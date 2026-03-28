RCB vs SRH Live : ८ चेंडूंत ३ विकेट्स! अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड अपयशी... जेकब डफीने सामन्याला दिली 360 डिग्री कलाटणी

Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Marathi Cricket News : जोश हेझलवूडच्या जागी संधी मिळालेल्या न्यूझीलंडचा गोलंदाज जेकब डफीने ( Jacob Duffy) सनरायझर्स हैदराबादच्या आघाडीच्या फळीला गुंडाळले. अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड व नितीश कुमार रेड्डी हे अपयशी ठरले आणि अवघ्या ८ चेंडूंत तिघेही माघारी परतले. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या गोलंदाजांनी पॉवर प्लेमध्ये आपला दम दाखवताना ४९ धावांत ३ धक्के दिले. .RCB नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्यासाठी मैदानावर उतरले. सामन्याच्या सुरुवातीला एम चिन्नास्वामी स्टेडियममधील वातावरण भावनिक झालेले पाहायला मिळाले. मागच्या वर्षी RCB च्या जेतेपदाच्या जल्लोषात या स्टेडियमबाहेर चेंगराचेंगरीत ११ जणांना प्राण गमवावे लागले होते आणि त्यांना आज सर्वांनी शांत उभं राहून श्रद्धांजली वाहिली. RCB जेकब डफी व अभिनंदन सिंग या दोन, तर SRH सलिल अरोरा या नव्या चेहऱ्यासह आज मैदानावर उतरले. २७ वर्ष व २५३ दिवसांचा इशान किशन हा सनरायझर्स हैदराबादचा सर्वात युवा कर्णधार ठरला. यापूर्वी केन विलियम्सनने २०१८मध्ये २७ वर्ष व २४४ दिवसांचा असताना हैदराबादचे नेतृत्व केले होते. .RCB सातव्यांदा आयपीएलचा पहिला सामना खेळतोय आणि २०१७ नंतर हैदराबाद दुसऱ्यांदा आयपीएलची सुरुवात करत आहेत. दोन्ही वेळेस ते RCB विरुद्धच खेळले होते. भुवनेश्वर कुमार व डफी यांनी टिच्चून मारा करताना SRH च्या सलामी जोडीवर दडपण निर्माण केले आणि तिसऱ्या षटकात त्यांना यश मिळाले. अभिषेक शर्मा ( ७) स्वस्तात बाद झाला आणि त्याच षटकाच्या सहाव्या चेंडूवर ट्रॅव्हिस हेडला ( ११) माघारी पाठवून हैदराबादचे दोन्ही सलामीवीर बाद केले. चौथ्या क्रमांकावर बढती मिळालेल्या नितीश कुमार रेड्डीलाही ( १) डफीने बाद करून ८ सामन्यांत मॅच फिरवली..सनरायझर्स हैदराबाद - अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन, हेनरिच क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोरा, हर्ष दुबे, इशान मलिंगा, हर्षल पटेल, जयदेव उनाडकट; Impact players - शिवांग कुमार, लाएम लिव्हिंगस्टन, डेव्हिड पायन, आर स्मरण, सकिब हुसैन.RCB vs SRH Live : ११ षटकार, ९ चौकार... पुण्यात ३९ चेंडूंत शतक ठोकणाऱ्या फलंदाजाचे SRH कडून पदार्पण, कोण आहे Salil Arora?.रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेव्हिड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंग, जेकब डफी, सुय़श शर्मा; Impact players - देवदत्त पडिक्कल, जेकब बेथेल, रसिख सलाम, कनिष्क चौहान, वेंकटेश अय्यर.