New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात पहिला कसोटी सामना वेलिंग्टनला गुरुवारपासून (१९ नोव्हेंबेर) खेळला जात आहे. सामन्यात भारतीय संघाने ७०० धावांचा टप्पा पहिल्या डावात ओलांडून वर्चस्व मिळवले आहे. त्यामुळे भारताला आता विजयाची संधी आहे. दरम्यान, या सामन्यात शुभमन गिलला मिळालेल्या जीवदानावर न्यूझीलंड संघ नाराजी व्यक्त करताना दिसला होता. त्यावर रिषभ पंत मजेशीर टिप्पणीही करताना दिसला. .IND vs NZ, 1st Test: चौथा दिवस भारतासाठी विश्वविक्रमी, आता भल्यामोठ्या आघाडीसह विजयाची संधी; न्यूझीलंडला ड्रॉसाठी झुंजावे लागणार.या सामन्यात भारताच्या तिसऱ्या दिवशी पहिल्या डावात देवदत्त पडिक्कल ८० धावांवर बाद झाल्यानंतर कर्णधार शुभमन गिल केएल राहुलला साथ देण्यासाठी उतरला. या दोघांनी ९१ धावांची भागीदारीही केली. यावेळी राहुलने शतकही पूर्ण केले. पण तो १३६ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे रिषभ पंत फलंदाजीला आला. त्याने आणि गिलने धावफलक हलता ठेवत डाव पुढे नेला..गिल अर्धशतक करून ६७ धावांवर खेळत असतानाच १०८ व्या षटकात नॅथन स्मिथच्या गोलंदाजीवर त्याला जीवदान मिळाले. झाले असे की नॅथन स्मिथने टाकलेला चेंडू आतमध्ये घुसला आणि गिलच्या बॅटच्या जवळून जात पॅडला लागला. त्यामुळे न्यूझीलंडने पायचीतसाठी अपील केले, त्यावर पंच रिचर्ड इलिंगवर्थ यांनी त्याला बादही दिले. गिलनेही लगेचच DRS घेण्यापेक्षा रिषभ पंतशी चर्चा केली आणि मग रिव्ह्यू घेतला..IND vs NZ, 1st Test: भारीच! रिषभ पंतने मारला १०२ मीटरचा गगनचुंबी सिक्स, चेंडू गेला थेट स्टेडियमबाहेर; पाहा Viral Video.त्यानंतर बराच वेळ थर्ड अंपायर कुमार धर्मसेनाने वेगवेगळ्या अँगलने रिप्ले पाहिला. यात चेंडू बॅटजवळून जाताना अल्ट्राएजवर स्पाईक्स दिसत होते. त्यानंतर चेंडू बॅटच्या आतल्या बाजूला अगदी हलका स्पर्श करत पॅडवर आदळल्याचे समजत होते. त्यामुळे इलिंगवर्थ यांना त्यांचा निर्णय बदलून गिलला नाबाद द्यावे लागले. त्यामुळे गिलला जीवदान मिळाले.मात्र, या निर्णयाने न्यूझीलंडचे खेळाडू खूश नव्हते. त्यांच्यामते बॅट आणि पॅडमध्ये गॅप होता. यावेळी जेव्हा थर्ड अंपायर रिप्ले तपासत असताना एक न्यूझीलंडचा खेळाडू गॅपबद्दल चर्चा करतानाही ऐकू येत आहे. यावेळी एक न्यूझीलंडचा खळाडू कुमार, तुला गॅप दिसत आहे का? असंही म्हणताना दिसतोय, मात्र त्यावेळी पंतही मजेने उत्तर देताना ऐकू येत आहे की 'हो, कुमार आंधळे नाहीत, चिंता करू नको.' गिलला नाबाद दिल्यानंतरही न्यूझीलंडचे खेळाडू पंचांकडे नाराजी व्यक्त करतानाही दिसले..दरम्यान, नंतर गिल ९८ धावांवर असताना जेकॉब डफीच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला आणि त्याची पंतसोबतची १०० धावांची भागीदारीही तुटली. पण पंतने चांगला खेळ करताना पहिल्या डावात १२८ धावांची खेळी केली. ध्रुव जुरेलनेही ७८ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने पहिला डाव ९ बाद ७२० धावांवर घोषित केला आणि ३५२ धावांची मोठी आघाडी घेतली. भारताची ही परदेशातील सर्वात मोठी धावसंख्या ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.