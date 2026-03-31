CSK vs RR: जड्डू... जड्डू... चाहत्यांच्या घोषणा ऐकून रवींद्र जडेजा खरंच झाला इमोशनल? Video तुफान Viral

RR vs CSK Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेत चेन्नई सुपर किंग्सला गुवाहाटीत झालेल्या सामन्यात सोमवारी (३० मार्च) राजस्थान रॉयल्सने ८ विकेट्सने पराभूत केले. हा सामना चेन्नई सुपर किंग्सच्या चाहत्यांसह रवींद्र जडेजासाठीही (Ravindra Jadeja) भावनिक होता. जडेजाला या हंगामापूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सने (Chennai Super Kings) संजू सॅमसनच्या बदल्यात राजस्थान रॉयल्सला ट्रेड केले होते. त्यामुळे तब्बल १२ हंगाम चेन्नईसाठी खेळल्यानंतर जडेजा पुन्हा त्याच्या पहिल्या आयपीएल संघात म्हणजेच राजस्थान रॉयल्स संघात परतला. .RR vs CSK: सिक्स मारल्यानंतरही शिवम दुबेला कसं केलं आऊट? रवींद्र जडेजा म्हणाला, 'त्याला नेट्समध्ये गोलंदाजी केलीये, माहित होतं तो...'.जडेजा गेल्या अनेक वर्षात चेन्नईसाठी प्रमुख खेळाडू ठरला होता. त्याने चेन्नईला तीन विजेतेपद जिंकून देण्यात मोलचा वाटा उचलला. त्यातही २०२३ मध्ये चेन्नईला पाचवे विजेतेपद जिंकून देण्यात जडेजाने कामगिरी अत्यंत महत्त्वाची ठरली होती. त्यानंतर एमएस धोनीने त्याला उचलून घेत सेलिब्रेशनही केले होते. पण यानंतर आता जडेजा आयपीएल २०२६ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून (Rajasthan Royals) खेळण्यासाठी उतरला. त्याने राजस्थानला चेन्नईविरुद्ध विजय मिळवून देण्यात मोलाटा वाटाही उचलला. पण याचदरम्यान आता त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल (Video Viral) होत आहे. .या व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसते की चेन्नई सुपर किंग्स फलंदाजी करत असताना जडेजा बाऊंड्री लाईनवर क्षेत्ररक्षण करत होता. त्यावेळी प्रेक्षकांमधून त्याच्या नावाचा जयघोष होत आहे. यावेळी तो काहीसा भावनिक झाल्याचे दिसत आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक युजर्सने असा अंदाज लावला आहे की जडेजा चेन्नईविरुद्ध खेळत असतानाही चाहत्यांकडून त्याच्या नावाचा जयघोष होत असल्याने तो भावूक झाला आहे. दरम्यान, हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, पण जडेजा खरंच भावनिक झाला होता का, याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही..चेन्नईच्या लोगोला केलं किसदरम्यान, सामन्यानंतर जडेजा चेन्नईचा वेगवान गोलंदाज खलील अहमदशी गप्पा मारत होता. यावेळी खलीलच्या जर्सीवर असलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सच्या लोगोला जडेजा किस करताना दिसला होता. या क्षणाचे फोटोही सध्या व्हायरल होत आहेत..जडेजाने घेतल्या दोन महत्त्वाच्या विकेट्सया सामन्यात चेन्नईने आधीच ३८ धावांवर ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यानंतर सर्फराज खान आणि कार्तिक शर्मा डाव पुढे नेत होते. पण ८ व्या षटकात जडेजाने आधी सर्फराज खानला बाद केले, त्यानंतर त्याने शिवम दुबेलाही ६ धावांवर बाद केले. त्याने ३ षटके गोलंदाजी करताना १८ धावा खर्च करत या दोन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या.या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सने १९.४ षटकात सर्वबाद १२७ धावा केल्या होत्या, त्यानंतर १२८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग राजस्थानने १२.१ षटकातच २ विकेट्स गमावत पूर्ण केला.