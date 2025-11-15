Samson - Jadeja IPL Trade: CSK अन् RR कडून शिक्कामोर्तब! जडेजाची राजस्थानमध्ये घरवापसी, तर सॅमसन झाला चेन्नईकर

रवींद्र जडेजा आणि संजू सॅमसन यांचा आयपीएल ट्रेड अखेर पूर्ण झाला आहे. आयपीएल २०२६ हंगामासाठी रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्सकडून आणि संजू सॅमसन चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळणार आहेत. या मोठ्या ट्रेडबद्दल दोन्ही फ्रँचायझींनी अधिकृत घोषणा केली आहे. .क्रिकेट वर्तुळात गेल्या काही दिवसांपासून ज्याबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली, अखेर त्याबाबत मोठी अपडेट आली आहे. इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ हंगामात रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्सकडून, तर संजू सॅमसन चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. याशिवाय चेन्नईने सॅम करनचेही ट्रेडिंग केले आहे.या दोघांच्या ट्रेडबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा होती, अखेर ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही फ्रँचायझींकडून अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे..IPL 2026 Retention: दहा फ्रँचायझी कोणत्या खेळाडूंना करणार संघातून बाहेर? कुठे अन् कधी पाहाता येणार लाईव्ह, घ्या जाणून.राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स या दोन्ही संघांची आयपीएल २०२५ मध्ये निराशाजनक कामगिरी राहिली होती. त्यानंतर आगामी हंगामात दोन्ही संघ मोठे बदल करतील, असे अपेक्षित होते. त्यातच संजू सॅमसनने राजस्थानकडे संघातून बाहेर पडण्याची मागणी केल्याचे समजत होते. त्यामुळे त्याच्यात चेन्नई सुपर किंग्स संघाला रस होता. कारण चेन्नईकडून पहिल्या हंगामापासून यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून एमएस धोनीने जबाबदारी सांभाळली होती, पण तो आता त्याच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. अशात चेन्नईला एका चांगल्या यष्टीरक्षक फलंदाजाची गरज असून सॅमसन ती गरज पूर्ण करू शकतो. त्यामुळेच चेन्नईने त्याला संघात घेण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र या प्रयत्नात चेन्नईला जडेजासह सॅम करन या खेळाडूला गमवावे लागले आहे..खरंतर सॅमसनला आयपीएल २०२५ वेळी राजस्थानने १८ कोटी रुपयांना संघात कायम केले होते. त्याची ही किंमत पाहाता त्याला ट्रेडिंगमधून घेण्यासाठी मोठी किंमत द्यावी लागणार हे सहाजिक होते. चेन्नईने आयपीएल २०२५ साठी १८ कोटींना जडेजासह ऋतुराज गायकवाडला रिटेन केले होते. ऋतुराज चेन्नईचा कर्णधार आहे. त्यामुळे चेन्नईने जडेजाला राजस्थानला ट्रेड केले आहे. पण त्याच्यासोबत राजस्थानने सॅम करनचीही मागणी केल्याने चेन्नईला त्यालाही सोडावे लागले आहे.विशेष म्हणजे जडेजाला चेन्नईने ४ कोटी कमी करून ट्रेड केले आहे. म्हणजेच राजस्थान रॉयल्सला १४ कोटी रुपयांना ट्रेड केले आहे. तर सॅम करनला २.४ कोटी रुपयांना ट्रेड केले आहे. करनला २.४ कोटी रुपयांना २०२५ लिलालावात चेन्नईने खरेदी केले होते. याच किंमतीत त्याला राजस्थानला देण्यात आले आहे..दरम्यान, जडेजा चेन्नईकडून १२ हंगाम खेळला आहे. तो २०१२ पासून चेन्नईकडून खेळत असून त्याने चेन्नईला पाचपैकी तीन विजेतेपदं जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. त्याचही त्याने २०२३ ला चेन्नईला पाचव्यांदा आयपीएलचे विजेतेपद जिंकून देण्यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.दुसरीकडे सॅमसनने राजस्थानसाठी ११ हंगाम खेळले आहेत. तो गेल्या काही हंगामात या संघाचा कर्णधारही होता. त्याने २०२२ मध्ये राजस्थानला अंतिम सामन्यापर्यंतही पोहचवले होते.जडेजाची घरवापसीतथापि, जडेजा आता राजस्थानमध्ये गेल्याने ही त्याची घरवापसीही समजली जात आहे. त्याने २००८ मध्ये याच संघाकडून आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. त्याने २००८ आणि २००९ हंगामात या संघाकडून सामने खेळले. पण परवानगीविना मुंबई इंडियन्ससोबत २०१० मध्ये करार करण्याचा प्रयत्न केल्याने जडेजावर त्या हंगामात बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर २०११ मध्ये जडेजा कोची टस्कर्स केरलाकडून खेळला. २०१२ मध्ये चेन्नईने त्याला आपल्या संघात घेतले, त्यानंतर तो या संघाचा महत्त्वाचा भाग बनला. आता परत जडेजा राजस्थान संघात परतला आहे. आत्तापर्यंत जडेजाने २५४ आयपीएल सामने खेळले असून ३२६० धावा केल्या आहेत आणि १७० विकेट्स घेतल्या आहेत..IPL 2026: हक्काचा माणूस आला घरी! मुंबई इंडियन्सनने जडेजा-सॅमसनच्या चर्चेत साधला डाव.संजू सॅमसनसाठी चेन्नई हा तिसराच संघ आहे. त्याने २०१३ साली राजस्थान रॉयल्सकडून आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. तो पहिली तीन वर्षे या संघाकडून खेळल्यानंतर २०१६ आणि २०१७ दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळला. यानंतर पुन्हा २०१८ साली तो राजस्थान संघात आला. तेव्हापासून तो या संघाचा महत्त्वाचा भाग होता. आता चेन्नई त्याचा नवा संघ असेल. संजू सॅमसनने १७७ सामन्यांत ४७०४ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.