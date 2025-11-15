IND vs SA, 1st Test: रवींद्र जडेजाच्या फिरकीनं गाजवलं मैदान, द. आफ्रिकेचा निम्मा संघ तंबूत; तिसऱ्याच दिवशी संपणार सामना?

कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटी सामना तिसऱ्या दिवशी संपण्याची शक्यता आहे. रवींद्र जडेजाच्या फिरकीने दक्षिण आफ्रिकेचा निम्मा संघ तंबूत पाठवला आहे. दुसऱ्या डावात दक्षिण आफ्रिकेने ६३ धावांची आघाडी घेतली आहे, पण ७ विकेट्स गमावल्या आहेत. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर पहिला कसोटी सामना रोमांचक स्थितीत आहे. हा सामना तिसऱ्याच दिवशी संपण्याची चिन्ह दिसत आहेत. दुसरा दिवस संपला तेव्हा दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या डावात ६३ धावांनी आघाडीवर आहेत. मात्र त्यांनी दुसऱ्या डावात ७ विकेट्सही गमावले आहेत. दुसऱ्या दिवशी रवींद्र जडेजा गोलंदाजीच चमकला आहे. त्याने ४ विकेट्स घेतल्या आहेत..IND vs SA 1st Test: टीम इंडियाचा डाव २०० धावांच्या आत गुंडाळला, पण आघाडी घेण्यात यश; द. आफ्रिकेसाठी हार्मर, यान्सिन चमकले.दुसऱ्या दिवशी भारताचा पहिला डाव ६२.२ षटकात ९ बाद १८९ धावांवर संपल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा संघ दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरला होता. गोलंदाजांना साथ देणाऱ्या खेळपट्टीवर रायन रिकल्टन आणि एडेन मार्करम यांनी संयमी खेळ करण्याचा प्रयत्न केला. पण ७ व्या षटकात रिकल्टन ११ धावांवर बाद झाला. .त्यानंतर मार्करम आणि विआन मुल्डर तिसऱ्या सत्रात डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत होते. पण मार्करमचा अडथळा ९ व्या षटकार रवींद्र जडेजाने दूर केला. मार्करम २३ चेंडूत ४ धावा करून बाद झाला. मुल्डरलाही १७ व्या षटकात जडेजाने यष्टीरक्षक रिषभ पंतच्या मदतीने ११ धावांवर झेलबाद केले. याच षटकात जडेजाने टीनी डी झोर्झीला २ धावांवर ध्रुव जुरेलच्या हातून झेलबाद करत दक्षिण आफ्रिकेला दुहेरी धक्के दिले..नंतर ट्रिस्टन स्टब्सने कर्णधार तेंबा बावुमाला साथ देण्याचा प्रयत्न केला, पण स्टब्सलाही फार काळ जडेजाने टिकू दिलं नाही. त्याला ५ धावांवर २३ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर जडेजाने त्रिफळाचीत केले. काई वेरेयनही फार काही करू शकला नाही. त्याला अक्षर पटेलने त्रिफळाचीत केले. तसेच मार्को यान्सिनला कुलदीप यादवने केएल राहुलच्या हातून १३ धावांवर बाद केले. त्यानंतर कॉर्बिन बॉश कर्णधार बावुमाला साथ देण्यासाठी उतरला आहे. दुसरा दिवस संपला, तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेच्या ३५ षटकात ७ बाद ९३ धावा झाल्या आहेत. पण त्यांना पहिल्या डावात ३० धावांनी पिछाडी स्वीकारावी लागली होती. त्यामुळे त्यांना ६३ धावांची आघाडी मिळाली आहे. सध्या बावुमा २९ धावांवर नाबाद आहे, तर बॉश १ धावेवर नाबाद आहे.भारताकडून दुसऱ्या दिवस संपेपर्यंत दुसऱ्या डावात रवींद्र जडेजाने ४ विकेट्स घेतल्या आहेत. कुलदीप यादवने २ विकेट्स घेतल्या आहेत. अक्षर पटेलने १ विकेट घेतली..IND vs SA 1st Test: शुभमन गिलला नेमकं काय झालं, एका चौकारानंतर अचानक सोडलेलं मैदान! BCCI ने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.तत्पुर्वी भारताचा दुसरा डाव १८९ धावांवर संपला. भारताकडून केएल राहुलने सर्वाधिक ३९ धावा केल्या. तसेच वॉशिंग्टन सुंदर (२९), रिषभ पंत (२७), रवींद्र जडेजा (२७) यांनी छोटेखानी खेळी केल्या. पण कोणीही मोठी खेळी करू शकले नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेकडून सिमॉन हार्मरने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. मार्को यान्सिनने ३ विकेट्स घेतल्या. केशव महाराज आणि कॉर्बिन बॉश यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.पहिल्या डावात दक्षिण आफ्रिकेचा डाव १५९ धावांवर संपला होता. या डावात भारताकडून जसप्रीत बुमराहने ५ विकेट्स घेतल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.