RCB vs SRH Live : हैदराबादच्या खेळात 'सॉल्ट'! तीन अविश्वसनीय कॅच, इशान किशनचे शतक थोडक्यात हुकले, अनिकेत वर्माने झोडले

IPL 2026 RCB vs SRH Marathi Cricket News Live: सनरायझर्स हैदराबादने दमदार फलंदाजी करत मोठे लक्ष्य उभे केले, मात्र या डावात Phil Salt याच्या अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाने सामना रंगतदार केला. इशान किशनचे शतक हुकले.
Phil Salt celebrates after a stunning catch as Ishan Kishan walks back after missing his century

Swadesh Ghanekar
Updated on

Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Marathi Cricket News : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पहिल्या सामन्यात बरेच कलाटणी देणारे क्षण ठरले... न्यूझीलंडचा गोलंदाज जेकब डफी याने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून पदार्पणाच्या सामन्यात पहिल्याच स्पेलमध्ये तीन विकेट्स घेतल्या.. पण, त्यानंतर सनरायझर्स हैदराबादचा कर्णधार इशान किशन ( Ishan Kishan) व हेनरिच क्लासन यांच्या ९७ धावांच्या भागीदारीने SRH ला सामन्यात पुनरागमन करून दिले. पण, फिल सॉल्टच्या ( Phil Salt) दोन अविश्वसनीय झेलने सामन्याला पुन्हा कलाटणी दिली. इशानला शतकापासून वंचित रहावे लागले.

sports
Cricket News
Sunrisers Hyderabad
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
Ishan Kishan
Royal Challengers Bangalore
IPL 2026
Phil Salt performance

