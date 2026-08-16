AUS vs BAN: ऑसी दिग्गजांचा पारा चढला! बांगलादेशविरुद्ध लाजिरवाण्या पराभवानंतर पाँटिंगसह माजी खेळाडूंनी ऑस्ट्रेलियन संघाला सुनावलं

Australia vs Bangladesh, 1st Test, Marathi News: बांगलादेश संघाने नुकताच मोठा उलटफेर केला असून रविवारी डार्विनमध्ये ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्याच घरच्या मैदाना कसोटी सामन्यात बांगलादेशने ९ विकेट्सने पराभवाचा धक्का दिला. बलाढ्य ऑस्ट्रेलिया संघाला त्यांच्याच घरात हरवण्याची ही बांगलादेशची पहिलीच वेळ आहे. विशेष म्हणजे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध बांगलादेशचा हा कसोटीतील केवळ दुसरा विजय ठरला. ऑस्ट्रेलियाच्या या धक्कादायक पराभवावर अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पाँटिंग आणि मार्क वॉ यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार रिकी पाँटिंगने या पराभवानंतर मान्य केले की 'बांगलादेश आमच्यापेक्षा सर्वच बाबतीत सरस खेळले. माझ्या मते ते खूप संयमी आणि शिस्तबद्ध होते. आणि हो, एकदा आम्ही मागे पडलो की, पुनरागमन करणं खरंच खूप कठीण होतं.'.AUS vs BAN 1st Test: बांगलादेश ऐतिहासिक विजयाच्या उंबरठ्यावर; ऑस्ट्रेलियाला रडवले, कसोटीचा इतिहास-भूगोल बदलणारा सामना....या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला बांगलादेशने पहिल्या डावात १९८ धावांवरच रोखले होते. हसन मेहमुदने ६ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर बांगलादेशने पहिल्या डावात ४२६ धावा केल्या आणि २२८ धावांची आघाडी घेतली. बांगलादेशकडून तान्झिद हसन तमिमने १०१ धावांची खेळी केली, तर कर्णधार नजमुल हुसैन शान्तो (८४), मेहदी हसन मिराझ (६५) यांनी अर्धशतकं केली. जोश हेलजवूडने ६ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचा दुसरा डाव २८४ धावांवरच संपुष्टात आला. कॅमेरॉन ग्रीनने १०४ धावांची खेळी केली. बांगलादेशकडून मेहदी हसन मिराजने ५ विकेट्स घेतल्या. पहिल्या डावातील आघाडीमुळे बांगलादेशसमोर ५७ धावांचेच आव्हान होते. हे आव्हान बांगलादेशने एक विकेट गमावत सहज पूर्ण केले आणि सामना जिंकला..माजी खेळाडूंकडून बदलाची मागणीयाबाबत बोलताना रिकी पाँटिंगने हा पराभव अत्यंत लाजिरवाणा पराभव असल्याचे म्हटले. तो म्हणाला, 'बघा, बदल करण्याची माझी अजिबात इच्छा नाही. कर्णधार म्हणून किंवा खेळाडू म्हणून, मला संघाला एकत्र ठेवायचे होते. परिस्थिती खूपच खराब झाल्याशिवाय एखाद्या खेळाडूला संघाबाहेर करण्याची वेळ आलीये, असं मी म्हणत नाही. पण इथे येण्यापूर्वीच पुरेसे पुरावे होते की ऑस्ट्रेलिया संघाच्या पुनर्बांधणीला सुरुवात करावी. एखाद्या नव्या सलामीवीराला संधी दिली किंवा तिसऱ्या क्रमांकावर एखादा नवा खेळाडू आणला, तरी संघाचा फारसं नुकसान होणार नाही. जर ऑस्ट्रेलिया इथे पराभूत झाला आहे, तर मला वाटतं हे बदल करणे आवश्यक आहे.' .याशिवाय मॅथ्यू हेडननेही ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजीत क्रमात बदल करण्याला पाठिंबा दिला आहे. त्याने सॅम कॉन्स्टास आणि मॅथ्यू रेनशॉ यांना पुन्हा संघात घेण्याचा सल्ला दिला..AUS vs BAN 1st Test : बांगलादेशमुळे कसोटी क्रिकेटमध्ये भूकंप! ऑस्ट्रेलिया चारीमुंड्या चीत, भारताचा फायदा; वाचा WTC Final Scenario.मार्क वॉ म्हणाला की हा त्याला आठवत असलेला ऑस्ट्रेलियातील हा सर्वात मोठा धक्कादायक पराभव आहे. तो पुढे म्हणाला, तीन-चार वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलियाला वेस्ट इंडिजने गॅबावर हरवणं हा धक्कादायक पराभव होता, पण यावेळी बांगलादेश संघात त्याचे प्रमुख गोलंदाज नाहिद राणा आणि शोरुफुल इस्लाम खेळत नव्हते. ऑस्ट्रेलियाचा संघ पूर्ण ताकदीचा होता. त्यामुळे हा सर्वात मोठा पराभव आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.