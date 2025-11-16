IND vs SA: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध का झाला पराभव? उपकर्णधार रिषभ पंतने सांगितली टीम इंडियाची चूक

कोलकातामधील ईडन गार्डन्सवर झालेल्या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ३० धावांनी पराभूत केले. तिसऱ्या दिवशीच सामना संपवून दक्षिण आफ्रिकेने १-० अशी आघाडी घेतली. भारतीय संघ दबाव हाताळू शकला नाही, हे सामन्यानंतर उपकर्णधार रिषभ पंतने मान्य केले..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात कोलकातामधील ईडन गार्डन्सवर कसोटी मालिकेतील पहिला सामना पार पडला. या सामन्यात भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला. दक्षिण आफ्रिकेने तिसऱ्याच दिवशी रविवारी (१६ नोव्हेंबर) भारताला ३० धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेने १-० अशी आघाडी घेतली. याशिवाय वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपमध्येही दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली, पण भारताचा संघ चौथ्या क्रमांकावर घसरला. गोलंदाजांचा बोलबाला राहिलेल्या या सामन्यात दुसऱ्या डावात भारताला १२४ धावांचे लक्ष्यही पूर्ण करता आले नाही..IND vs SA, 1st Test: द. आफ्रिकेचा मोठा उलटफेर! भारताला कोलकाता कसोटीत केलं पराभूत; फिरकीच अस्त्र आपल्याचविरुद्ध बुमरँग.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला पहिल्या डावात भारताने १५९ धावांवर सर्वबाद केले होते, त्यानंतर भारताला पहिल्या डावात १८९ धावा करता आल्या होत्या. त्यामुळे भारताने ३० धावांची आघाडी घेतली. पण दुसऱ्या डावात दक्षिण आफ्रिकेने कर्णधार तेंबा बावुमाच्या नाबाद अर्धशतकी खेळीच्या जोरावर १५३ धावा केल्या. त्याला कॉर्बिन बॉशनेही २५ धावा करत साथ दिली. त्यामुळे भारतासमोर १२४ धावांचे आव्हान त्याला ठेवता आले होते. .पण गोलंदाजांना मदत करणाऱ्या खेळपट्टीवर हे लक्ष्य आव्हानात्मक होते. त्यातच भारतीय फलंदाजांनी नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या. त्यामुळे भारताचा डाव ९३ धावांवरच संपला. शुभमन गिलने दुखापतीमुळे फलंदाजी केली नाही. तसेच त्याने दुसऱ्या डावात क्षेत्ररक्षणासाठीही उतरला नव्हता. त्याच्याऐवजी उपकर्णधार रिषभ पंतने नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळली.दरम्यान, सामन्यानंतर प्रेझेंटेशनमध्ये रिषभ पंतने भारतीय संघाच्या कामगिरीवर भाष्य केले. तसेच तिसऱ्या दिवशी बावुमा आणि बॉश यांनी केलेली भागीदारीचा भारताला फटका बसल्याचे मान्य केले. .रिषभ पंत म्हणाला, 'हा असा सामना होता, ज्याचा तुम्ही फार काळ विचार करत बसू शकत नाही. आम्ही धावांचा पाठलाग करायलाच हवा होता. पण दुसऱ्या डावात आमच्यावर दबाव वाढत गेला आणि आम्ही फायदाही घेऊ शकलो नाही. तेंबा आणि बॉश यांच्यात चांगली भागीदारी झाली, ज्यामुळे ते सामन्यात पुनरागमन करू शकले.''या खेळपट्टीमध्ये गोलंदाजांना मदत होती, त्यामुळे १२० धावाही कठीण होऊ शकल्या. पण आम्ही संघ म्हणून दवाब हाताळून परिस्थितीचा फायदा घ्यायला हवा होता. काय सुधारणा हव्यात, याचा अद्याप विचार केलेला नाही. सामना नुकताच संपला आहे, पण आम्ही चांगले पुनरागमन करू.'.IND vs SA, 1st Test: 'आम्हाला हवी होती, तशीच खेळपट्टी, पण...', पराभवानंतरही गौतम गंभीरने टीका करणाऱ्यांना सुनावलं.दक्षिण आफ्रिकेने हा सामना जिंकून ही मालिका पराभूत होणार नाही, हे निश्चित केले आहे. आता दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने विजय मिळवला, तर ते भारताला व्हाईटवॉश देत मालिका जिंकतील. तसेच भारताला पराभव टाळायचा असेल, तर दुसरा सामना जिंकवाच लागेल, जेणे करून मालिका १-१ अशी बरोबरीत सुटेल. दुसरा सामना अनिर्णित राहिला, तरी दक्षिण आफ्रिका मालिकेत सध्या आघाडीवर असल्याने तेच मालिका जिंकतील. दुसरा सामना २२ नोव्हेंबरपासून गुवाहाटीमध्ये खेळवला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.