IND vs SA Test: रवींद्र जडेजाने घडवला इतिहास! दहावी धाव घेताच कपिल देव यांची केली बरोबरी

Ravindra Jadeja Creates History in Test Cricket: रवींद्र जडेजा आयपीएल ट्रेडमुळे चर्चेत असतानाच कोलकातामध्ये भारताकडून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी सामना खेळताना त्याने मोठा विक्रम केला आहे. त्याने कपिल देव यांच्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे.
Ravindra Jadeja | India vs South Africa 1st test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
  • रवींद्र जडेजा आयपीएल ट्रेडमुळे चर्चेत असून, चेन्नई सुपर किंग्सने त्याला राजस्थान रॉयल्सला संजू सॅमसनच्या बदल्यात दिले आहे.

  • यादरम्यान कोलकातामध्ये भारताकडून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी सामना खेळताना जडेजाने मोठा विक्रम केला आहे.

  • जडेजाने कपिल देव यांची बरोबरी केली आहे.

