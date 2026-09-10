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ENG vs PAK: पासपोर्ट नव्हता, फोन बंद, कोचने बाईकवरून शोधलं... जो रुटला बाद करणारा पाकिस्तानचा रझाउल्लाह कसा पोहचला इंग्लंडमध्ये?

Know About Razaullah who Dismissed Joe Root: इंग्लंडविरुद्ध तिसऱ्या कसोटीत जो रुटला बाद करत २१ वर्षांचा रझाउल्लाह चर्चेत आला. त्याचा इंग्लंडपर्यंतचा प्रवास नाट्यमय झाला. या सामन्यासाठी निवड झाल्याचं सांगण्यासाठी त्याच्या कोचला त्याला बाईकवरून फिरत शोधावं लागलं होतं.
Razaullah Joe Root wicket debut

Pakistan fast bowler Razaullah celebrates Joe Root wicket on Test debut

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

England vs Pakistan 3rd Test : पाकिस्तानचा क्रिकेट संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून पहिल्या दोन कसोटी सामन्यात त्यांना सपाटून मार खावा लागला. यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने अत्यंत कठीण पावलं उचलली आणि मुख्य प्रशिक्षक सर्फराज अहमदसह ७ खेळाडूंना संघातूनच बाहेर केले.

या ७ खेळाडूंऐवजी नव्या खेळाडूंची संघात निवड करण्यात आली, त्यातील पाच खेळाडू तर अनकॅप्ड होते. याच ५ खेळाडूंमध्ये २१ वर्षांचा रझाउल्लाह (Razaullah) देखील आहे. त्याने ९ सप्टेंबरपासून एजबस्टनला सुरू झालेल्या इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीतून पदार्पण केले आणि पदार्पणातच आपलं नाणं खणखणीत वाजवलं.

Razaullah Joe Root wicket debut
ENG vs PAK, Test: ७ खेळाडूंची हकालपट्टी तरी पाकिस्तानचा इंग्लंडने उडवला फज्जा! बाबर आझमही फ्लॉप, १३३ धावांत गुंडाळला संघ
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