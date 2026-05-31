IPL 2026 Final, RCB vs GT live: शुभमन गिलची विकेट अन् वाचला विराट कोहली-एबी डिव्हिलियर्सचा ऑल टाईम रेकॉर्ड...

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans IPL 2026 Final Marathi News: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चा विजेता आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर ठरणार आहे. दोन महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या १९व्या पर्वाचा शेवट आज होणार... स्पर्धेत दणक्यात सुरुवात करणारा पंजाब किंग्स प्ले ऑफमध्येही पोहोचू शकला नाही, तेच कासवगतीने सातत्य राखून गुजरात टायटन्सने थेट अंतिम फेरीपर्यंत धडक मारली. आता त्यांना गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा सामना करायचा आहे. RCB ने मागच्या वर्षी जेतेपद पटकावून आयपीएल ट्रॉफीचा दुष्काळ संपवला होता आणि आता ते दुसऱ्यांदा हा चषक उंचावण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. RCB चा कर्णधार रजत पाटीदार याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. .आयपीएलमध्ये जोडी म्हणून सर्वाधिक धावा करण्याच्या विक्रमापासून गिल आणि साई सुदर्शन ५४ धावा दूर आहेत. सध्या हा विक्रम कोहली आणि एबी डिव्हिलियर्स (२०१६ मध्ये ९३९ धावा) यांच्या नावावर आहे. RCB ने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतल्यानंतर GT चा कर्णधार शुभमन गिल यानेही त्यांना प्रथम फलंदाजीच करायची होते हे सांगितले. त्यांनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल करताना साई किशोरच्या जागी अर्शद खानला खेळवले आहे. आयपीएल फायनलचा इतिहास सांगतोय की १० सामने प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने, तर ८ लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने जिंकल्या आहेत. .दोन चेंडू सावध खेळल्यानंतर साई सुदर्शनने सलग दोन चेंडूंना दिशा दाखवून चौकार मिळवले, परंतु पाचव्या चेंडूवर शॉर्ट बॉलवर फटका मारण्याच्या प्रयत्नात साईसाठी झेलची जोरदार अपील झाली आणि मैदानावरील अम्पायरने बाद दिले. साईने DRS घेतला आणि अल्ट्राएज नसल्याने तिसऱ्या अम्पायरने निर्णय बदलला. RCB ने आतापर्यंत ( २००९, २०११ व २०१६) तीन आयपीएल फायनल लक्ष्याचा पाठलाग करताना गमावल्या, तर २०२५ मध्ये त्यांनी प्रथम फलंदाजी करून बाजी मारली. तेच GT ने २०२५ नंतर अहमदाबाद येथे प्रथम फलंदाजी करताना पाच लढती जिंकल्या आहेत..Vaibhav Sooryavanshi : १५ वर्षांचा वैभव फक्त 'ऑरेंज कॅप'च नव्हे, तर ४ मोठे पुरस्कार नावावर करणार... वाचा किती लाख कमावणार?.जोश हेझलवूडने तिसऱ्या षटकात शुभमनची ( १०) विकेट मिळवून दिली आणि रजत पाटीदारने सुरेख झेल टिपला. GT ने २२ धावांवर पहिली विकेट गमावल्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर जॉस बटलरच्या जागी डावखुऱ्या निशांत सिंधूला फलंदाजीला पाठवले. शुभमनच्या विकेटमुळे विराट कोहली व एबी डिव्हिलियर्स यांचा आयपीएलमधील ऑल टाईम रेकॉर्ड वाचला. एका पर्वात मिळून सर्वाधिक धावा करण्याचा ( ९३९ धावा, २०१६) विक्रम विराट व एबीच्या नावावर आहे. हा विक्रम मोडण्यासाठी साई-शुभमन जोडीला आज ५४ धावा करायच्या होत्या, परंतु त्यांची भागीदारी २२ धावांतच संपुष्टात आली. .The highest partnership aggregates in an IPL season🔹 कोहली-एबी डिव्हिलियर्स ९३९ धावा, २०१६🔹 कोहली-फॅफ डू प्लेसिस ९३९ धावा, २०२३🔹 गिल-सुदर्शन ९१२ धावा, २०२५🔹 गिल-सुदर्शन ९०८ धावा, २०२६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.