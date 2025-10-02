IND vs WI 1st Test Live: दुबईहून 'हॉटसीट'...! Ravi Shastri असं काही म्हणाले, ज्याने पाकिस्तानच्या बुडाला लागली आग, Video

India vs West Indies 1st Test Marathi Update scorecard : भारत-पाकिस्तान यांच्यात आशिया चषक स्पर्धेमध्ये झालेला वाद जेतेपदाच्या लढतीनंतर संपुष्टात आला, असे वाटले होते. पण, भारताचे माजी क्रिकेटपटू रवी शास्त्री यांनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या जखमेवर मीठ चोळले. भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या पहिल्या कसोटीच्या टॉसच्यावेळी शास्त्रींनी मुद्दाम असं काही केलं, की ज्याने पाकिस्तानच्या बुडाला नक्कीच आग लागली असेल..मोहम्मद सिराज आणि जसप्रीत बुमराह यांच्या पहिल्या स्पेलने वेस्ट इंडिजला हादरवून टाकले. सिराजने ७-३-१९-३ अशी भन्नाट गोलंदाजी केली. टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय वेस्ट इंडिजच्या अंगलट आला आणि त्यांचे आघाडीचे तीन फलंदाज ३९ धावांवर माघारी परतले. सिराजने चौथ्या षटकात तेजनारायण चंद्रपॉलला भोपळ्यावर बाद केले. त्यानंतर बुमराहने सलामीवीर जॉन कॅम्बेलला ( ८) बाद केले. .IND vs WI 1st Test Live: W,W,W! मोहम्मद सिराजने 'सापळा' रचला, ब्रेंडन किंगचा उडवला त्रिफळा! विंडीजला चार धक्के, Video .सिराजने धक्का तंत्र सुरू ठेवताना पुन्हा दणके दिले. त्याने ब्रेंडन किंगला ( १३) सापळा रचून त्रिफळाचीत केले. पुढच्याच षटकात एलिक १२ धावांवर स्लिपमध्ये लोकेश राहुलकरवी झेलबाद केले आणि विंडिजला ४२ धावांवर चौथा धक्का दिला. रवींद्र जडेजाचे काही चेंडू सुरेख पडले आणि विंडीजला आणखी धक्के बसल्यापासून वाचले. रोस्टन चेस व शे होप या जोडीने ७० चेंडूंत ४८ धावांची भागीदारी करून विंडीजचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. .पण,कुलदीप यादवने हा अडथळा दूर केला आणि होपचा ( २६) त्रिफळा उडवला. विंडीजचा निम्मा संघ ९० धावांवर माघारी परतला. भारताने पहिल्या दिवसाचे पहिले सत्र गाजवले..आशिया चषक स्पर्धेतील IND vs PAK पहिल्या सामन्यात हस्तांदोलन प्रकरण खूप गाजले. भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानींसोबत हात मिळवणे टाळले आणि त्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांची आयसीसीकडे तक्रार केली. पायक्रॉफ्ट यांना निलंबित करा अन्यथा स्पर्धेवर बहिष्कार टाकू, अशी पोकळ धमकीही त्यांनी दिली. पण, आयसीसीने भिक न घातल्याने ते खेळले आणि संपूर्ण स्पर्धेत भारताविरुद्ध तिन्ही सामन्यात पराभूत झाले. .यानंतर भारतीय संघ कसोटी मालिका खेळायला मैदानावर उतराल. तेव्हा शास्त्री यांनी अँडी पायक्रॉफ्ट यांची विशेष ओळख करून दिली. ते पाहून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नक्कीच संतापले असतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.