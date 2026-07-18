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ENG vs IND: एकिकडे निवृत्तीची चर्चा, तर दुसरीकडे गंभीर-रोहितच्या लॉर्ड्सच्या बाल्कनीत गप्पा; Video तुफान व्हायरल

Rohit Sharma - Gautam Gambhir Share Laugh At Lords: भारत-इंग्लंड वनडे मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यानंतर रोहित शर्मा वनडेतून निवृत्ती घेणार असल्याच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. अशातच आता गौतम गंभीर आणि रोहित हसत-गप्पा मारतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
Rohit Sharma and Gautam Gambhir Video

Rohit Sharma and Gautam Gambhir Video

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

England vs India 3rd ODI at Lord's: भारताचा वनडे संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून रविवारी (१९ जुलै) वनडे मालिकेतील शेवटचा सामना लॉर्ड्सवर खेळायचा आहे. या मालिकेत सध्या १-१ अशी बरोबरी असून लॉर्ड्सवर होणारा तिसरा सामना निर्णायक आहे. पण त्याआधीच धक्कादायक रिपोर्ट्स समोर आले. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) लॉर्ड्स वनडे सामन्यानंतर निवृत्ती घेण्याची चर्चा सध्या जोरदार होत आहे.

मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) आणि भारतीय संघव्यवस्थापन रोहितचा २०२७ वनडे वर्ल्ड कपसाठी विचार करत नसल्याचे म्हटलं जात आहे. त्यामुळे रोहित लॉर्ड्स वनडेनंतर निवृत्ती घेईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.

Rohit Sharma and Gautam Gambhir Video
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