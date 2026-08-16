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AUS vs BAN: ऑसी दिग्गजांचा पारा चढला! बांगलादेशविरुद्ध लाजिरवाण्या पराभवानंतर पाँटिंगसह माजी खेळाडूंनी ऑस्ट्रेलियन संघाला सुनावलं

Ponting & Waugh Slam Australia Team: डार्विनमध्ये बांगलादेशने ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्या घरच्या मैदानावर पहिल्यांदाच कसोटीत ९ विकेट्सने हरवून ऐतिहासिक विजय मिळवला. या विजयानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या माजी खेळाडूंनी संघावर टीका केली आहे.
Ponting & Waugh Slam Australia Team

Ponting & Waugh Slam Australia Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Australia vs Bangladesh, 1st Test, Marathi News: बांगलादेश संघाने नुकताच मोठा उलटफेर केला असून रविवारी डार्विनमध्ये ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्याच घरच्या मैदाना कसोटी सामन्यात बांगलादेशने ९ विकेट्सने पराभवाचा धक्का दिला. बलाढ्य ऑस्ट्रेलिया संघाला त्यांच्याच घरात हरवण्याची ही बांगलादेशची पहिलीच वेळ आहे.

विशेष म्हणजे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध बांगलादेशचा हा कसोटीतील केवळ दुसरा विजय ठरला. ऑस्ट्रेलियाच्या या धक्कादायक पराभवावर अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पाँटिंग आणि मार्क वॉ यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.

ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार रिकी पाँटिंगने या पराभवानंतर मान्य केले की 'बांगलादेश आमच्यापेक्षा सर्वच बाबतीत सरस खेळले. माझ्या मते ते खूप संयमी आणि शिस्तबद्ध होते. आणि हो, एकदा आम्ही मागे पडलो की, पुनरागमन करणं खरंच खूप कठीण होतं.'

Ponting & Waugh Slam Australia Team
AUS vs BAN 1st Test: बांगलादेश ऐतिहासिक विजयाच्या उंबरठ्यावर; ऑस्ट्रेलियाला रडवले, कसोटीचा इतिहास-भूगोल बदलणारा सामना...
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