IND vs AFG: १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यंवशीसमोर बुमराहचा यॉर्कर अन् बाऊन्सरचा मारा! सरावावेळी नेमकं काय घडलं?

Afghanistan vs India T20I Series: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात रविवारपासून (१३ सप्टेंबर) तीन सामन्यांची टी२० मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेतील तिन्ही सामने नवी दिल्लीतील अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवले जाणार आहेत. या मालिकेसाठी गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय संघ सराव करत आहे. या मालिकेतून जसप्रीत बुमराह देखील पुनरागमन करणार आहे. तो मागील काही सामन्यांना दुखापतीमुळे मुकला होता. दरम्यान, बुमराह या मालिकेत १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीसोबत खेळताना दिसणार आहे. पण त्याआधी बुमराहने नेट्समध्ये वैभवला बराच संघर्ष करायला लावला. .Video: "इतका स्मार्ट दाखवलाय?" वैभव सूर्यवंशी 1980sचा Retro लूक पाहून शॉक; बुमराह, ईशान, श्रेयसनेही दिल्या भन्नाट रिअॅक्शन.खरंतर ज्यावेळी युके दौऱ्यात वैभवला पहिल्यांदा भारताच्या संघात संधी मिळाली, तेव्हा बुमराह त्या संघाचा भाग नव्हता. पण आता अफगाणिस्तानविरुद्ध हे दोघे संघसहकारी असणार आहेत. बुमराह आता दुखापतीतून पूर्ण बरा झालेला असून तंदुरुस्त दिसत आहे..दरम्यान, नेटमध्ये सरावादरम्यान वैभवचा सामना बुमराहशीही देखील झाला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार बुमराहने वैभवला पहिला चेंडू गुड लेंथवर टाकला, ज्यावर वैभवला बॅटही लावता आली नाही, त्यानंतरचा चेंडूही बुमराहने तसाच टाकला आणि वैभवला चकवले. तिसरा चेंडू बुमराहने यॉर्कर टाकला, जो वैभवने बॅट खाली आणत रोखला. शॉर्ट लेंथचा टाकलेला चेंडू वैभवचा बॅटची कड घेत गेला. दरम्यान, बुमराहने वैभवला नेट्समध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील आव्हानाची एक झलक दाखवून दिली आहे. दरम्यान, सूर्यवंशीनेही बुमराहचा धैर्याने सामना करताना काही शॉट्स मोठेही मारले..तथापि, वैभवला नेट्समध्ये केवळ बुमराहच नाही, तर यश ठाकूर आणि अर्शदीप सिंग यांनीही बराच संघर्ष करायला लावला. तसेच बुमराहने सरावादरम्यान कर्णधार श्रेयस अय्यरलाही त्रास दिला. त्याला खेळणे श्रेयसलाही कठीण जात होते.वैभवने आयपीएलमध्ये बुमराहविरुद्ध केलेलं आक्रमणदरम्यान, यापूर्वी वैभव आणि बुमराह आयपीएल २०२६ मध्ये आमने-सामने आले होते. त्यावेळी वैभवने बुमराहविरुद्ध आक्रमक खेळ केला होता. त्याने त्याच्या पहिल्याच षटकात दोन षटकार मारले होते..IND vs AFG : भारत-अफगाणिस्तान पहिला सामना १३ ऐवजी १४ सप्टेंबरला? पोलिसांच्या पत्रानंतर काय निर्णय झाला? महत्त्वाच्या अपडेट्स.नवे क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकअफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी२० मालिकेपासून नवे क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक सुभदीप घोष यांच्याही कामाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे भारतीय संघाने त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली क्षेत्ररक्षणाचा सराव केला..भारत आणि अफगाणिस्तान संघात १३, १५ आणि १७ सप्टेंबर रोजी टी२० सामने खेळले जाणार आहेत. या मालिकेचे यजमानपद अफगाणिस्तानकडे असून पहिल्यांदाच भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध द्विपक्षीय मालिकेत पाहुणा म्हणून खेळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.