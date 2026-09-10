ENG vs PAK: पासपोर्ट नव्हता, फोन बंद, कोचने बाईकवरून शोधलं... जो रुटला बाद करणारा पाकिस्तानचा रझाउल्लाह कसा पोहचला इंग्लंडमध्ये?

England vs Pakistan 3rd Test : पाकिस्तानचा क्रिकेट संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून पहिल्या दोन कसोटी सामन्यात त्यांना सपाटून मार खावा लागला. यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने अत्यंत कठीण पावलं उचलली आणि मुख्य प्रशिक्षक सर्फराज अहमदसह ७ खेळाडूंना संघातूनच बाहेर केले. या ७ खेळाडूंऐवजी नव्या खेळाडूंची संघात निवड करण्यात आली, त्यातील पाच खेळाडू तर अनकॅप्ड होते. याच ५ खेळाडूंमध्ये २१ वर्षांचा रझाउल्लाह (Razaullah) देखील आहे. त्याने ९ सप्टेंबरपासून एजबस्टनला सुरू झालेल्या इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीतून पदार्पण केले आणि पदार्पणातच आपलं नाणं खणखणीत वाजवलं..ENG vs PAK, Test: ७ खेळाडूंची हकालपट्टी तरी पाकिस्तानचा इंग्लंडने उडवला फज्जा! बाबर आझमही फ्लॉप, १३३ धावांत गुंडाळला संघ.या कसोटीत पाकिस्तानचा संघ अवघ्या १३३ धावांवर सर्वबाद झाल्यानंतर मोठी जबाबदारी गोलंदाजांवर होती. अशावेळी त्याने सर्वात मोठा अडथळा असलेला इंग्लंडचा कर्णधार जो रुटला चकवले. त्याने रुटला फक्त ८ धावांवर पायचीत पकडले. इतकंच नाही, तर त्याने इंग्लंडचा सलामीवीर एमिलियो गे यालाही ६० धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्याने त्याच्या वेग आणि स्विंगने सर्वांनाच प्रभावित केले आहे. पण खरंतर त्याचा इंग्लंड संघापर्यंतचा प्रवास नाट्यमय झाला. या सामन्यापूर्वी त्याच्याकडे ना पासपोर्ट होता, ना व्हिसा होता..प्रशिक्षकांनी बाईकवरून शोधलंखरंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने अचानक ७ खेळाडूंना संघातून काढल्यानंतर रझाउल्लाहची तिसऱ्या कसोटीसाठी निवड झाली. त्याबाबत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला त्याच्याशी संपर्क साधायचा होता. पण तो होता त्याच्या गावी खैबर पख्तूनख्वाच्या डोंगराळ भागात. त्यामुळे त्याचा फोनही लागत नव्हता. अखेर त्याच्या निवडीबद्दल सांगण्यासाठी त्याच्या प्रशिक्षकांना चक्क मोटारसायकवरून त्याच्या गावी त्याला शोधायला जावं लागलं. तो जेव्हा सापडला, तेव्हा त्याला तातडीने लाहोरमध्ये पोहचण्यास सांगण्यात आले. पण त्यावेळी त्याच्याकडे इंग्लंडचा जाण्यासाठी लागणारा पासपोर्ट आणि व्हिसा काहीच नव्हतं. त्यामुळे त्याची सुरुवात पासपोर्ट तयार करण्यापासून झाली. पासपोर्टनंतर युके व्हिसासाठी आवश्यक बायोमेटिक्सची प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यानंतर तो इंग्लंडला पोहचला आणि लगेचच एजबस्टन कसोटीत त्याला पदार्पणाची संघीही मिळाली आणि त्यानं जो रुटला बाद करत पहिली विकेटही घेतली..वकार युनूसशी तुलनारझाउल्लाहची गोलंदाजी शैली आणि वेग यामुळे त्याची तुलना पाकिस्तानचे दिग्गज गोलंदाज वकार युनूस यांच्यासोबत केली जात आहे. त्याच्या गोलंदाजीची शैली स्लिंगी आणि चेस्ट-ऑन प्रकारातील आहे. त्याने त्याच्या गोलंदाजीदरम्यान ताशी ९० किमी ते ताशी १४५ किमी दरम्यान वेगाने गोलंदाजी केली. त्यामुळे त्याची तुलना होत वकार युनूसशी होत आहे.स्थानिक क्रिकेटमध्ये पाडली छापखरंतर रझाउल्लाकडे फारशा मोठा अनुभव नाही, पण गेल्या दोन वर्षात त्याने स्थानिक क्रिकेटमध्ये दाखवलेल्या प्रतिभेमुळे त्याने पाकिस्तान संघात स्थान मिळवलं आहे. त्याने २०२३ मध्ये मर्दानकडून जिल्हास्तरीय १९ वर्षांखालील स्पर्धेतून व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये पाऊल ठेवलं होतं. च्यानंतर त्याने अबोटाबादकडून प्रादेशिक युवा क्रिकेटमध्येही छाप पाडली. त्याची २०२४-२५ च्या प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-२ स्पर्धेसाठी साहिर असोसिएट्सने निवड केली. त्याने या संघाला विजेतेपद मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. त्यामुळे त्याला प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये प्रवेश मिळाला. .ENG vs PAK: निर्लज्ज कुठला! इंग्लंडकडून लाजीरवाणा पराभव अन् रिझवान दात काढत होता... नेटिझन्स खवळले; Viral Video.त्याने २०२५-२६ च्या कायदे-आझम ट्रॉफीमध्ये पेशावरकडून खेळताना फलंदाजीतही छाप पाडली आणि दोन डावात शतक व अर्धशतक केले. पण तो प्रकाशझोतात आला तो २०२५-२६ च्या प्रेसिडेंट्स ट्रॉफीमधून, या स्पर्धेत त्याने ५ सामन्यांत ३० विकेट्स घेतल्या. त्याला पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये रावळपिंडी संघाे निवडले. त्याची निवड नंतर नॅशनल क्रिकेट अकादमीत झाली. तिथे त्याला PCBचे हाय परफॉर्मन्स डायरेक्टर आकिब जावेद यांना प्रभावित केले. ऑगस्टअखेरीस पीसीबीच्या वेगवान गोलंदाजांच्या कॅम्पमध्येही त्याची निवड झाली, त्यानंतर त्याला थेट इंग्लंड दौऱ्यात आता खेळण्याची संधी मिळाली आहे.रझाउल्लाहने ८ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये ३० विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ७ आणि टी२० क्रिकेटमध्ये ७ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.