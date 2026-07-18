ENG vs IND: एकिकडे निवृत्तीची चर्चा, तर दुसरीकडे गंभीर-रोहितच्या लॉर्ड्सच्या बाल्कनीत गप्पा; Video तुफान व्हायरल

England vs India 3rd ODI at Lord's: भारताचा वनडे संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून रविवारी (१९ जुलै) वनडे मालिकेतील शेवटचा सामना लॉर्ड्सवर खेळायचा आहे. या मालिकेत सध्या १-१ अशी बरोबरी असून लॉर्ड्सवर होणारा तिसरा सामना निर्णायक आहे. पण त्याआधीच धक्कादायक रिपोर्ट्स समोर आले. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) लॉर्ड्स वनडे सामन्यानंतर निवृत्ती घेण्याची चर्चा सध्या जोरदार होत आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) आणि भारतीय संघव्यवस्थापन रोहितचा २०२७ वनडे वर्ल्ड कपसाठी विचार करत नसल्याचे म्हटलं जात आहे. त्यामुळे रोहित लॉर्ड्स वनडेनंतर निवृत्ती घेईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. .IND vs ENG: लॉर्ड्स वनडेपूर्वी भारतीय संघात अचानक बदल! विदर्भाच्या खेळाडूची निवड, पण कोण गेलं संघाबाहेर?.भारतीय संघ सध्या २०२७ वर्ल्ड कपसाठी तयारी करत आहे. त्यातच रोहित इंग्लंडविरुद्ध पहिल्या दोन वनडेत अनुक्रमे ११ आणि २६ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर त्याच्या भवितव्याबाबत चर्चा सुरू झाल्या होत्या. दरम्यान, अनेकांनी रोहितला २०२६ वर्ल्ड कपमध्ये खेळवावे अशी मागणी केली आहे. त्याच्या निवृत्तीच्या चर्चा असल्याने गौतम गंभीरही चाहत्यांच्या निशाण्यावर आहे. रोहितला संघातून बाहेर करण्याचा निर्णय त्याचा असल्याचा दावा करत सातत्याने क्रिकेट चाहत्यांकडून त्याच्यावर टीका होत आहे..मात्र, असे असतानाच आता एक व्हिडिओ समोर आला, ज्यात गौतम गंभीर आणि रोहित शर्मा मस्त गप्पा मारताना दिसत आहेत. भारतीय संघ लंडनला पोहचले असून लॉर्ड्सवर सरावही करत आहेत. यादरम्यानचा हा व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओमध्ये दिसते की लॉर्ड्सच्या गॅलरीमध्ये रोहित शर्मा भारताच्या कोचिंग स्टाफमधील गंभीर, साईराज बहुतुले, सितांशू कोटक यांच्यासह उभा आहे आणि चर्चा करत आहे. यावेळी त्यांच्यात मजेशीर संवादही झाल्याचे दिसत आहे, कारण सर्वजण हसत आहेत. हा व्हिडिओ स्टार स्पोर्ट्सने शेअर केला आहे..दरम्यान, या व्हिडिओनंतर रोहित शर्मा आणि गौतम गंभीर यांच्यात फार मतभेद नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे आता या व्हिडिओनंतर रोहित शर्माही निवृत्ती घेणार नसल्याची शक्यता दाट असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र या सर्व चर्चा होत असल्या तरी अद्याप रोहितच्या निवृत्तीवर गौतम गंभीर किंवा रोहित शर्मा यांच्यापैकी कोणाही स्पष्ट भाष्य केलेलं नाही..IND vs ENG: "रोहित-विराट यांच्याशिवाय 2027 वर्ल्ड कप जिंकणे अवघड!", मेस्सीचं उदाहरण देत दिग्गज क्रिकेटर स्पष्टच बोलला.रोहित शर्मा गेल्या दोन दशकापासून भारतीय वनडे संघाचा भाग आहे. २००७ मध्ये आयर्लंडविरुद्ध पदार्पण करणाऱ्या रोहित शर्माने २८७ वनडे सामने आत्तापर्यंत खेळले आहेत. त्याने ११७५७ धावा केल्या आहेत, ज्यात तीन द्विशतकांसह ३३ शतकांचा समावेश आहे आणि ६२ अर्धशतकांचा समावेश आहे. तो वनडेत तीन द्विशतकं करणारा जगातील एकमेव क्रिकेटपटू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.