IND vs SA: २७ वी धाव अन् रोहित शर्माने करियरमध्ये गाठलं नवं शिखर; सचिन, द्रविड, कोहलीच्या पंक्तीत स्थान

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या वनडे सामन्यात रोहित शर्माने २७ धावा पूर्ण करताच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठा टप्पा गाठला. रोहितने २० हजार आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण केल्या आहेत. तो हा पराक्रम करणारा चौथा भारतीय ठरला आहे..भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात वनडे मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात रोहित शर्माने २७ वी धाव घेताच मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली आहे. विशाखापट्टणम येथे शनिवारी (६ डिसेंबर) हा सामना सुरू आहे. या सामन्यात रोहित शर्माने अर्धशतकी खेळीही केली..IND vs SA: क्विंटन डी कॉकचं भारताविरुद्ध विश्वविक्रमी शतक; रिकी पाँटिंगचा विक्रम मोडला, तर सचिन तेंडुलकर, संगकाराशी बरोबरी.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोर २७१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून यशस्वी जैस्वाल आणि रोहित शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. दोघेही सुरुवातीपासून सावध खेळ करत होते. दक्षिण आफ्रिकेच्या वेगवान गोलंदाजांनी या दोघांना सुरुवातीला मोठे फटके खेळण्यापासून रोखले होते. रोहितने ७ षटकापर्यंत कोणताही मोठा शॉटही खेळला नव्हता. पण ८ व्या षटकात लुंगी एनगिडीविरुद्ध रोहितने षटकार खेचला. त्यानंतर रोहित त्याच्या लयीत खेळताना दिसला. त्याची आणि जैस्वालमध्ये ११ व्या षटकात अर्धशतकी भागीदाीरीही पूर्ण झाली..त्यानंतर १४ व्या षटकात रोहितने चौथ्या चेंडूतवर एकेरी धाव घेत २७ धावा पूर्ण केली. ही धाव रोहित शर्मासाठी विक्रमी धाव ठरली. कारण २७ धावा पूर्ण करताच रोहितने आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत २० हजार धावांचा टप्पा पूर्ण केला. २००७ मध्ये पदार्पण केलेल्या रोहितने ५०५ वा आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील ५३८ व्या डावात खेळताना २० हजार धावा पूर्ण केल्या आहेत..रोहित आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २० हजार धावा करणारा चौथाच भारतीय आहे. यापूर्वी असा पराक्रम सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड आणि विराट कोहली या तिघांनीच केला आहे. तसेच २० हजार धावा करणारा रोहित जगातील १४ वा खेळाडू ठरला आहे.आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारे भारतीय खेळाडू३४३५७ धावा - सचिन तेंडुलकर (७८२ डाव)२७९१० धावा - विराट कोहली (६२२ डाव)२४२०८ धावा - राहुल द्रविड (६०५ डाव)२०००० धावा - रोहित शर्मा (५३८ डाव)१८५७५ धावा - सौरव गांगुली (४८८ डाव).IND vs SA, 3rd ODI: करो वा मरो सामन्यात भारताने द. आफ्रिका ३०० धावांच्या रोखलं! कुलदीप यादव-प्रसिद्ध कृष्णाच्या ४-४ विकेट्स.रोहितने या सामन्यात २० व्या षटकात त्याचे अर्धशतकही पूर्ण केले. हे त्याचे या मालिकेतील दुसरे अर्धशतक आहे. त्याने पहिल्या सामन्यातही अर्धशतक केले होते. त्याच्यासह यशस्वी जैस्वालनेही अर्धशतक केले. त्याचे हे पहिलेच अर्धशतक आहे. त्यामुळे त्यांची शतकी भागीदारीही झाली आहे..