Samson - Jadeja IPL Trade: CSK अन् RR कडून शिक्कामोर्तब! जडेजाची राजस्थानमध्ये घरवापसी, तर सॅमसन झाला चेन्नईकर

Ravindra Jadeja–Sanju Samson IPL 2026 Trade: रवींद्र जडेजा आणि संजू सॅमसन यांच्या आयपीएल ट्रेडवर शिक्कामोर्तब झाले असून जडेजा राजस्थान रॉयल्सकडून खेळणार असून सॅमसन चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळणार आहे.
  • रवींद्र जडेजा आणि संजू सॅमसन यांचा आयपीएल ट्रेड अखेर पूर्ण झाला आहे.

  • आयपीएल २०२६ हंगामासाठी रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्सकडून आणि संजू सॅमसन चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळणार आहेत.

  • या मोठ्या ट्रेडबद्दल दोन्ही फ्रँचायझींनी अधिकृत घोषणा केली आहे.

