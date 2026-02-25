Cricket

T20 WC, IND vs ZIM: भारतीय संघाने Playing XI मध्ये काय करावा बदल? पाँटिंग, शास्त्रींनी 'त्या' एका खेळाडूचं नाव घेत स्पष्ट सांगितलं

Ravi Shastri, Ricky Ponting on India’s playing XI at T20WC: टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघाच्या पराभवानंतर रिकी पाँटिंग आणि रवी शास्त्री यांनी भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनबाबत भाष्य केले आहे.
Ravi Shastri, Ricky Ponting on India’s playing XI at T20WC

Ravi Shastri, Ricky Ponting on India’s playing XI at T20WC

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Rai Shastri, Ricky Ponting on India’s playing XI at T20WC : टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुपर-८ फेरीच्या पहिल्याच डावात ७६ धावांनी मोठा पराभवाचा सामना करावा लागला.

टी२० वर्ल्ड कपमध्ये (T20 World Cup) सलग १२ सामने जिंकल्यानंतर भारतीय संघ सामना पराभूत झाला होता. पण हा मोठा पराभव असल्याने भारतीय संघावर (Team India) मोठ्या प्रमाणात टीका झाली.

भारतीय संघाने अक्षर पटेलला (Axar Patel) या सामन्यात न खेळवण्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. याबाबत आता रिकी पाँटिंग (Ricky Ponting) आणि रवी शास्त्री (Ravi Shastri) यांनी त्यांची प्रतिक्रिया दिली आहे.

<div class="paragraphs"><p>Ravi Shastri, Ricky Ponting on India’s playing XI at T20WC</p></div>
IND vs AUS: स्मृती मानधनाला हरमनप्रीत ऐवजी अचानक का करावं लागलं टीम इंडियाचं नेतृत्व? जाणून घ्या कारण
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Ricky Ponting
Cricket News in Marathi
Team India
ravi shastri
South Africa Cricket Team
cricket news today
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.