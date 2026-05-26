Virat Kohli Scripts History! विराट कोहलीचे दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड! IPL मध्ये असे पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच फलंदाज...

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans, Qualifier 1 : विराट कोहलीचे अर्धशतक थोडक्यात हुकले असले तरी त्याने इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये असा पराक्रम केला, जो जगातील एकाही फलंदाजाला नाही जमला. विराट २५ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ४३ धावांवर बाद झाला, परंतु त्याने मोठा विक्रम नावावर केला. .RCB च्या आघाडीच्या फलंदाजांनी GT च्या गोलंदाजांचा पॉवर प्लेमध्ये चांगलाच समाचार घेतला. वेंकटेश अय्यरने पहिल्या षटकात ३ चौकार खेचून तशी सुरुवातच करून दिली, परंतु कागिसो रबाडाने दुसऱ्या षटकात वेंकटेशला ( ७ चेंडू १९ धावा) झेलबाद केले. आयपीएलच्या एका पर्वात पहिल्या सहा षटकांत सर्वाधिक १८ विकेट्सचा विक्रम रबाडाने नावावर केला. पण, देवदत्त पडिक्कल व विराट कोहली यांनी गुजरातच्या गोलंदाजांची धुलाई करताना पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ७६ धावा केल्या, ज्या या पर्वातील त्यांच्या पॉवर प्लेमधील दुसऱ्या सर्वाधिक धावा ठरल्या. गुजरातविरुद्ध याचपर्वात त्यांनी ३ बाद ७८ धावा केल्या होत्या..आयपीएलच्या बाद फेरीतील किंवा प्ले ऑफमधील ही पॉवर प्लेमधील चौथी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. २०१४ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सने वानखेडेवर पंजाब किंग्सविरुद्ध २ बाद १०० धावा केल्या होत्या आणि ही सर्वोत्तम धावसंख्या आहे.गुजरातने आयपीएलच्या या पर्वात पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक ३१ विकेट्स घेऊन मुंबई इंडियन्सचा सर्वाधिक ३० विकेट्सचा ( २०२३) विक्रम मोडला. विराट व देवदत्त यांच्या ३८ चेंडूंत ७२ धावांच्या भागीदारीला दुर्दैविरित्या ब्रेक लागला. जेसन होल्डरने टाकलेला चेंडू बॅटची कड घेत यष्टिंवर आदळला अन् विराट २५ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ४३ धावांवर बाद झाला..Virat Kohli scripted history: याच षटकात जेसनने चौथ्या चेंडूवर देवदत्तला ( १९ चेंडूंत ३० धावा) बाद करून GT ला मोठे यश मिळवून दिले. विराट आणि देवदत्त यांची या पर्वातील सातवी 50+ धावांची भागीदारी ठरली. एका पर्वातील ही संयुक्तपणे दुसरी सर्वाधिक संख्या ठरली. यापूर्वी २०२३ मध्ये ड्यु प्लेसिस व विराट यांनी हा पराक्रम केला होता.विराट कोहलीने आजच्या सामन्यात ४० धावा करताच गुजरात टायटन्सविरुद्ध त्याने ५०० धावांचा टप्पा ओलांडला. GT विरुद्ध ५०० धावा करणारा तो पहिलाच फलंदाज ठरला, परंतु त्याचवेळी आयपीएलमधील आठ संघांविरुद्ध प्रत्येकी ५००+ हून अधिक धावा करणाराही तो पहिलाच ठरला. त्याने पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कॅपिटल्स, मुंबई इंडियन्स, सनरायझर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स आणि कोलकाता नाइट रायडर्स या संघांविरुद्ध ५०० पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत..आयपीएलमध्ये सर्वाधिक संघांविरुद्ध ५०० किंवा त्याहून अधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत कोहलीच्या खालोखाल रोहित शर्मा आणि शिखर धवन यांचा क्रमांक लागतो. आयपीएलच्या इतिहासातील दुसरे आणि तिसरे सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज असलेल्या रोहित आणि धवन यांनी आयपीएलमध्ये सात संघांविरुद्ध किमान ५०० धावा केल्या आहेत.या शिवाय त्याने ४३ धावांसह आयपीएल २०२६ मध्ये ६०० धावा पूर्ण केल्या. सलग चार आयपीएल हंगामांमध्ये ६०० किंवा त्याहून अधिक धावा करणारा जगातील पहिला खेळाडू बनला. विराटने मागील तीन पर्वात ६५७, ७४२ व ६३९ धावा केल्या होत्या.