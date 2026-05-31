IPL 2026 Final, RCB vs GT live: शुभमन-साई यांची विकेट अन् वैभव सूर्यवंशीच्या नावावर वर्ल्ड रेकॉर्ड... अहमदाबादमध्ये नोंदवला भन्नाट विक्रम

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans IPL 2026 Final Marathi News: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या फायनलमध्ये गुजरात टायटन्सला अपेक्षित सुरुवात करता आलेली नाही. त्यांचे दोन्ही सलामीवीर २६ धावांवर माघारी परतले आणि त्याचा फायदा १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला ( Vaibhav Sooryavanshi) झाला आणि त्याने आयपीएल इतिहासात मोठा विक्रम नावावर केला. .RCB ने प्रथम गोलंदाजीचा घेतलेला निर्णय पॉवर प्लेमध्येच यशस्वी ठरला. शुभमन गिल व साई सुदर्शन, हे GT चे दोन्ही सलामीवीर २६ धावांत तंबूत परतले. जोश हेझलवूडने तिसऱ्या षटकात शुभमनला ( १०) झेलबाद केले, त्यानंतर भुवनेश्वर कुमारने पुढच्या षटकात साई सुदर्शनला ( १२) माघारी पाठवले. जितेश शर्माने उल्लेखनीय झेल टिपला. शुभमन व साईच्या विकेटमुळे वैभव सूर्यवंशीच्या ( Vaibhav Sooryavanshi) नावावर वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला गेला..Vaibhav Sooryavanshi : १५ वर्षांचा वैभव फक्त 'ऑरेंज कॅप'च नव्हे, तर ४ मोठे पुरस्कार नावावर करणार... वाचा किती लाख कमावणार?.वैभवने IPL 2026 मध्ये १६ सामन्यांत ४८.५० च्या सरासरीने व २३७.३० च्या स्ट्राईक रेटने सर्वाधिक ७७६ धावा केल्या आहेत. त्यात एक शतक व ५ अर्धशतकांचा समावेश आहे. तो ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत सध्या आघाडीवर आहे, परंतु त्याच्या मागे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर GT चे सलामीवीर शुभमन गिल व साई सुदर्शन होते. शुभमन याने १५ सामन्यांत ७२२ धावा केल्या होत्या, तर साईने १६ सामन्यांत ७१० धावा केल्या होत्या. वैभवला मागे सोडण्यासाठी शुभमनला ५५, तर साईला ६८ धावा हव्या होत्या. पण, ते आज अनुक्रमे १० व १२ धावांवर माघारी परतले..वैभव आयपीएल इतिहासातील सर्वात युवा ऑरेंज कॅप विजेता फलंदाज बनला. हा विक्रम साईच्याच नावावर होता, त्याने २०२५ च्या पर्वात २३ वर्ष व २३१ दिवसांचा असताना ७५९ धावा करून ऑरेंज कॅप जिंकली होती. यापूर्वी हा विक्रम शुभमनच्या ( २३ वर्ष व २६३ दिवस) नावावर होता. त्याने २०२३ मध्ये ८९० धावा केल्या होत्या. .मोठी बातमी : ऋतुराज गायकवाडची भारतीय संघात एन्ट्री; उप कर्णधाराची जबाबदारी, वैभव सूर्यवंशीही संघात....याशिवाय तो स्पर्धेतील Most Valuable player पुरस्कारही जिंकू शकतो. Emerging player of season व Most Sixes winner हेही पुरस्कार त्याला खुणावत आहेत.