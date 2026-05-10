RCB vs MI Live: भुवनेश्वर कुमारचा दरारा... रोहित शर्मा, सूर्याला दोन चेंडूंत गुंडाळले; पर्पल कॅप नावावर अन् मोठा विक्रम Video

IPL 2026 RCB vs MI Marathi Cricket News: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध जबरदस्त गोलंदाजी करत सामन्याचे चित्र बदलून टाकले. त्याने सलग दोन चेंडूंमध्ये रोहित शर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांना बाद करत मुंबईच्या फलंदाजीला मोठा धक्का दिला.
BHUVNESHWAR KUMAR DISMISSES ROHIT AND SURYAKUMAR, CLAIMS PURPLE CAP

Swadesh Ghanekar
Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians Marathi Updates: मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ प्ले ऑफच्या शर्यतीत कायम राहायचे असेल, तर विजयाशिवाय पर्याय नाही. पण, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध त्यांची दैना उडाली. भुवनेश्वर कुमारने ( Bhuvneshwar Kumar) मुंबईला धक्क्यांमागून धक्के दिले. भुवीने सलग दोन चेंडूंवर रोहित शर्मा व सूर्यकुमार यादव यांना माघारी पाठवून डावातील तिसरी विकेट मिळवली. भुवी २० विकेट्ससह आयपीएलच्या या पर्वात पर्पल कॅपचा मानकरी ठरला. शिवाय त्याने काही विक्रमही नावावर केले.

