Cricket

IND vs ENG, Semi: भारताने इंग्लंडविरुद्ध कोणती Playing XI खेळवावी? रवी शास्त्री, रिकी पाँटिंग यांचा सल्ला; म्हणाले, अभिषेकला तर...

India playing XI vs England semi final prediction: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील उपांत्य फेरीचा सामना रंगणार असताना भारतीय संघाची Playing XI काय असावी, यावर मोठी चर्चा सुरू आहे. सलामीवीर अभिषेक शर्मा याच्या अलीकडील कामगिरीमुळे त्याच्यावर टीका होत आहे.
SHASTRI, PONTING BACK ABHISHEK SHARMA IN INDIA PLAYING XI

SHASTRI, PONTING BACK ABHISHEK SHARMA IN INDIA PLAYING XI

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ravi Shastri, Ricky Ponting advice on Abhishek Sharma form : भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत ५ मार्च रोजी इंग्लंडचा सामना करणार आहे. इंग्लंडची यंदाच्या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील कामगिरी उल्लेखनीय झाली आहे. त्यांनी यजमान श्रीलंकेला पराभूत करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. त्यामुळेच भारताला वाटते तितकी ही लढत सोपी नक्कीच नसणार आहे. भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा हा त्याच्या खराब फॉर्माशी झगडतोय आणि त्याच्यावर आता टीकाही होत आहे. अशा परिस्थितीत भारताचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री आणि ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पाँटिंग यांनी सूर्यकुमार यादव याला एक सल्ला दिला आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Ricky Ponting
Cricket News in Marathi
ravi shastri
IND vs ENG
ICC Mens T20 World Cup
ENG vs IND
cricket news today
T20 Cricket World Cup
Abhishek Sharma

Related Stories

No stories found.