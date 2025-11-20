IND vs SA, 2nd Test: शुभमन गिल खेळला नाही, तर रिषभ पंतच्या नावावर होणार मोठा विक्रम! धोनीनंतर पहिल्यांदाच...

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्यापूर्वी भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. शुभमन गिलला मानेची दुखापत झाल्याने त्याच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. जर गिल खेळला नाही, तर रिषभ पंत पहिल्यांदाच कसोटीत भारताचे नेतृत्व करेल. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात सध्या कसोटी मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील पहिला सामना कोलकातामध्ये झाला, ज्यात दक्षिण आफ्रिकेने ३० धावांनी विजय मिळवला होता. आता दुसरा सामना गुवाहाटीच्या बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. हे कसोटी क्रिकेटसाठी नवे मैदान असेल. दुसरा कसोटी सामना २२ नोव्हेंबर रोजी सुरू होणार आहे..IND vs SA: 'कोलकाता कसोटीच्या चार दिवसांपूर्वी BCCI चे क्युरेटर आले आणि...', सौरव गांगुलीचा खुलासा.दुसरा कसोटी सामना सुरू होण्यापूर्वीच भारतीय संघाला मात्र मोठा धक्का बसलेला आहे. भारताचा नियमित कसोटी कर्णधार शुभमन गिलला पहिल्या कसोटी खेळताना मानेची दुखापत झाली होती. तो पहिल्या डावात खेळत असताना ४ धावांवरच रिटायर्ड हर्ट झाला होता. त्यानंतर तो दुसऱ्या डावात मैदानात उतरला नाही, त्याच्याऐवजी उपकर्णधार रिषभ पंतने नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळली..गिलला दोन दिवस हॉस्पिटलमध्ये ठेवले होते. दरम्यान, गिल भारतीय संघासोबत कोलकाताहून गुवाहाटीला आला आहे. मात्र त्याने सरावात सहभाग घेतलेला नाही. त्यामुळे दुसऱ्या कसोटीत त्याच्या खेळवण्यावर अद्यापतरी प्रश्नचिन्ह आहे. अशात जर शुभमन गिल दुसऱ्या कसोटीत खेळला नाही, तर रिषभ पंतच्या नावावर मात्र नवा विक्रम होऊ शकतो..गिल दुसऱ्या कसोटीत खेळला नाही, तर रिषभ पंतच भारतीय संघाचे या सामन्यात नेतृत्व करेल, हे जवळपास निश्चित आहे. असे झाले, तर रिषभ पंत पहिल्यांदाच कसोटीत भारताचे नेतृत्व करताना दिसेल. त्यामुळे तो भारताचा ३८ वा कसोटी कर्णधार ठरेल. इतकंच नाही तर केवळ दुसरा भारतीय यष्टीरक्षक कर्णधार ठरले. यापूर्वी एमएस धोनी हा एकमेव असा भारतीय यष्टीरक्षक आहे, ज्याने कसोटीत नेतृत्व केले आहे. त्यामुळे आता पंतला धोनीच्या पंक्तीत स्थान मिळवण्याची संधी आहे. धोनीने ६० कसोटी सामन्यांत भारताचे नेतृत्व केले आहे..IND A vs SA A: आयुष बडोनी-इशान किशन लढले, पण भारताचा तिसऱ्या वनडे पराभव, मात्र द. आफ्रिकेविरुद्ध मालिका मात्र जिंकली.गुवाहाटी सामन्यात वेळेचे बदलदिवसा खेळला जाणाऱ्या कसोटी सामन्यात सामान्यत: आधी लंच ब्रेक होतो आणि मग टी ब्रेक होतो. पण गुवाहाटीमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या भारत - दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दुसऱ्या कसोटीला सकाळी ९ वाजता सुरुवात होणार असून आधी टी ब्रेक होईल आणि मग लंच ब्रेक होईल. त्यामुळे दिवसाचा खेळही दुपारी ४ च्या आसपास थांबू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.