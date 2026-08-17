Ravindra Jadeja Milestone: रवींद्र जडेजा कपिल देवनंतर 'असा' पराक्रम करणारा दुसराच भारतीय! जगातील चार दिग्गज ऑलराऊंडरमध्ये एन्ट्री

Sri Lanka vs India 1st Test Marathi News: गॉलमध्ये श्रीलंका विरुद्ध भारत संघात सुरू असलेल्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात रवींद्र जडेजाने (Ravindra Jadeja) ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. तो आता दिग्गज अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत सामील झाला आहे, त्याने असा विक्रम केला आहे, जो याआधी क्रिकेट इतिहासात केवळ तीन अष्टपैलू खेळाडूंना (All-Rounders) करता आला होता. .IND vs SL 1st Test: गंभीरने त्याला राखून ठेवलं, चेंडू जुना होताच गोलंदाजीला आणलं! १४६ धावांची भागीदारी तोडली; कोण आहे तो?.या सामन्यात भारताचा डाव तिसऱ्या दिवसाच्या सुरुवातीला ४६२ धावांवर संपला. त्यामुळे श्रीलंका संघ पहिल्या डावात फलंदाजीला उतरला. मात्र, भारताच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीलाच यजमान श्रीलंकेला मोठे धक्के दिले. त्यामुळे श्रीलंकेची अवस्था ५ बाद ९० धावा अशी झाली होती. यात जडेजाने श्रीलंकेचा कर्णधार धनंजय डी सिल्वाला २१ धावांवर माघारी धाडले होते. पण त्यानंतर सोनल दिनुशा आणि निरोशान डिकवेल्ला यांनी श्रीलंकेचा डाव सावरताना भक्कम भागादारी केली. त्यांनी ६ व्या विकेटसाठी १४६ धावांची भागीदारी केली. अखेर प्रसिद्ध कृष्णाने डिकवेल्लाला ८० धावांवर बाद करत ही जोडी तोडली. त्यानंतर लगेचच जडेजाने केशरा नुवंथाला २ धावांवर शुभमन गिलच्या हातून झेलबाद केले. ही विकेट मात्र जडेजासाठी विक्रमी ठरली..जडेजा दिग्गजांच्या पंक्तीतजडेजासाठी नुवंथाची विकेट ही कसोटी कारकिर्दीतील ३५० वी विकेट (350th Test Wickets) ठरली. त्याने ९० व्या कसोटीत हा टप्पा पार केला आहे. त्याच्या नावावर कसोटीत ४००० हून अधिक धावाही आहेत. त्यामुळे तो कसोटीत ४००० हून अधिक धावा आणि ३५० किंवा त्यापेक्षा अधिक विकेट्स घेणारा जगातील चौथा, तर भारताचा केवळ दुसराच अष्टपैलू खेळाडू ठरला आहे. (4000+ Runs & 350+ Wickets)त्याच्याआधी असा पराक्रम भारतासाठी कपिल देव (Kapil Dev) यांनी केला आहे. त्यांनी ५२४८ धावा केल्या असून ४३४ विकेट्स त्यांच्या कसोटी कारकिर्दीत १३१ सामने खेळताना घेतल्या आहेत. याशिवाय इंग्लंडचे इयान बॉथम आणि न्यूझीलंडचा डॅनिएल विट्टोरी यांनी असा पराक्रम केला आहे. बॉथम यांनी १०२ कसोटी सामन्यांत ५२०० धावा केल्या आहेत आणि ३८३ विकेट्स घेतल्या आहेत. विट्टोरीने ११३ कसोटी सामन्यांत ४५३१ धावा केल्या आहेत, तर ३६२ विकेट्स घेतल्या आहेत..जडेजा ३५० विकेट्स घेणारा पाचवा भारतीयदरम्यान, कसोटी क्रिकेटमध्ये ३५० विकेट्सचा टप्पा पार करणारा जडेजा भारताचा पाचवाच गोलंदाज (Most Test Wickets by Indians) ठरला. यापूर्वी अनिल कुंबळे (६१९ विकेट्स), रविचंद्रन अश्विन (५३७ विकेट्स), कपिल देव (४३४ विकेट्स) आणि हरभजन सिंग (४१७ विकेट्स) यांनी कसोटीत ३५० विकेट्सचा टप्पा पार केला होता..IND vs SL 1st Test: 'आता, सर्व तलवार चालवणार!'; रिषभ पंत लाईव्ह मॅचमध्ये रवींद्र जडेजाला असं का म्हणाला? Video Viral .जडेजा ३५० कसोटी विकेट्सचा टप्पा पार करणारा जगातील तिसराच डावखुरा फिरकीपटूही आहे. त्याच्याआधी श्रीलंकेच्या रंगना हेरथ (४३३ विकेट्स) आणि न्यूझीलंडच्या डॅनिएल विट्टोरी (३६२ विकेट्स) या डावखुऱ्या फिरकीपटूंनी असा पराक्रम केला आहे. विशेष म्हणजे या तिघांशिवाय अद्याप कोणत्याही डावखुऱ्या फिरकीपटूला कसोटीत ३०० विकेट्सचा टप्पाही ओलांडता आलेला नाही. जडेजानंतर सर्वाधिक कसोटी विकेट्स घेणाऱ्या डावखुऱ्या फिरकीपटूंच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर डॅरेक अंडरवूड असून त्यांनी २९७ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.