Cricket

Rohit Sharma: ४५ चं युग संपलं अन् ७७ ची सुरुवात! रोहितची १३ वर्षांपूर्वीची पोस्ट व्हायरल; Shubman Gill च्या नेतृत्वाशी थेट संबंध

Rohit Sharma 13 years Old post Viral: रोहित शर्मा वनडे कर्णधारपदावरून हटवून शुभमन गिलला नवा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. यानंतर रोहितच्या १३ वर्षांपूर्वीच्या पोस्टने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
Rohit Sharma Old Tweet Viral

Rohit Sharma Old Tweet Viral

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • शुभमन गिलला भारताच्या वनडे संघाचा नवा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

  • ज्यामुळे रोहित शर्माच्या कर्णधारपदाचा कार्यकाळ संपला आहे.

  • रोहितचा १३ वर्षांपूर्वीची पोस्ट, ज्यात त्याने ४५ आणि ७७ क्रमांकांचा उल्लेख केला होता, ती पोस्ट चर्चेत आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
cricket news today
ODI captain
Shubman Gill

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com