विराट कोहली, युवराज सिंग, कपिल देव, बेन स्टोक्स, एमएस धोनी (कर्णधार), आदिल राशिद, हरभजन सिंग, जसप्रीत बुमराह, झहीर खान (१२ वा खेळाडू).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.