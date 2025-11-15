Cricket

IND vs SA, 1st Test: रवींद्र जडेजाच्या फिरकीनं गाजवलं मैदान, द. आफ्रिकेचा निम्मा संघ तंबूत; तिसऱ्याच दिवशी संपणार सामना?

India vs South Africa 1st Test, Day 2 Result: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात रोमांचक पहिला कसोटी सामना सुरू आहे. दुसऱ्या दिवशी रवींद्र जडेजा गोलंदाजीच चमकला असून त्याने ४ विकेट्स घेतल्या आहेत.
  • कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटी सामना तिसऱ्या दिवशी संपण्याची शक्यता आहे.

  • रवींद्र जडेजाच्या फिरकीने दक्षिण आफ्रिकेचा निम्मा संघ तंबूत पाठवला आहे.

  • दुसऱ्या डावात दक्षिण आफ्रिकेने ६३ धावांची आघाडी घेतली आहे, पण ७ विकेट्स गमावल्या आहेत.

