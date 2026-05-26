पुन्हा Ee Sala Cup Namde! रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा फायनलमध्ये दिमाखात प्रवेश; गुजरात टायटन्सचा लाजीरवाणा पराभव

Royal Challengers Bengaluru Into IPL 2026 Final: गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या फायनलमध्ये दिमाखात प्रवेश केला. Qualifier 1 मध्ये गुजरात टायनट्सला सर्व विभागांत मागे टाकत RCB ने एकतर्फी विजय मिळवला आणि सलग दुसऱ्या जेतेपदाच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले.
RCB Storm Into IPL 2026 Final

Swadesh Ghanekar
RCB qualify for IPL 2026 final after beating Gujarat Titans: गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या फायनलमध्ये 'रॉयल' म्हणूनच धडक मारली. गुजरात टायटन्सला सर्व आघाड्यांवर चीतपट करताना RCB ने जेतेपद कायम राखण्याच्या दिशेने वाटचाल केली. GT ला मात्र आला क्वालिफायर २ मध्ये खेळावे लागेल. एलिमिनेटरमधील सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यातल्या विजेत्यांशी ते भिडतील. कर्णधार रजत पाटीदार ( Rajat Patidar) आजच्या सामन्यातील नायक ठरला. त्याच्या नाबाद ९३ धावांनी GT ला हतबल केले.

