Ranji Trophy: ८ चौकार अन् ३ षटकार... रिंकू सिंगचं खणखणीत नाबाद शतक; टीम इंडियात पुनरागमनासाठी ठोकली दावेदारी

Rinku Singh Ranji Trophy Century: रणजी ट्रॉफीच्या ९२ व्या हंगामाला ११ ऑक्टोबरपासून सुरुवात झाली आहे. पहिल्या फेरीत एलिट ग्रुप ए मधील उत्तर प्रदेशचा सामना बिहारविरुद्ध (Uttar Pradesh vs Bihar) राजगीरला खेळवला जात आहे. या सामन्यात रिंकू सिंगने शतकी खेळी केली. त्याच्यासह माधव कौशिकनेही शतक (Hundred) केल्याने पहिल्या दिवशी उत्तर प्रदेशचे वर्चस्व राहिले. .Ranji Trophy 2026-27: बीडच्या ३ खेळाडूंची महाराष्ट्राच्या रणजी संघात निवड! मैदानात कधी उतरणार? जाणून घ्या....या सामन्यात बिहारचा कर्णधार सकिबूल गनीने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे उत्तर प्रदेश प्रथम फलंदाजीसाठी उतरले. त्यांच्याकडून अभिषेक गोस्वामी आणि माधव कौशिक सलामीला फलंदाजीसाठी उतरले. पण ८ व्या षटकात गोस्वामीला १३ धावांवर अमोद यादवने गनीच्या हातून झेलबाद केले. त्यानंतर कर्णधार आर्यन जुयाल आणि करन शर्मा यांनाही प्रत्येकी १३ धावांवर सुरज कश्यपने बाद केले. त्यामुळे ८५ धावांवरच उत्तर प्रदेशने ३ विकेट्स गमावल्या होत्या..पण त्यानंतर माधवला रिंकू सिंगची साथ मिळाली. या दोघांनी संघाला केवळ सावरलंच नाही, तर नंतर बिहारला पहिल्या दिवसाच्या शेवटपर्यंत आणखी यश मिळू दिलं नाही. एकिकडे माधव संयमी खेळ करत असताना दुसऱ्या बाजूने रिंकू आक्रमक शॉट्स खेळत होता. या दोघांनी पहिल्या दिवसाच्या अखेरपर्यंत नाबाद द्विशतकी भागीदारी केली. या दोघांनीही शतकंही पूर्ण केली..पहिल्या दिवस अखेर उत्तर प्रदेशने ८४ षटकात ३ बाद २८७ धावा केल्या. माधव ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह २५२ चेंडूत १२४ धावांची नाबाद खेळी केली. तसेच रिंकू सिंगही ८ चौकार आणि ३ षटकारांसह १६४ चेंडूत १०९ धावांवर नाबाद राहिला. .Ranji Trophy: पृथ्वी शॉ झाला महाराष्ट्राचा कर्णधार! ऋतुराज गायकवाडला संघात स्थान का नाही? पाहा संपूर्ण टीम.रिंकूने पुनरागमनासाठी ठोकला दावादरम्यान, रिंकू सिंग सध्या भारतीय संघातून बाहेर आहे. मागील दोन वर्षात त्याच्या कामगिरी आलेल्या चढ-उतारांमुळे त्याला भारतीय संघातून जागा गमवावी लागली. पण आता रिंकूने रणजीमध्ये शतक ठोकून पुन्हा लक्ष वेधले आहे. त्याने या शतकासह भारतीय संघात पुनरागमनासाठी दावेदारी ठोकली आहे. तो भारतासाठी जुलै २०२६ मध्ये झिम्बाब्वे दौऱ्यात अखेरचा खेळला होता. त्याचा त्यानंतर भारताच्या संघात समावेश नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.