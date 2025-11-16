Cricket

IND vs SA: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध का झाला पराभव? उपकर्णधार रिषभ पंतने सांगितली टीम इंडियाची चूक

Rishabh Pant on defeat against South Africa in 1st Test : दक्षिण आफ्रिकेने भारताला कोलकाता कसोटीत ३० धावांनी पराभूत केले. या पराभवानंतर शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत भारताचे नेतृत्व केलेल्या रिषभ पंतने प्रतिक्रिया दिली आहे.
Rishabh Pant | India vs South Africa 1st Test

Rishabh Pant | India vs South Africa 1st Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • कोलकातामधील ईडन गार्डन्सवर झालेल्या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ३० धावांनी पराभूत केले.

  • तिसऱ्या दिवशीच सामना संपवून दक्षिण आफ्रिकेने १-० अशी आघाडी घेतली.

  • भारतीय संघ दबाव हाताळू शकला नाही, हे सामन्यानंतर उपकर्णधार रिषभ पंतने मान्य केले.

Loading content, please wait...
Cricket News
Rishabh Pant
Cricket News in Marathi
Team India
Kolkata
test cricket
South Africa Cricket Team
cricket news today
India vs South Africa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com