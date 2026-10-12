Cricket

Ranji Trophy: ८ चौकार अन् ३ षटकार... रिंकू सिंगचं खणखणीत नाबाद शतक; टीम इंडियात पुनरागमनासाठी ठोकली दावेदारी

Rinku Singh Hundred for Uttar Pradesh vs Bihar in Ranji Trophy 2026-27: रिंकू सिंगने रणजी ट्रॉफीच्या पहिल्याच दिवशी दमदार नाबाद शतक केले आहे. या शतकासह त्याने भारतीय संघात पुनरागमनासाठी दावेदारी ठोकली आहे.
Uttar Pradesh vs Bihar

Rinku Singh Hundred in Ranji Trophy 2026-27

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Rinku Singh Ranji Trophy Century: रणजी ट्रॉफीच्या ९२ व्या हंगामाला ११ ऑक्टोबरपासून सुरुवात झाली आहे. पहिल्या फेरीत एलिट ग्रुप ए मधील उत्तर प्रदेशचा सामना बिहारविरुद्ध (Uttar Pradesh vs Bihar) राजगीरला खेळवला जात आहे. या सामन्यात रिंकू सिंगने शतकी खेळी केली. त्याच्यासह माधव कौशिकनेही शतक (Hundred) केल्याने पहिल्या दिवशी उत्तर प्रदेशचे वर्चस्व राहिले.

Uttar Pradesh vs Bihar
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