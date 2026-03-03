IND vs ENG, Semi: भारताने इंग्लंडविरुद्ध कोणती Playing XI खेळवावी? रवी शास्त्री, रिकी पाँटिंग यांचा सल्ला; म्हणाले, अभिषेकला तर...

Ravi Shastri, Ricky Ponting advice on Abhishek Sharma form : भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत ५ मार्च रोजी इंग्लंडचा सामना करणार आहे. इंग्लंडची यंदाच्या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील कामगिरी उल्लेखनीय झाली आहे. त्यांनी यजमान श्रीलंकेला पराभूत करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. त्यामुळेच भारताला वाटते तितकी ही लढत सोपी नक्कीच नसणार आहे. भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा हा त्याच्या खराब फॉर्माशी झगडतोय आणि त्याच्यावर आता टीकाही होत आहे. अशा परिस्थितीत भारताचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री आणि ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पाँटिंग यांनी सूर्यकुमार यादव याला एक सल्ला दिला आहे..The ICC Review मध्ये संजना गणेशनसोबत चर्चा करताना पाँटिंग व शास्त्री यांनी अभिषेकला पाठिंबा दर्शवला आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात टीम इंडियाने प्लेइंग इलेव्हन कायम राखावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. शास्त्री म्हणाले, अभिषेक जर मानसिकदृष्ट्या खचला असेल आणि संघ व्यवस्थापनाला तसे वाटत असेल, तर त्यांनी त्याला संघाबाहेर ठेवावे. जर त्याची मानसिकता खराब झाली असेल, तर व्यवस्थापनाने त्याच्याशी चर्चा करून, तो नेटमध्ये कसा फलंदाजी करतो ते पाहून त्याचे मूल्यांकन करावे..Sanju Samson: संजू सॅमसनवर एका सामन्याची बंदी, IND vs ENG उपांत्य फेरीच्या सामन्याला मुकणार, ICC ची कारवाई? जाणून घ्या नेमकं सत्य.अभिषेकने या स्पर्धेत १३.३३ च्या सरासरीने ६ सामन्यांत ८० धावा केल्या आहेत. त्यात ५५ धावा ही त्याची सर्वोत्तम खेळी आहे. असे असले तरी अभिषेकवर विश्वास कायम राखायला हवा, असे पाँटिंग म्हणाला. त्याच्याकडून अपेक्षित धावा होत नाही. अभिषेक या स्पर्धेतील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज असेल, कदाचित प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंट असेल, असे मी मागील महिन्यात म्हणालो होतो. ते अद्याप घडलेले नाही, पण, रवीशी सहमत आहे. भारताने त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कायम राखायला हवं. .शास्त्री यांनी फलंदाजीच्या क्रमात बदल करण्याचा विचार करण्याची एकमेव परिस्थिती सांगितली. त्यांनी सात सामन्यांत २२४ धावा करणाऱ्या इशान किशनकडून ओपनिंग करवण्याचा सल्ला दिला. कदाचित रिंकू सिंगला तळाच्या क्रमांकावर आणेन. हा एकमेव बदल असू शकतो, परंतु मी अजूनही अभिषेकवर टिकून राहीन, कारण गेल्या वेळी भारताने इंग्लंडविरुद्ध खेळताना त्याची कामगिरी उत्तम होती, असे शास्त्री म्हणाले..Team India Schedule: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपनंतर भारतीय संघाचे वेळापत्रक; अफगाणिस्ताननंतर कोणकोणत्या संघाला भिडणार, घ्या जाणून.भारताची प्लेइंग इलेव्हन - अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.