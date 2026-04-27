LSG vs KKR: 'आम्हाला खरंच एका ब्रेकची गरज...', रिषभ पंत सुपर ओव्हरमधील पराभवानंतर झाला हतबल; काय म्हणाला वाचा

IPL 2026, LSG vs KKR: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी (२६ एप्रिल) झालेला दुसरा सामना अत्यंत रोमांचक झाला. एकाना स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सने लखनौ सुपर जायंट्सला सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत केले. लखनौचा हा हंगामातील सहावा, तर सलग ५ वा पराभव होता. याशिवाय घरच्या मैदानातील सलग आठवा पराभव ठरला. त्यामुळे सध्या लखनौ सुपर जायंट्सचा (LSG) मार्ग आता बराच कठीण झाला आहे. त्यांनी ८ सामन्यांपैकी केवळ २ सामने जिंकले आहेत. या पराभवानंतर लखनौचा कर्णधार रिषभ पंतदेखील हतबल झाला होता. .IPL 2026 Controversy : ५ विकेट्स घेणाऱ्या मोहसिन खानला Super Over मध्ये गोलंदाजी का दिली नाही? नेमकं काय घडलं ते वाचा....या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना कोलकाता नाईट रायडर्सने रिंकू सिंगच्या नाबाद ८३ धावा आणि कॅमेरॉन ग्रीनच्या ३४ धावांच्या खेळीच्या जोरावर २० षटकात ७ बाद १५५ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर १५६ धावांचा पाठलाग करताना लखनौलाही २० षटकात ८ बाद १५५ धावाच करता आल्या. त्यांच्याकडून रिषभ पंतने सर्वाधिक ४२ धावा केल्या. तसेच एडेन मार्करम (३१) आणि आयुष बडोनी (२४) यांनी योगदान दिले. त्यानंतर सुपर ओव्हरमध्ये कोलकाताकडून सुनील नरेनने गोलंदाजी करताना लखनौच्या तीन चेंडूतच २ विकेट्स घेतल्या. त्याने पहिल्या चेंडूवर निकोलस पूरनला त्रिफळाचीत केले, तर तिसऱ्या चेंडूवर मार्करम बाद झाला. या दरम्यान, दुसऱ्या चेंडूवर पंतने १ धाव घेतली होती. त्यामुळे सुपर ओव्हरमध्ये कोलकातासमोर केवळ २ धावांचे लक्ष्य होते. पण रिंकू सिंगने प्रिन्स यादवच्या पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारत कोलकाता विजय निश्चित केला..या पराभवानंतर रिषभ पंत म्हणाला, 'हे पाहा, मला वाटतं की आम्हाला नक्कीच एका विश्रांतीची गरज आहे. मला वाटतं आम्ही पुन्हा ताजेतवाने व्हायला हवे. दबाव नेहमीच असणार आहे, पण त्यावेळीच आम्हाला बाहेर उत्तरं शोधण्यापेक्षा आमच्या आतच उत्तरं शोधावी लागणार आहेत. गोष्टी सरळ साध्या ठेवायला हव्यात. प्रत्येकाने जबाबदारी घेणं गरजेचं आहे. ही गोष्टी एक-दोन खेळाडूंपुरती मर्यादीत नाही, तर संपूर्ण संघाबद्दल आहे आणि बरेच लोक नक्कीच जबाबदारी घेतील.'.यंदाच्या हंगामात निकोलस पूरनचा फॉर्म ही देखील लखनौसाठी चिंतेची गोष्ट आहे. त्याला आत्तापर्यंत मोठी खेळी करता आलेली नाही. त्याबद्दल बोलताना रिषभ म्हणाला, 'आम्ही ग्रुपमध्ये चर्चा केली आहे आणि त्यातून निकोलस पूरनचं नाव आलं. तो सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये कदाचित नाहीये, पण त्याचवेळी तुम्हाला कठीण काळात तुमच्या खेळाडूंवर विश्वासही ठेवला पाहिजे. ते नक्कीच चांगली कामगिरी करतील. त्यामुळे कोणतीही सबब देणार नाही.''सकारात्मक बाजू पाहिली, तर कदाचित सध्या पुरेशा सकारात्मक गोष्टी नाहीत, पण मला वाटतं विश्रांतीनंतर नक्कीच भरपूर सकारात्मक गोष्टी असतील.'.शेवटच्या षटकात गोलंदाजी दिग्वेश राठीला दिली होती, ज्यामध्ये रिंकू सिंगने सलग ४ षटकार मारले. या षटकात २६ धावा निघाल्या, ज्यामुळे कोलकाताला दीडशे धावा पार करता आल्या होत्या. १९ षटकापर्यंत कोलकाता १२९ धावांवरच होते. पण २० व्या षटकापर्यंत त्यांनी १५५ धावांवर मजल मारली.याबाबत रिषभ पंत म्हणाला, 'क्रिकेटमध्ये असे क्षण बऱ्याचदा येतात की तुम्ही गोलंदाजीत थोडा बदल करून सामना वळवू शकता. पण कधी कधी गोलंदाजांना कठीण षटकांतही गोलंदाजी करावी लागले. मला काहीवेळेला मधल्या षटकांमध्ये त्याला गोलंदाजी द्यावी लागली, कारण मला विकेट्स हव्या होत्या, पण मला ती विकेट मिळाली नाही. माझा हाच विचार होता. मैदानावर खूप जणांचे वेगवेगळे विचार असतील, तर गोष्ट अजून अवघड होते.'लखनौला आता पुढचा सामना ४ मे रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळायचा आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे आता सात दिवसांचा कालावधी विश्रांतीसाठी आहे.