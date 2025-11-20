Cricket

IND vs SA, 2nd Test: शुभमन गिल खेळला नाही, तर रिषभ पंतच्या नावावर होणार मोठा विक्रम! धोनीनंतर पहिल्यांदाच...

Rishabh Pant Set to Captain India against South Africa: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. गिलच्या अनुपस्थितीत रिषभ पंतला नेतृत्वाची संधी मिळू शकते. असे झाल्यास त्याच्या नावावर एक खास विक्रम होईल.
Shubman Gill - Rishabh Pant

Pranali Kodre
  • भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्यापूर्वी भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे.

  • शुभमन गिलला मानेची दुखापत झाल्याने त्याच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे.

  • जर गिल खेळला नाही, तर रिषभ पंत पहिल्यांदाच कसोटीत भारताचे नेतृत्व करेल.

