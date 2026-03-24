क्रीडा अधिकारी ते उप कर्णधार! Rinku Singh कडे कोलकाता नाइट रायडर्सने दिली मोठी जबाबदारी

अलीगढच्या गल्ल्यांमध्ये क्रिकेट खेळणाऱ्या रिंकु सिंगने आपल्या कामगिरीच्या जोरावर स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केलीय. त्याच्या कामगिरीचं कौतुक करत उत्तर प्रदेश सरकारने विभागीय क्रीडा अधिकारी पदी नियुक्त केलंय. आता रिंकु सरकारी अधिकारी बनणार आहे. त्याच वेळी रिंकु सिंहसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी आली आहे. आयपीएलमद्ये कोलकाता नाइट रायडर्सने रिंकु सिंहला थेट उपकर्णधार केलं आहे. .आयपीएल २०२६ मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्सने त्यांचा उपकर्णधार रिंकु सिंह असेल असं जाहीर केलंय. सोशल मीडियावर याबाबत केकेआरने पोस्ट केली आहे. केकेआरने पोस्टमध्ये रिंकु सिंहचा फोटो पोस्ट केला आहे. २०१८ पासून रिंकु आयपीएलमध्ये खेळत असून आतापर्यंत तीन वेळा तो केकेआरकडून खेळला आहे..IPL 2026 Marathi News: मी माफी मागतो...! इंग्लंडच्या स्टार फलंदाजाची आयत्यावेळी माघार, हॅरी ब्रूकनंतर त्याच्यावरही होणार बंदीची कारवाई.केकेआरचं नेतृत्व सध्या अजिंक्य रहाणेच्या खांद्यावर आहे. ३७ वर्षीय अजिंक्य रहाणे अजून किती काळ आयपीएल खेळेल असा प्रश्न आहे. त्यामुळे केकेआरकडून आता पुढचा कर्णधार म्हणून रिंकु सिंहकडे पाहिलं जात आहे. त्यामुळेच त्याला उपकर्णधार केलं असल्याचं म्हटलं जातंय. रिंकूने याआधी उत्तर प्रदेशचं नेतृत्व केलंय. युपी टी२० लगीमध्येही त्यानं कर्णधारपदाची धुरा सांभाळली होती..आयपीएलमध्ये रिंकु सिंहची सॅलरी १३ कोटी रुपये इतकी आहे. २०१८मध्ये केकेआरने त्याला ८० लाखांमध्ये घेतलं होतं. तर २०२२ मध्ये फक्त ५५ लाखांची बोली लागली होती. २०२३मध्ये त्यानं ५ चेंडूत ५ षटकार मारत केकेआरला विजय मिळवून दिला होता. २०२५च्या मेगा लिलावाआधी केकेआरने १३ कोटी रुपयांमध्ये रिंकूला रिटेन केलं होतं.