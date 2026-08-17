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Ravindra Jadeja Milestone: रवींद्र जडेजा कपिल देवनंतर 'असा' पराक्रम करणारा दुसराच भारतीय! जगातील चार दिग्गज ऑलराऊंडरमध्ये एन्ट्री

Ravindra Jadeja joins Kapil Dev: गॉलमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यात रवींद्र जडेजाने दुसरी विकेट घेताच मोठा विक्रम केला आहे. त्याने कपिल देव यांच्या पंक्तीत स्थान मिळवले असून यापूर्वी केवळ तीनच खेळाडूंना करता आलेला पराक्रम केला आहे.
Ravindra Jadeja celebrates 350 Test wickets against Sri Lanka

Ravindra Jadeja joins Kapil Dev in elite all rounders club

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Sri Lanka vs India 1st Test Marathi News: गॉलमध्ये श्रीलंका विरुद्ध भारत संघात सुरू असलेल्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात रवींद्र जडेजाने (Ravindra Jadeja) ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. तो आता दिग्गज अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत सामील झाला आहे, त्याने असा विक्रम केला आहे, जो याआधी क्रिकेट इतिहासात केवळ तीन अष्टपैलू खेळाडूंना (All-Rounders) करता आला होता.

Ravindra Jadeja celebrates 350 Test wickets against Sri Lanka
IND vs SL 1st Test: गंभीरने त्याला राखून ठेवलं, चेंडू जुना होताच गोलंदाजीला आणलं! १४६ धावांची भागीदारी तोडली; कोण आहे तो?
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