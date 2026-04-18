RCB vs DC Live: विराट कोहली अपयशी ठरला, वैभव सूर्यवंशीचा 'पॉवर'फुल विक्रम थोडक्यात वाचला! १५ वर्षीय फलंदाज वरचढ ठरला

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals Marathi Update: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यातला सामना इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ गुणतालिकेसाठी महत्त्वाचा आहे. RCB सलग दोन सामने जिंकून, तर DC सलग दोन सामने गमावून आज एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर उतरले आहेत. दिल्लीचा कर्णधार अक्षर पटेलने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि दोन्ही संघाने त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताच बदल केलेला नाही. चिन्नास्वामी स्टेडियमवरील RCB चा हा १०० वा सामना आहे आणि आयपीएलमध्ये एकाच मैदानावर शतकी सामना खेळणारा हा पहिलाच संघ ठरला. यानंतर कोलकाता नाइट रायडर्सने इडन गार्डनवर ९८ सामने खेळण्याचा विक्रम आहे. .RCB: विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेव्हिड, रोमारिओ शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जोश हेझलवूडDC: लोकेश राहुल, पथूम निसंका, समीर रिजवी, अक्षर पटेल, डेव्हिड मिलर, त्रिस्तान स्तब्स, आकिब नबी, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार.फिल सॉल्ट व विराट कोहली या दोघांनी RCB ला आक्रमक सुरूवात करून देताना DC चे सर्व डावपेच अपयशी केले. पाच षटकांत त्यांनी ५२ धावा फलकावर चढवल्या. पण, लुंगी एनगिडीने त्याच्या संथ चेंडू टाकण्याचे कौशल्य दाखवले आणि विराटची ( १९) विकेट मिळवून दिली. विराटने आज आणखी १९ धावा केल्या असत्या तर तो वैभव सूर्यवंशीचा मोठा विक्रम मोडू शकला असता. विराटने यंदाच्या पर्वात पॉवर प्लेमध्ये १६० धावा करून दुसरे स्थान पटकावले आहे. या यादीत १५ वर्षीय वैभव १७९ धावांसह अव्वल स्थानावर आहे आणि आज विराट हा विक्रम मोडेल असे वाटले होते..त्याचवेळी ऑरेंज कॅपही पुन्हा आपल्याकडे आणण्याची संधी विराटला होती. काल गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिल याने २५१ धावांसह ऑरेंज कॅप नावावर केली होती. विराटने आजच्या १९ धावांसह आगेकूच केली आहे. तो २४७ धावांसह आता दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्याने आणखी चार धावा जोडल्या असत्या तर तो पुन्हा ऑरेंज कॅपचा मानकरी ठरला असता. हे वृत्त लिहिले तेव्हा RCB च्या ८ षटकांत १ बाद ७९ धावा झालेल्या आमि सॉल्ट २८ चेंडूंत ४५ धावांवर खेळत होता.