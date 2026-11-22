New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात पहिला कसोटी सामना वेलिंग्टनला खेळला जात असून रविवारी (२२ नोव्हेंबर) चौथ्या दिवसाचा खेळ झाला. या दिवशी रिषभ पंतने शतकी (Rishabh Pant Century) खेळी केली आहे. या खेळीदरम्यान, त्याने मारलेला एक षटकार फारच चर्चेत आला असून तो त्याने थेट मैदानातून बाहेर मारला होता. विशेष म्हणजे पंतसाठी दुखापतीतून सावरल्यानंतरचा हा पुनरागमनाचा कसोटी सामना आहे. .IND vs NZ: केएल राहुल सामन्यानंतर ग्लेन फिलिप्सला देणार पार्टी, पण का? न्यूझीलंडविरुद्ध नेमकं काय घडलं? .या सामन्यात भारताच्या पहिल्या डावात ५ व्या क्रमांकावर उरतलेल्या रिषभ पंतने सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला होता. त्याने तिसऱ्याच दिवसाअखेरपर्यंत अर्धशतक पूर्ण केले होते. त्यानंतर चौथ्या दिवशी त्याने अंशुल कंबोजसोबत सुरुवातीला ६८ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान, दोघांनीही काही मोठे शॉट्स खेळले..यादरम्यान, १३१ व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर पंतने चौकार मारला, तर दुसऱ्या चेंडूवर पंतने गुडघ्यावर बसून जोरदार चेंडूवर प्रहार केला. त्यामुळे चेंडू थेट स्टेडियममधून फूड ट्रक आणि कार पार्क होत्या तिथे पडला. हा १०२ मीटरचा लांबीचा षटकार होता. चेंडू स्टेडियममधून बाहेर गेल्यानंतर काही वेळात एका व्यक्तीने तो पुन्हा परत आणून दिला. पंतच्या या षटकाराचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे..दरम्यान, पंतने या सामन्यात ९ वे कसोटी शतक पूर्ण केले. त्याने कंबोजनंतर ध्रुव जुरेलसोबतही ७५ धावांची भागीदारी केली. पंत १५३ चेंडूत १० चौकार आणि ६ षटकारांसह १२८ धावा करून रचिन रवींद्रच्या गोलंदाजीवर नॅथम स्मिथच्या हातून झेलबाद झाला.यासामन्यात भारताने पहिला डाव १६६ षटकात ९ बाद ७२० धावांवर घोषित केला. ही भारताची परदेशातील सर्वोच्च कसोटी धावसंख्या ठरली. भारताकडून या डावात पंतशिवाय केएल राहुलनेही शतक केले. त्याने १३६ धावा केल्या. याशिवाय यशस्वी जैस्वाल (८५), देवदत्त पडिक्कल (८०), शुभमन गिल (९८) आणि ध्रुव जुरेल (७८) यांनी अर्धशतके केली..IND vs NZ, 1st Test: बुमराहचा धमाका! दुसऱ्या डावातही टॉम लॅथमला शून्यावरच केलं OUT, न्यूझीलंडच्या कर्णधाराचा नकोसा विक्रम.पंतचा षटकारांचा विक्रमपंतने १२८ धावांच्या खेळीदरम्यान ६ षटकार मारल्याने आता त्याच्या नावावर कसोटी कारकिर्दीत ९१ डावात १०८ षटकार आहेत. त्यामुळे तो कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने ब्रेंडन मॅक्युलमच्या १०७ षटकारांच्या विक्रमाला मागे टाकले आहे. या विक्रमाच्या यादीत अव्वल क्रमांकावर १३८ षटकारांसह बेन स्टोक्स आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.