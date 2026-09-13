IND vs WI: ऋतुराज गायकवाड, रिषभ पंत, जडेजाचे पुनरागमन होणार? वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या ODI मालिकेसाठी का होणार संघात बदल

भारतीय क्रिकेटमध्ये सप्टेंबरच्या अखेरीस एक दुर्मिळ परिस्थिती उद्भवणार आहे. भारताचा टी२० संघ सप्टेंबरच्या अखेरीस जपान दौऱ्यावर असणार आहे, कारण तिथे यंदा आशियाई क्रीडा स्पर्धा (Asian Games) होणार आहेत. पण त्याचवेळी वेस्ट इंडिजचा क्रिकेट संघ भारत दौऱ्यावर (West Indies tour of India) येणार आहे. अशात आता एकाच कालावधीत दोन भारतीय संघ खेळताना दिसणार आहेत. .IND vs AFG: १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यंवशीसमोर बुमराहचा यॉर्कर अन् बाऊन्सरचा मारा! सरावावेळी नेमकं काय घडलं?.आशियाई क्रीडा स्पर्धेत २८ सप्टेंबरला भारतीय टी२० संघाला पहिला सामना थेट उपांत्यपूर्व फेरीत खेळायचा आहे. हा सामना जिंकला, तर नंतर १ ऑक्टोबरला उपांत्य सामना आणि नंतर ३ ऑक्टोबरला पदकासाठीचा सामना होईल. याचदरम्यान, २७ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर दरम्यान वेस्ट इंडिज संघ भारताविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळणार आहे, तर ६ ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळणार आहे.अशात आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारताच्या टी२० संघात निवडलेल्या खेळाडूंमधील जे खेळाडू वनडे संघाचाही नियमित भाग राहिले आहेत, त्यांना वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेत सहभागी होता येणार नाही. त्यामुळे अशा खेळाडूंच्या जागेवर कोणाला संधी मिळणार असा प्रश्न असून त्यासाठी काही नावं समोर आली आहेत..आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारताच्या संघाचे नेतृत्व श्रेयस अय्यर करणार आहे, जो भारताच्या वनडे संघाचाही उपकर्णधार आहे. याशिवाय जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, ईशान किशन, अर्शदीप सिंग हे वनडे संघातील खेळाडूही सप्टेंबरच्या अखेरीस आणि ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला जपानमध्ये असतील. आता त्यामुळे निवड समितीला त्यांच्या जागेवर वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी कोणाला संधी द्यायची याचा निर्णय पुढच्या आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीदरम्यान घ्यावा लागणार आहे.क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार रिषभ पंत, ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जैस्वाल, मोहम्मद सिराज, रवींद्र जडेजा यांचा विचार वनडे संघासाठी पुन्हा होण्याची शक्यता आहे. हे खेळाडू वनडे संघाचा सध्या नियमित भाग नाहीत. पण ईशानच्या जागेवर रिषभ पंतला संधी मिळू शकते. पण ध्रुव जुरेलचाही पर्याय निवड समितीसमोर असेल..याशिवाय श्रेयस अय्यरच्या (Shreyas Iyer) जागेवर मधल्या फळीसाठी ऋतुराज गायकवाडला (Ruturaj Gaikwad) संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. त्याला ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय अ संघाचा कर्णधारही करण्यात आले आहे. तसेच यासाठी यशस्वी जैस्वालचाही पर्याय आहे. या दोघांनीही वनडेत चांगली कामगिरी केलेली आहे. अक्षर पटेलच्या जागेवर जडेजा येऊ शकतो. जडेजाला (Ravindra Jadeja) गेल्या काही वनडे मालिकेसाठी भारताच्या संघात संधी मिळाली नव्हती. पण तो वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळू शकतो. याशिवाय बुमराह आणि अर्शदीप यांच्या जागेवर मोहम्मद सिराज आणि मयंक यादव किंवा आशोक शर्मा यांना संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे..India T20I Squad : हर्षित राणाला नवी दुखापत, अफगाणिस्तान मालिका अन् Asian Games ला मुकणार! विदर्भाच्या खेळाडूला टीम इंडियात संधी.यासोबतच वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून हार्दिक पांड्याही भारताच्या संघात पुनरागमन करू शकतो. तो मे २०२६ पासून दुखापतीमुळे क्रिकेटपासून दूर होता. पण त्याला भारतीय अ संघात ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेसाठी काही दिवसांपूर्वीच संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यालाही वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे मालिकेत संधी मिळू शकते.दरम्यान, वेस्ट इंडिजविरुद्ध विराट कोहली, रोहित शर्मा यांच्यासह कर्णधार शुभमन गिल संघात कायम असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.