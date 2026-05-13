RCB VS KKR LIVE: विराट कोहलीच्या विक्रमी सामन्यात अंगकृश रघुवंशी चमकला... रिंकू सिंगसह गतविजेत्यांसमोर ठेवले तगडे लक्ष्य

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders Marathi Update: इंडियन प्रीमिअऱ लीग २०२६ मधील प्ले ऑफच्या शर्यतीत कायम राखण्याच्या दृष्टीने कोलकाता नाइट रायडर्सने आव्हानात्मक धावसंख्या उभी केली. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने KKR च्या सलामीवीरांना स्वस्तात बाद केल्यानंतर अंगकृश रघुवंशीने चमक दाखवली. विराट कोहलीसाठी हा ऐतिहासिक सामना असला तरी रघुवंशीची चर्चा राहिली. त्याने कॅमेरून ग्रीन व रिंकू सिंग यांच्यासह KKR ला मोठ्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले. .पावसामुळे जवळपास ७५ मिनिटे विलंबाने सुरू झालेल्या सामन्यात RCB ने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. KKR कडून सौरभ दुबेने पदार्पण केले आहे, तर वरुण चक्रवर्थीला मुकावे लागले. विराट कोहलीचा हा आयपीएलमधील २७९ वा सामना आहे. लीगच्या इतिहासातील सर्वाधिक सामने खेळणारा तो खेळाडू ठरला आहे. त्याने महेंद्रसिंग धोनी ( २७८) आणि रोहित शर्मा ( २७८) यांना मागे सोडले..RCB VS KKR LIVE: अजिंक्य रहाणेने वर्ध्याच्या पोट्ट्याला दिली पदार्पणाची कॅप... जाणून घ्या कोण आहे सौरभ दुबे? ६ फूट ५ इंच उंचीचा गोलंदाज.फिन अॅलनने कोलकाताला आक्रमक सुरूवात करून देण्याचा चांगला प्रयत्न केला, त्याने दुसऱ्या षटकात ४,६,४ हाणले, परंतु भुवनेश्वर कुमारे तिसऱ्या षटकात RCB ला यश मिळवून दिली. फिन ८ चेंडूंत ३ चौकार व १ षटकारासह १८ धावांवर झेलबाद झाला. भुवीने टाकलेला चेंडू बॅटला घासून यष्टिरक्षक जितेश शर्माच्या हाती सहज विसावला. त्यानंतर जोश हेझलवूडने RCB ला अजिंक्य रहाणेची ( १९) विकेट मिळवून दिली. KKR ला पॉवर प्लेमध्ये ५६ धावांवर दोन धक्के बसले. हेझलवूडच्या पुढच्या षटकात चेंडू कॅमेरून ग्रीनच्या बॅटला घासला होता, परंतु स्लिपमध्ये कोणीच नसल्याने तो वाचला. .ग्रीन व अंगकृश यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ४३ चेंडूंत ६२ धावा जोडल्या होत्या, परंतु रसिख सलामने जोडी तोडली. ग्रीन २४ चेंडूंत ३२ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. उप कर्णधार रिंकू सिंगला पुढच्या क्रमांकावर फलंदाजीचा पाठवण्याचा डाव यशस्वी ठरला. त्याने अंगकृशसह ४६ चेंडूंत ७६ धावांची भागीदारी केली. अंगकृश ४६ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ७१ धावांची खेळी केली. शेवटच्या चेंडूवर तो रन आऊट झाल्याने, रिंकूचे अर्धशतक हुकले. तो २९ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारासह ४९ धावांवर नाबाद राहिला. कोलकाताने ४ बाद १९२ धावा केल्या. .IPL मध्ये KKR विरुद्ध सर्वाधिक विकेट्स३३ - भुवनेश्वर (ER: ८.०१)*३३ - युझी चहल (ER:७.९६)२५ - जसप्रीत बुमराह (ER: ७.७९)२५ - रवींद्र जडेजा (ER: ७.३४)२४ - आर अश्विन (ER: ८.१३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.