IND vs SA: २७ वी धाव अन् रोहित शर्माने करियरमध्ये गाठलं नवं शिखर; सचिन, द्रविड, कोहलीच्या पंक्तीत स्थान

Rohit Sharma 20,000 Runs Record: विशाखापट्टणम येथे भारत-दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या वनडे सामन्यात रोहित शर्मा अर्धशतकी खेळी केली. त्याने या सामन्यात मोठा विक्रमही केला आहे.
Rohit Sharma | India vs South Africa 3rd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या वनडे सामन्यात रोहित शर्माने २७ धावा पूर्ण करताच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठा टप्पा गाठला.

  • रोहितने २० हजार आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण केल्या आहेत.

  • तो हा पराक्रम करणारा चौथा भारतीय ठरला आहे.

