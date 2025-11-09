Cricket

संजू सॅमसन CSK मध्ये येणार, पण चेन्नई लाडक्या 'थलापती'ची किंमत मोजणार? IPL 2026 लिलावापूर्वी चर्चेला उधाण

Ravindra Jadeja–Sanju Samson Trade, CSK - RR in advanced talks: आयपीएल २०२६ साठी राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्समध्ये संजू सॅमसन आणि रविंद्र जडेजाच्या ट्रेडिंगबाबत गंभीर चर्चा सुरू असल्याचे समजत आहे.
Sanju Samson | MS Dhoni - Ravindra Jadeja | IPL 2026

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आयपीएल २०२५ साठी चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्समध्ये संजू सॅमसन आणि रविंद्र जडेजाच्या ट्रेडिंगबाबत चर्चा सुरू आहे.

  • चेन्नईला सॅमसनमध्ये रस असून, त्यासाठी जडेजाला राजस्थानला देण्याची तयारी आहे.

  • मात्र, राजस्थानला सॅमसनच्या बदल्यात डेवाल्ड ब्रेव्हिसचीही मागणी आहे.

