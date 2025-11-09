संजू सॅमसन CSK मध्ये येणार, पण चेन्नई लाडक्या 'थलापती'ची किंमत मोजणार? IPL 2026 लिलावापूर्वी चर्चेला उधाण

आयपीएल २०२५ साठी चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्समध्ये संजू सॅमसन आणि रविंद्र जडेजाच्या ट्रेडिंगबाबत चर्चा सुरू आहे. चेन्नईला सॅमसनमध्ये रस असून, त्यासाठी जडेजाला राजस्थानला देण्याची तयारी आहे. मात्र, राजस्थानला सॅमसनच्या बदल्यात डेवाल्ड ब्रेव्हिसचीही मागणी आहे. .इंडियन प्रीमियर लीगचा १९ वा हंगाम पुढच्या वर्षी खेळला जाणार आहे, या हंगामासाठी यावर्षाच्या अखेरीस खेळाडूंचा मिनी लिलाव पार पडेल. पण त्याआधी येत्या काही दिवसात सर्व फ्रँचायझींना संघात रिटेन करणाऱ्या खेळाडूंची यादी जाहीर करावी लागणार आहे. त्यामुळे सध्या या हंगामाबाबत बरीच चर्चा सुरू आहे. त्यातही अनेक मोठ्या खेळाडूंच्या ट्रेडिंगच्या चर्चा होत आहे, यातच आता चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स या दोन मोठ्या फ्रँचायझींमध्येही महत्त्वाची चर्चा सुरू असल्याचे म्हटले जात आहे..IPL 2026 साठी कधी होणार खेळाडूंचा लिलाव, रिटेंशनची अंतिम तारीख काय? समोर आली महत्त्वाची अपडेट्स.आयपीएल २०२५ मध्ये राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स हे सर्वात खालच्या क्रमांकावर राहिले होते. त्यांची कामगिरी फारशी चांगली झाली नव्हती. त्यामुळे आगामी हंगामासाठी दोन्ही संघात मोठे बदल होणे अपेक्षित आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून अशी चर्चा होती की राजस्थान रॉयल्सचा त्यांचा कर्णधार संजू सॅमसनसोबत मार्ग वेगळे करायचे आहेत आणि चेन्नई सुपर किंग्स त्याला आपल्या संघात घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र काही दिवसांपूर्वी हे ट्रेडिंग अशक्य असल्याचे दिसत होते. मात्र आता असे समोर आले आहे की सॅमसनच्या बदल्यात चेन्नई सुपर किंग्स त्यांचा थलापती म्हणून ओळखला जाणाऱ्या रविंद्र जडेजाला ट्रेड करण्याच्या तयारीत आहेत. याबाबत दोन्ही फ्रँचायझीमध्ये गंभीर चर्चाही सुरू आहे. जडेजाने त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात राजस्थानकडूनच केली होती. मात्र नंतर तो चेन्नईचा प्रमुख भाग बनला. २०२३ आयपीएल जिंकून देण्यात जडेजाचा मोलाचा वाटाही राहिला..दरम्यान, क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स सॅमसन आणि जडेजा यांच्या ट्रेडिंगबाबत अत्यंत गांभीर्याने विचार करत आहेत. दोन्ही खेळाडूंची किंमत १८ कोटी आहे. आयपीएल २०२५ साठी राजस्थानने सॅमसनला १८ कोटींना, तर चेन्नई सुपर किंग्सने जडेजाला १८ कोटींना संघात कायम केले होते. तथापि, असेही समजत आहे की राजस्थान रॉयल्सला सॅमसनच्या बदल्यात केवळ एकच खेळाडू नको आहे, तर ते डेवाल्ड ब्रेव्हिसचीही मागणी चेन्नईकडे करत आहेत. ब्रेव्हिसने आयपीएल २०२५ मध्ये दमदार कामगिरी केली होती, इतकेच नाही, तर त्याने गेल्या वर्षभरात दक्षिण आफ्रिकेकडून खेळतानाही त्याची आक्रमक फलंदाजीची क्षमता दाखवली आहे..सध्या राजस्थान रॉयल्सचे मालक मनोज बडाले मुंबईत असून याबाबत वाटाघाटी करत आहेत. पण चेन्नई सुपर किंग्सही त्यांच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे समजत आहे, ते ब्रव्हिस तर सोडा दुसरा कोणताही खेळाडू सॅमसनच्या बदल्यात देण्यास तयार नाही. ते केवळ जडेजाचा या ट्रेडसाठी विचार करत असल्याचे समजत आहे. आता याबाबत राजस्थान रॉयल्स काय भूमिका घेणार हे पाहावे लागणार आहे. दरम्यान, चेन्नई संघासाठी आत्तापर्यंत प्रत्येक हंगामात यष्टीरक्षक म्हणून एमएस धोनीने जबाबदारी पार पाडली आहे. पण आता धोनी त्याच्या कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात असून तो आयपीएल २०२६ खेळणार की नाही, हे देखील स्पष्ट नाही. त्यामुळे चेन्नईला एका चांगल्या यष्टीरक्षक फलंदाजांची गरज आहे. त्यामुळे ते संजू सॅमसनमध्ये रस दाखवत आहेत..दरम्यान, असेही समजत आहे की राजस्थान रॉयल्स केवळ चेन्नई सुपर किंग्सशीच नाही, तर लखनौ सुपर जायंट्स, दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांसारख्या फ्रँचायझींशीही चर्चा करत आहे. त्यामुळे आता सॅमसनबाबत नेमका काय निर्णय होणार हे पाहावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.