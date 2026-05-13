RCB VS KKR LIVE: विराट कोहलीची पहिली धाव अन् सेलिब्रेशन जणू Century सारखं, चाहत्यांना हसू आवरेना... Viral Video ची मजेशीर गोष्ट

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders Marathi Update: अंगकृश रघुवंशी, रिंकू सिंग व कॅमेरून ग्रीन यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर कोलकाता नाइट रायडर्सने आव्हानात्मक धावसंख्या उभारल्या. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा संघ १९३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायला उतरला आणि पहिली धाव घेताच विराट कोहलीने ( Virat Kohli) जणू शतक पूर्ण झाले असे सेलिब्रेशन केले. ते पाहून चाहत्यांनाही हसू आवरले नाही. .फिन अॅलन ( १८) व अजिंक्य रहाणे ( १९) स्वस्तात बाद झाल्यानंतर अंगकृश रघुवंशीने उल्लेखनीय खेळी केली. त्याने कॅमेरून ग्रीनच्या सोबतीने ४३ चेंडूंत ६२ धावा जोडून कोलकाताचा डाव सावरला. ग्रीन २४ चेंडूंत ३२ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. त्यानंतर आलेल्या रिंकू सिंगने चौथ्या विकेटसाठी अंगकृशसह ४६ चेंडूंत ७६ धावा जोडल्या. अंगकृश ४६ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ७१ धावांवर माघारी परतला. रिंकू २९ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारासह ४९ धावांवर नाबाद राहिला. कोलकाताने ४ बाद १९२ धावा केल्या..सलग दोन सामन्यांत भोपळ्यावर माघारी परतणाऱ्या विराट कोहलीने पहिली धाव घेताच सेलिब्रेशन केले. स्टेडियमही त्याच्या या धावेनंतर दणाणून गेले. चेस मास्टर विराटने दुसऱ्या षटकात वैभव अरोराला चार चौकार खेचून चाहत्यांचा उत्साह आणखी वाढवला आणि ते पाहून जेकब बेथेलनेही हात मोकळे केले. KKR कडून पदार्पण करणाऱ्या सौरभ दुबेने पहिल्या षटकात दोन धावा देत चांगली सुरुवात केली, परंतु त्याच्या दुसऱ्या षटकात बेथेलने ६,४,४,०,१,१ अशा धावा मिळवल्या..रायपूरमध्ये सुरू असलेल्या RCB vs KKR सामन्यात कोहलीने पहिली धाव पूर्ण करताच मोठ्या उत्साहात प्रतिक्रिया दिली. त्याचे हे सेलिब्रेशन पाहून समालोचकांसह चाहत्यांनाही हसू आवरले नाही. ‘प्रत्येक धाव सेलिब्रेट करा’ या शैलीत कोहलीने मजेशीर अंदाजात आनंद व्यक्त केला. सलग दोन शून्यांनंतर अखेर खाते उघडल्याचा दिलासा त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता..विराटचा हा आयपीएलमधील २७९ वा सामना आहे आणि आयपीएलमध्ये सर्वाधिक सामने खेळण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर झाला आहे. रोहित शर्मा व महेंद्रसिंग धोनी यांनी प्रत्येकी २७८ सामने खेळले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.