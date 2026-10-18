11 Fours, 2 Sixes... रिंकू सिंगचं सलग दुसरं शतक! आता तरी टीम इंडियात पुन्हा जागा मिळणार का?

Uttar Pradesh vs Goa, Ranji Trophy Match: भारताचा फलंदाज रिंकू सिंग सध्या दमदार फॉर्ममध्ये असून त्याने सलग दुसरे शतक रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ हंगामात झळकावले आहे. सध्या रणजी ट्रॉफीची दुसरी फेरी सुरू असून या फेरीत उत्तर प्रदेशचा सामना कानपूरमध्ये गोवाविरुद्ध सुरू आहे. या सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी (रविवार, १८ ऑक्टोबर) उत्तर प्रदेशसाठी रिंकू सिंग (Rinku Singh) संकटमोचक ठरला. त्याने पहिल्याच दिवशी गोव्याविरुद्ध शतक केलं, त्यामुळे उत्तर प्रदेशला २०० धावांचा टप्पाही ओलांडता आला. .RANJI TROPHY: न्यूझीलंड दौऱ्याआधी शुभमन गिलचा रणजीत फ्लॉप शो! १ रनवर बोल्ड करणारा अजय मंडल आहे तरी कोण?.या सामन्यात उत्तर प्रदेशने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण अभिषेक गोस्वामीला ऋत्विक नाईकने ५ धावांवरच बाद केले. त्यानंतर माधव कौशिकला कर्णधार आर्यन जुयालने साथ देण्याचा प्रयत्न केला, पण १२ व्या षटकात जुयालला१४ धावांवर ऋत्विक नाईकनेच बाद केले, तर करण शर्मा शून्यावर धावबाद झाला. यानंतर मात्र माधवला रिंकूची चांगली साथ मिळाली. या दोघांनी डाव सावरत ५७ धावांची भागीदारी केली. पण माधव ३२ व्या षटकात ४५ धावांवर बाद झाला. पाठोपाठ आराध्य यादवने १ धावेवर आणि झिशान अन्सारीने २ धावांवर विकेट गमावली..त्यानंतर कार्तिक यादव आणि कार्तिक त्यागी यांनी संयमी खेळ करत रिंकूला साथ दिली. रिंकू एका बाजूने चांगला खेळ करत डाव पुढे नेत होता. कार्तिक यादवने ३० चेंडूत ६ धावा केल्या, तर कार्तिक त्यागी २४ चेंडूत ५ धावांवर बाद झाला. यश दयालही शून्यावरच परतला. पण शेवटी वंश चौधरीने रिंकूला साथ दिली. रिंकूने त्याचे शतक पूर्ण केले. या दोघांमध्ये १० व्या विकेटसाछी ६५ धावांची भागीदारी झाली. पण अखेर वंश २६ चेंडूत ४ धावांवर बाद झाल्याने उत्तर प्रदेशचा डाव ७१ षटकात २०२ धावांवर संपला.रिंकू सिंगने १८६ चेंडूत ११ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद ११८ धावा केल्या. हे त्याचे सलग दुसरे शतक आहे. त्याने रणजी ट्रॉफीच्या पहिल्या फेरीत बिहारविरुद्ध शतक करताना ११२ धावांची खेळी केली होती..रिंकू सिंगने पुनरागमनासाठी ठोकली दावेदारीरिंकू सिंग त्याच्या कामगिरीत सातत्य नसल्याने भारताच्या टी२० संघातून बाहेर झाला आहे. मात्र आता त्याने रणजीमध्ये सलग दोन शतकं करत तो फॉर्ममध्ये असल्याचे सिद्ध केले आहे. त्यामुळे त्याने भारतीय संघात पुनरागमनासाठी दावेदारी ठोरली आहे. इतकंच नाही, त्याने रणजीतील त्याच्या कामगिरीमुळे भारताच्या कसोटी पदार्पणासाठीही भारतीय संघाचेही दार ठोकावले आहे. आता त्याच्यासाठी भारतीय संघाचे दरवाजे पुन्हा उघडले जाणार का, हे पाहावे लागणार आहे..Ranji Trophy: ऋतुराज गायकवाडचं टीममध्ये पुनरागमन, पण तरी महाराष्ट्राच्या कर्णधारपदी पृथ्वी शॉ कायम; कारण काय?.रिंकूने भारतासाठी शेवटचा टी२० सामना २६ जुलै २०२६ रोजी झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळला आहे. तसेच अखेरचा वनडे सामना डिसेंबर २०२३ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळला आहे. कसोटीत मात्र अद्याप त्याने पदार्पण केलेलं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.