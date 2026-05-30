IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीला ५ पुरस्कार अन् पैशांचा पाऊस! १५ वर्षांच्या पोराला कारसह BCCI कडून किती रुपयांचे बक्षीस मिळाले?

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेची (IPL 2026) अखेर रविवारी सांगता झाली. अहमदाबादला झालेला अंतिम सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने गुजरात टायटन्सला ५ विकेट्सने पराभूत करत जिंकला. यासह रजत पाटिदारच्या (Rajat Patidar) नेतृत्वात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने (RCB) सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकले. त्यामुळे बंगळुरू तिसराच संघ ठरला, ज्यांनी सलग दोन हंगामात विजेतेपद जिंकले. याआधी चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स यांनी सलग दोन वर्षी आयपीएल ट्रॉफी जिंकली होती. असं असलं तरी अंतिम सामन्यानंतर झालेल्या पुरस्कार सोहळ्यात मात्र १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याने एक-दोन नाही, तर तब्बल ५ पुरस्कार (5 Awards) जिंकले. .IPL 2026 Award List: ऑरेंज-पर्पल कॅप आणि बक्कळ पैसा... पुरस्कार सोहळ्यातही वैभव सूर्यवंशीचाच डंका! पाहा विजेत्यांची संपूर्ण यादी.राजस्थान रॉयल्ससाठी खेळणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीसाठी आयपीएल २०२६ हंगाम खास राहिला. त्याने १६ सामन्यात ४८.५० सरासरीने आणि २३७.३१ च्या स्ट्राईक रेटने ७७६ धावा केल्या. त्याने ६३ चौकार आणि ७२ षटकार मारले, म्हणजेच तब्बल ६८४ धावा त्याने बाऊंड्रीतून मारले होते. याशिवाय त्याने ५२१ धावा पॉवरप्लेच्या षटकांमध्ये (१ ते ६ षटके) केल्या. तो एका हंगामात पॉवरप्लेमध्ये ५०० हून अधिक धावा करणारा एकमेव फलंदाज आहे. वैभवने प्लेऑफच्या दोन सामन्यात ९७ आणि ९६ धावांच्या खेळीही केल्या. याशिवाय त्याने साखळी फेरीत ३७ चेंडूत शतक करण्याचाही पराक्रम केला..त्याच्या या कामगिरीमुळे त्याने अनेक पुरस्कारांवर त्याचे नाव कोरले. तो आयपीएल २०२६ स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरल्याने त्याने ऑरेंज कॅप (Orange Cap) जिंकली. त्यासाठी त्याला ट्रॉफी आणि १० लाख रुपये मिळाले. इतकेच नाही, तर तो आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू (most valuable player) देखील ठरला. त्यासाठी त्याला १५ लाखांचे बक्षीस मिळाले. तो सर्वोत्तम उदयोन्मुख खेळाडू (Emerging Player) ठरला, ज्यासाठी त्याला १० लाख रुपयांचे बक्षीस मिळाले..एवढेच नाही, तर वैभवचा आयपीएल २०२५ मध्ये सर्वोत्तम स्ट्राईक रेट असल्याने त्याला टाटा सियारा (Tata Sierra) कार बक्षीस म्हणून मिळाली. याशिवाय सर्वाधिक ७२ षटकार मारल्याने त्याला १० लाख रुपये बक्षीस मिळाले. म्हणजेच वैभवला एकूण ४५ लाख रुपये आणि कार असे बक्षीस मिळाले..IPL 2026 Final: विराटचा विजयी षटकार अन् अनुष्काचा जल्लोष...RCB ला जिंकवताच किंग कोहलीने बायकोला शोधून फ्लाईग किसही दिले; Video Viral.वैभव हा आयपीएलच्या एका हंगामात ७०० धावा पार करणारा पहिला अनकॅप्ड खेळाडू आहे. आता त्याचे लक्ष भारताच्या संघात स्थान मिळवण्याचे आहे. तो आता आगमी श्रीलंका अ संघाविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेमध्ये भारतीय अ संघाकडून खेळताना दिसणार आहे.