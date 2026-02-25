T20 WC, IND vs ZIM: भारतीय संघाने Playing XI मध्ये काय करावा बदल? पाँटिंग, शास्त्रींनी 'त्या' एका खेळाडूचं नाव घेत स्पष्ट सांगितलं

Rai Shastri, Ricky Ponting on India’s playing XI at T20WC : टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुपर-८ फेरीच्या पहिल्याच डावात ७६ धावांनी मोठा पराभवाचा सामना करावा लागला. टी२० वर्ल्ड कपमध्ये (T20 World Cup) सलग १२ सामने जिंकल्यानंतर भारतीय संघ सामना पराभूत झाला होता. पण हा मोठा पराभव असल्याने भारतीय संघावर (Team India) मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. भारतीय संघाने अक्षर पटेलला (Axar Patel) या सामन्यात न खेळवण्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. याबाबत आता रिकी पाँटिंग (Ricky Ponting) आणि रवी शास्त्री (Ravi Shastri) यांनी त्यांची प्रतिक्रिया दिली आहे. .IND vs AUS: स्मृती मानधनाला हरमनप्रीत ऐवजी अचानक का करावं लागलं टीम इंडियाचं नेतृत्व? जाणून घ्या कारण.आयसीसीच्या शोमध्ये बोलताना शास्त्री म्हणाले की '१२ सामने सलग जिंकल्यानंतर एखादा दिवस वाईट असू शकतो आणि मला आनंद आहे की तो स्पर्धेत लवकर आला. यामुळे भारताला आवश्यक असलेला बदल घडेल. त्यामुळे ते त्यांच्या योजनेबद्दल पुन्हा विचार करतील. गेल्या सामन्यातून ते एखादी गोष्ट गृहित न धरणे शिकतील. कारण सुपर-८मध्ये एखादा सामना हरल्याने तुम्ही स्वत:ला खरंच दबावात आणत आहे.'.तसेच शास्त्री यांनी म्हटले की भारताने अक्षर पटेलला पुन्हा संधी द्यायला हवी. ते म्हणाले की अक्षर आणि वॉशिंग्टन सुंदर या दोघांनाही खेळवा. त्यामुळे एक ज्यादाचा पर्याय मिळेल. तसेच फलंदाजीतही खोली राहिल. तसेच त्यांनी रिंकू सिंगच्या जागेचा विचार करण्याबाबतही सांगितले. कारण तो संघात प्रामुख्याने फलंदाज म्हणून खेळतो..याशिवाय पाँटिंगने म्हटले की सामन्याला अनुसरून खेळाडू घेण्यापेक्षा सर्वोत्तम प्लेइंग इलेव्हन खेळवण्यावर भारताने भर द्यायला हवा. तो म्हणाला, 'समालोचन करताना मी अक्षर पटेलला न खेळवण्याचं कारण ऐकलं. दक्षिण आफ्रिकेकडून अनेक डावखुरे फलंदाज खेळतात. पण संघात काही उजव्या हाताचे खेळाडूही आहेत. त्यामुळे अक्षर पटेलला कसं वापरायचं ही कर्णधाराची कला आहे.'.T20 World Cup: यजमान श्रीलंकेचं भवितव्य आज ठरणार! न्यूझीलंडविरुद्ध रंगणार महत्त्वाचा सामना.त्याने पुढील सामन्यासाठी सल्ला दिला की 'मी पुन्हा बेसिक गोष्टींकडे वळेल. मी त्यांचा (भारताचा) संघ पाहात होतो. चेन्नईमध्ये खेळण्यासाठी आपली सर्वोत्तम प्लेइंग इलेव्हन कोणची आहे, हे पाहिल. जर अक्षर पटेल असेल, तर उत्तमच. जर कुलदीप यादव असेल, तरी ठीक आहे. ''तो एक असा खेळाडू आहे, ज्याला मला पुन्हा संघात पाहायला आवडेल, मग त्याने उजव्या हाताच्या किंवा डाव्या हाताच्या फलंदाजाला गोलंदाजी केली, तरी फरक पडत नाही. कारण तो चायनामन आहे आणि तो दोन्ही फलंदाजांच्या डाव्या हाताच्या बाहेरून तो फिरकी गोलंदाजी करू शकतो.'भारताला पुढचा सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध चेन्नईमध्ये गुरुवारी (२५ फेब्रुवारी) खेळायचा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.