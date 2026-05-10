RCB vs MI Live: भुवनेश्वर कुमारचा दरारा... रोहित शर्मा, सूर्याला दोन चेंडूंत गुंडाळले; पर्पल कॅप नावावर अन् मोठा विक्रम Video

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians Marathi Updates: मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ प्ले ऑफच्या शर्यतीत कायम राहायचे असेल, तर विजयाशिवाय पर्याय नाही. पण, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध त्यांची दैना उडाली. भुवनेश्वर कुमारने ( Bhuvneshwar Kumar) मुंबईला धक्क्यांमागून धक्के दिले. भुवीने सलग दोन चेंडूंवर रोहित शर्मा व सूर्यकुमार यादव यांना माघारी पाठवून डावातील तिसरी विकेट मिळवली. भुवी २० विकेट्ससह आयपीएलच्या या पर्वात पर्पल कॅपचा मानकरी ठरला. शिवाय त्याने काही विक्रमही नावावर केले. .MI चा संघ सलग दुसऱ्या सामन्यात हार्दिक पांड्याशिवाय मैदानावर उतरला... हार्दिक दुखापतीतून पूर्णपणे सावरलेला नाही. सूर्यकुमार यादव टॉससाठी मैदानावर आला. रजत पाटीदारने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. MI च्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताच बदल झालेला नाही. रोहित शर्मा व विराट कोहली, यांनी आज आयपीएलमध्ये सर्वाधिक २७८ सामने खेळण्याच्या महेंद्रसिंग धोनीच्या विक्रमाशी बरोबरी केली..IPL 2026 Point Table: उर्विल पटेलची ऐतिहासिक खेळी! CSK ची मोठी झेप अन् लखनौ सुपर जायंट्स प्ले ऑफच्या शर्यतीतून OUT.Mumbai Indians: रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, विल जॅक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफरRoyal Challengers Bengaluru : विराट कोहली, जेकब बेथेल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेव्हिड, रोमारिओ शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम दार.भुवनेश्वर कुमारने मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाजांना सहज शिकार बनवले... पहिल्या षटकात रायन रिकल्टनला ( २) झेलबाद केल्यानंतर तिसऱ्या षटकात त्याने कमालच केली. कसोटी क्रिकेटमधील चेंडू टाकून त्याने सलग दोन चेंडूंवर रोहित शर्मा व सूर्यकुमार यादव यांना यष्टिंमागे झेल देण्यास भाग पाडले. रोहित १० चेंडूंत २ चौकार व २ षटकारासह २२ धावांवर जितेश शर्माच्या हाती झेल देऊन परतला..बाबा झाल्यानंतर सूर्याचा हा पहिलाच सामना होता आणि विराट कोहलीने त्याला हात मिळवून अभिनंदन केले. पण, पुढच्याच चेंडूवर विराटने स्लीपमध्ये सूर्याचा झेल टिपला. मुंबईला २८ धावांवर भुवीने तीन धक्के दिले. सहाव्या षटकात तिलक वर्माही ( ९) झेलबाद झाला असता, परंतु सुयश शर्माने झेल टाकला. पॉवर प्लेमध्ये मुंबईला ३ बाद ५३ धावा करता आल्या. .आयपीएलच्या या पर्वात पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये भुवनेश्वर कुमार ( १२) दुसऱ्या स्थानावर आला आहे. कागिसो रबाडा या विक्रमात १३ विकेट्ससह अव्वल आहे. जोफ्रा आर्चर ( ९), मोहम्मद सिराज ( ८) व मोहम्मद शमी ( ७) यांचा क्रमांक नंतर येतो. पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या संघांमध्ये RCB ( २२) अव्वल झाला आहे. त्यांनी गुजरात ( २१) व राजस्थान ( २१) यांना मागे सोडले. भुवीने चौथ्या पर्वात २० किंवा त्याहून अधिक विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने २०१४, २०१६, २०१७ व २०२६ या पर्वात असा पराक्रम केला. या कामगिरीसह त्याने लसिथ मलिंगा व जसप्रीत बुमराहच्या विक्रमाशी बरोबरी केली, तर युझवेंद्र चहलने ५ वेळा असा पराक्रम केला आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.