Rohit Sharma: ४५ चं युग संपलं अन् ७७ ची सुरुवात! रोहितची १३ वर्षांपूर्वीची पोस्ट व्हायरल; Shubman Gill च्या नेतृत्वाशी थेट संबंध

शुभमन गिलला भारताच्या वनडे संघाचा नवा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.ज्यामुळे रोहित शर्माच्या कर्णधारपदाचा कार्यकाळ संपला आहे. रोहितचा १३ वर्षांपूर्वीची पोस्ट, ज्यात त्याने ४५ आणि ७७ क्रमांकांचा उल्लेख केला होता, ती पोस्ट चर्चेत आहे. .स्टार क्रिकेटपटू शुभमन गिलला बीसीसीआयने भारताच्या वनडे संघाचा नवा कर्णधार म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यामुळे तो आता रोहित शर्माकडून ही जबाबदारी हाती घेईल. यापूर्वी मे महिन्यात रोहित शर्माच्या कसोटीतील निवृत्तीनंतर गिलकडे कसोटी संघाचेही कर्णधाकरपद आले होते. आता रोहितला वनडे कर्णधारपदावरूनही हटवण्यात आल्याने त्याच्या भारताचा कर्णधार म्हणून कार्यकाळ पूर्णपणे संपला आहे..रोहित शर्माकडून ODI कर्णधारपदाची जबाबदारी हाती घेतल्यानंतर Shubman Gill ची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाला, '२०२७ वर्ल्ड कपमध्ये...'.रोहित वनडे खेळाडू म्हणून अद्याप सक्रिय असला तरी तो आता कर्णधार नसेल. त्यामुळे शुभमन गिलच्या कार्यकाळाला सुरूवात झाली आहे. तीन प्रकारांपैकी कसोटी आणि वनडे या दोन प्रकारात गिल कर्णधारपद सांभाळत आहे. तसेच भविष्यात त्याच्याकडे भारताच्या टी२० संघाचेही कर्णधारपद सोपवले जाण्याची शक्यता दाट आहे. कारण सध्या जरी सूर्यकुमार यादव टी२० संघाचा कर्णधार असला, तरी गिल उपकर्णधार आहे. तसेच गिलकडे वनडे कर्णधारपद सोपवण्याबाबत स्पष्टीकरण देताना निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकर यांनीही हेच कारण सांगितले होते की वास्तवात तीन वेगवेगळ्या कर्णधारांसोबत काम करणे कठीण आहे..मात्र या घोषणेनंतर रोहित शर्माच्या कर्णधारपदाचा एक काळ संपल्याच्या भावना सध्या अनेक जण व्यक्त करत आहेत. अशातच रोहित शर्माच्या १३ वर्षांपूर्वीच्या एका ट्वीटने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. त्याच्या या पोस्टने सर्वांनाच धक्का बसला आहे कारण त्याने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहिले होते की 'एका युगाचा अंत (४५) आणि नव्या युगाची सुरुवात (७७).' त्याच्या या पोस्टमध्ये त्याने ४५ आणि ७७ क्रमांकाचा वापर केला होता. खरंतर ४५ हा रोहितचा जर्सी क्रमांक आहे, तर ७७ हा शुभमन गिलचा जर्सी क्रमांक आहे..रोहितने १४ सप्टेंबर २०१२ रोजी ही पोस्ट केली होती. त्यामुळे रोहितने १३ वर्षांपूर्वीच गिल कर्णधार होणार हे भाकीत केलं होतं का, अशी चर्चा होता आहे. मात्र रोहितने ही पोस्ट १३ वर्षांपूर्वी नेमकी का केली होती, हे स्पष्ट नसले तरी सध्या असा कयास लावला जात आहे की त्यावेळी २०१२ चा टी२० वर्ल्ड कप सुरू होता आणि त्या वर्ल्ड कपमध्ये रोहित ७७ क्रमांकाच्या जर्सीमध्ये खेळला होता. त्यामुळे त्याने ही पोस्ट केली असल्याची दाट शक्यता आहे..Rohit Sharma: 'अद्भूत कर्णधार, टीम इंडियाला तू शिकवलंस की...' दिनेश कार्तिकचा रोहितच्या नेतृत्वाला सलाम; पाहा Video.तथापि, शनिवारी (४ ऑक्टोबर) निवड समितीने गिलला वनडे कर्णधार म्हणून घोषित करण्यासोबत आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे आणि टी२० मालिकांसाठी भारतीय संघांचीही घोषणा केली. १९ ऑक्टोबरपासून वनडे मालिकेने या दौऱ्याला सुरुवात होईल. वनडे मालिकेत रोहित आणि विराट कोहली या दोघांना खेळताना पाहायची संधी चाहत्यांना मिळणार आहे. दोघांनी भारताच्या वनडे संघात निवड झाली असून ते आता या मालिकेत गिलच्या नेतृत्वात खेळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.