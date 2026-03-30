RR vs CSK: सिक्स मारल्यानंतरही शिवम दुबेला कसं केलं आऊट? रवींद्र जडेजा म्हणाला, 'त्याला नेट्समध्ये गोलंदाजी केलीये, माहित होतं तो...'

RR vs CSK Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत चेन्नई सुपर किंग्सची सुरुवात पराभवाने झाली आहे. सोमवारी (३० मार्च) गुवाहाटीत झालेल्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने ८ विकेट्सने चेन्नईला पराभूत केले. राजस्थानच्या या विजयात वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Suryavanshi) स्फोटक अर्धशतक करत मोलाचा वाटा उचलला. पण त्याआधी राजस्थानसाठी (Rajasthan Royals) गोलंदाजांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली. राजस्थानच्या सर्व ६ गोलंदाजांनी विकेट्स घेत चेन्नईला १२७ धावांवरच रोखलं होतं. चेन्नईतून १७ वर्षांनंतर राजस्थानसाठी घरवापसी करणाऱ्या रवींद्र जडेजाचाही (Ravindra Jadeja) विजयात महत्त्वाचे योगदान राहिले. त्याने सर्फराज खान आणि शिवम दुबे या दोघांच्या विकेट्स घेतल्या. त्याने १८ धावांत २ विकेट्स घेतल्या..IPL 2026: ७ वर्षे अन् २७७ सामने... CSK च्या बाबतीत पहिल्यांदाच घडली अशी घटना.त्यातही जोफ्रा आर्चर आणि नांद्रे बर्गर यांनी सुरुवातीला चेन्नईला मोठे धक्के दिल्यानंतर रवींद्र जडेजाने एकाच षटकात दोन विकेट्स घेत चेन्नईला आणखी संकटात टाकले. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या चेन्नईने ६ व्या षटकात ३८ धावांवर ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यानंतर इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून उतरलेला सर्फराज खान आणि कार्तिक शर्मा डाव सावरत होते. पण ८ व्या षटकात रवींद्र जडेजा गोलंदाजीला आला. त्याने दुसऱ्याच चेंडूवर सर्फराजला १७ धावांवर पायचीत केले. त्यानंतर शिवम दुबे (Shivam Dube) फलंदाजीला आला. त्याने पहिलाच चेंडू खेळताना जडेजाविरुद्ध षटकार मारला. पण जडेजाने त्याला नंतरच्या दोन्ही चेंडूवर धाव घेऊ दिले नाही. त्यानंतर ८ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर त्याने शिवमला रवी बिश्नोईच्या हातून झेलबाद केले आणि माघारी धाडले. ८ व्या षटकातच चेन्नईने ६ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर जेमी ओव्हर्टनने केलेल्या ४३ धावांमुळे चेन्नईने १२७ धावांपर्यंत मजल मारली..दरम्यान, चेन्नईचा डाव संपल्यानंतर बोलताना जडेजाने राजस्थानकडून पुनरागमन करण्यावर म्हटले की 'मला वाटतं गुलाबी रंग माझ्यावर छान दिसतो.' त्यानंतर त्याने शिवम दुबेच्या विकेट्सबाबत बोलताना सांगितले, 'मी शिवम दुबेला दीर्घकाळापासून ओळखतो. मी त्याला नेट्समध्येही गोलंदाजी केली आहे. त्यामुळे मला माहित आहे तो फिरकीपटूंविरुद्ध खेळताना काय विचार करतो. मी त्यासाठी तयार होतो. मी त्याला आऊटसाईड ऑफला चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला. कारण मला माहित होतं तो माझ्याविरुद्ध मोठे शॉट्स खेळण्याचा प्रयत्न करणार.'.जडेजा आणि दुबे भारतासाठी आणि चेन्नई सुपर किंग्ससाठी एकत्र खेळले आहेत. त्यानंतर खेळपट्टी गोलंदाजांना मदत करत असल्याने गोलंदाजी करताना मजा आली सांगताना जडेजा म्हणाला, 'मला वाटतं की खेळपट्टी थोडी चिवट आहे. चेंडू फिरतोय, त्यामुळे मला गोलंदाजी करताना मजा आली.''माझं काम योग्य ठिकाणी गोलंदाजी करणे होतं, ज्यामुळे बाकीचं काम खेळपट्टीच करेल. क्रिकेटमध्ये तुम्ही काहीही गृहीत धरू शकत नाही. कोणतंही धावांचं लक्ष्य असलं तरी तुम्हाला मेहनत घ्यावी लागते, शॉट्स खेळावे लागतात आणि तुमचे १०० टक्के द्यावे लागतात.'.IPL 2026, RR vs CSK: राजस्थानच्या तिखट माऱ्यापुढे चेन्नईचे फलंदाज हतबल; पण ओव्हर्टनच्या खेळीनं १२० धावा पार.या सामन्यात १२८ धावांचे लक्ष्य राजस्थानने १२.१ षटकात २ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. राजस्थानसाठी वैभव सूर्यवंशीने १७ चेंडूत ५२ धावांची खेळी केली. तसेच यशस्वी जैस्वालने ३६ चेंडूत ३८ धावांची नाबाद खेळी केली.