पुन्हा Ee Sala Cup Namde! रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा फायनलमध्ये दिमाखात प्रवेश; गुजरात टायटन्सचा लाजीरवाणा पराभव

RCB qualify for IPL 2026 final after beating Gujarat Titans: गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या फायनलमध्ये 'रॉयल' म्हणूनच धडक मारली. गुजरात टायटन्सला सर्व आघाड्यांवर चीतपट करताना RCB ने जेतेपद कायम राखण्याच्या दिशेने वाटचाल केली. GT ला मात्र आला क्वालिफायर २ मध्ये खेळावे लागेल. एलिमिनेटरमधील सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यातल्या विजेत्यांशी ते भिडतील. कर्णधार रजत पाटीदार ( Rajat Patidar) आजच्या सामन्यातील नायक ठरला. त्याच्या नाबाद ९३ धावांनी GT ला हतबल केले. .RCB ने क्वालिफायर १ मध्ये ५ बाद २५४ धावा करून इतिहास घडवला. आयपीएल प्ले ऑफमधील ही सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. कर्णधार रजत पाटीदारने ३३ चेंडूंत ५ चौकार व ९ षटकारांसह ९३ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याला कृणाल पांड्याने ( ४३) ४७ चेडूंत ९५ धावांची भागीदारी करून दमदार साथ दिली. त्याआधी विराट कोहली ( ४३) व देवदत्त पडिक्कल ( ३०) यांनी ३८ चेंडूंत ७२ धावांची भागीदारी केली होती. रॉयलच्या फटकेबाजीसमोर गुजरातने गुडघे टेकले. रजतचा झेल सोडणे गुजरातला खूपच महागात पडले..RCB vs GT Qualifier 1 : चौकार गेला, हातातून बॅट सटकली अन् साई सुदर्शनचा 'गेम'झाला... IPL मधील सर्वात विचित्र विकेट Video .लक्ष्याचा पाठलाग करतानाही GT चा निम्मा संघ ५१ धावांवर गार झाला.. साई सुदर्शन ( १४) विचित्र पद्धतीने हिटविकेट झाला. आयपीएल प्ले ऑफमध्ये हिट विकेट होणारा तो दुसरा फलंदाज ठरला. यापूर्वी मागच्या वर्षी गुजरातचाच कुसल मेंडिस मुंबई इंडियन्सविरुद्ध हिट विकेट झाला होता. त्यानंतर भुवनेश्वर कुमारने तिसऱ्या षटकात शुभमन गिलचा ( २) त्रिफळा उडवला. जॉस बटलरने ( २९) आश्वासक फटके मारून आशा दाखवली, परंतु जोश हेझलवूडने चतुराईने त्याचाही त्रिफळा उडवला..रसिख सलामने त्याच्या पहिल्या व डावातील सहाव्या षटकात गुजरातला दोन धक्के देताना निशांत सिंधू ( ५) व जेसन होल्डर ( ०) यांना माघारी पाठवले. गुजरातची अवस्था पॉवर प्लेमध्ये ५ बाद ५१ अशी झाली. यंदाच्या पर्वात पॉवर प्लेमध्ये दादागिरी दाखवणाऱ्या गुजरातची क्वालिफायर १मध्ये हवाच निघाली. भुवनेश्वरने यंदाच्या पर्वात २५ विकेट्स गेतल्या आणि एकापेक्षा जास्त वेळा हंगामात २५ विकेट्स घेणारा तो पहिला भारतीय आणि जगातील तिसरा गोलंदाज ठरला. डफीने नवव्या षटकात अपर कट मारणाऱ्या वॉशिंग्टन सुंदरला ( ५) हेझलवूडच्या हाती माघारी पाठवले..Virat Kohli Scripts History! विराट कोहलीचे दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड! IPL मध्ये असे पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच फलंदाज... .डफीने विकेट मिळवण्याचे सत्र सुरू ठेवताना राशिद खानला ( ८) झेलबाद करून त्याची तिसरी आणि संघासाठी सातवी विकेट मिळवली. कृणाल पांड्याने GT ला धक्का देताना कागिसो रबाडाची ( ९) विकेट मिळवून दिली. मोहम्मद सिराजचे कृणालने बाउन्सरने स्वागत केले. राहुल तेवातिया व सिराज यांनी नवव्या विकेटसाठी चांगली जोडी जमवली. तेवातियाे ३३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि त्याने संघाला प्ले ऑफ इतिहासातील सर्वात मोठा ( धावांच्या फरकाने) पराभव टाळला. २००८ मध्ये RR ने दिल्ली डेअरडेव्हिल्सवर १०५ धावांनी विजय मिळवला होता. तेवातिया ४३ चेंडूंत ८ चौकार व ४ षटकारांसह ६८ धावांवर भुवीच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. सिराजसह त्याने ४१ चेंडूंत ६८ धावांची भागीदारी केली. GT चा डाव १९.३ षटकांत १६२ धावांवर गुंडाळला गेला. RCB ने ९२ धावांनी हा सामना जिंकला आणि आता अहमदाबादला ते फायनल खेळणार आहेत.