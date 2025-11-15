IND vs SA Test: रवींद्र जडेजाने घडवला इतिहास! दहावी धाव घेताच कपिल देव यांची केली बरोबरी

रवींद्र जडेजा आयपीएल ट्रेडमुळे चर्चेत असून, चेन्नई सुपर किंग्सने त्याला राजस्थान रॉयल्सला संजू सॅमसनच्या बदल्यात दिले आहे. यादरम्यान कोलकातामध्ये भारताकडून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी सामना खेळताना जडेजाने मोठा विक्रम केला आहे. जडेजाने कपिल देव यांची बरोबरी केली आहे. .शनिवारी (१५ नोव्हेंबर) भारताचा अष्टपैलू रवींद्र जडेजा त्याच्या आयपीएल ट्रेडमुळे चांगलाच चर्चेत आहे. रवींद्र जडेजाला चेन्नई सुपर किंग्सने राजस्थान रॉयल्सला संजू सॅमसनच्या बदल्यात ट्रेड केले आहे. दरम्यान, याबाबत अधिकृत घोषणा होत असतानाच जडेजा सध्या कोलकातामधील ईडन गार्डन्सवर भारताकडून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिला कसोटी सामना खेळत आहे. या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी शनिवारी तो भारताकडून पहिल्या डावात ६ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरला. यावेळी त्याने एका मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली आहे..Samson - Jadeja IPL Trade: CSK अन् RR कडून शिक्कामोर्तब! जडेजाची राजस्थानमध्ये घरवापसी, तर सॅमसन झाला चेन्नईकर.जडेजाने फलंदाजी करताना दहावी धाव पूर्ण करताच कसोटी कारकिर्दीत ४००० धावा पूर्ण केल्या आहेत. तो कसोटीत ४००० धावा करणारा भारताचा १९ वा फलंदाज ठरला. यासोबतच त्याने कपिल देव यांच्या एका मोठ्या विक्रमाशी बरोबरी केली. जडेजाने कसोटी कारकिर्दीत ३०० हून अधिक विकेट्स देखील घेतल्या आहेत. त्यामुळे तो कपिल देव यांच्या नंतर कसोटीत ४००० धावा आणि ३०० विकेट्स हा दुहेरी टप्पा पूर्ण करणारा दुसराच भारतीय अष्टपैलू खेळाडू ठरला आहे. तसेच कसोटीत ४००० धावा आणि ३०० विकेट्स हा दुहेरी टप्पा पार करणारा जडेजा जगातील चौथाच अष्टपैलू आहे. यापूर्वी कपिल देव यांच्याव्यतिरिक्त इयान बॉथम आणि डॅनिएल विट्टोरी यांनीही असा पराक्रम केला आहे..जडेजाने ८८ कसोटी सामने खेळले असून ४००० हून अधिक धावा केल्या आहेत, तर ३३० हून अधिक विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकातामध्ये सामना खेळण्यापूर्वी कसोटीत १५ वेळा डावात ५ विकेट्स घेण्याचाही कारनामा केला आहे..कसोटीमध्ये ४००० + धावा आणि ३०० + विकेट्स घेणारे अष्टपैलू (१५ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत)इयान बॉथम (५२०० धावा, ३८३ विकेट्स; इंग्लंड)कपिल देव (५२४८ धावा, ४३४ विकेट्स; भारत)डॅनिएल विट्टोरी (४५३१ धावा, ३६२ विकेट्स; न्यूझीलंड)रवींद्र जडेजा (४००० धावा, ३३८ विकेट्स, भारत)*.Ravindra Jadeja दमदार खेळाडू, CSK ने त्याला संघात...; ट्रेडिंगच्या चर्चांदरम्यान सुरेश रैनाने मांडलं स्पष्ट मत; पाहा Video.जडेजा २७ धावांवर बाददरम्यान, कोलकाता कसोटीत भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला डाव पहिल्याच दिवशी १५९ धावांवर संपवला होता. त्यानंतर भारतीय संघ फलंदाजीला उतरला. मात्र पहिल्याच दिवशी भारताने यशस्वी जैस्वालची १२ धावांवर विकेट गमावली. त्यानंतर केएल राहुल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी अर्धशतकी भागीदारी केली. पण तेही मोठी खेळी करू शकले नाहीत. केएल राहुल ११९ चेंडूत ३९ धावा करून बाद झाला, तर वॉशिंग्टन सुंदर २९ धावांवर बाद झाला. कर्णधार शुभमन गिल ४ धावा केल्यानंतर मानेमध्ये वेदना असल्याने रिटायर्ड हर्ट झाला. तसेच रिषभ पंतही २७ धावा करून बद झाला. नंतर ध्रुव जुरेल आणि रवींद्र जडेजाने डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, पण जुरेल १४ धावांवर आणि जडेजा २७ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे भारताने ५४.३ षटकात १७१ धावात ६ विकेट्स गमावल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.