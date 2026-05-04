Cricket

IPL 2026: रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन यांना शतकाची हुलकावणी; पण मुंबई इंडियन्सने विजय मिळवून लखनौ सुपर जायंट्सलाही फेकले बाहेर

IPL 2026 MI vs LSG Marathi Cricket News: रोहित शर्मा याने पुनरागमनाच्या सामन्यात दमदार फलंदाजी करत Mumbai Indians संघाच्या विजयाचा पाया रचला. रायन रिकल्टन याच्यासह त्याने सलामीला ६५ चेंडूंमध्ये १४३ धावांची भक्कम भागीदारी केली, ज्यामुळे Lucknow Super Giants च्या गोलंदाजांवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आणि विजय मिळवला.
Rohit Sharma Falls Short of Century, Still Powers MI to Knock Out LSG

Rohit Sharma Falls Short of Century, Still Powers MI to Knock Out LSG

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Rohit Sharma miss century MI vs LSG IPL 2026 match : रोहित शर्माने पुनरागमनाचा सामना गाजवताना लखनौ सुपर जायंट्सच्या गोलंदाजांना चांगला चोप दिला. त्याने आणि रायन रिकल्टनने सलामीला ६५ चेंडूंत १४३ धावांची विक्रमी भागीदारी करून मुंबई इंडियन्सच्या विजयाचा पाया भक्कम केला. रोहित व रिकल्टन या दोघांचेही शतक थोडक्यात हुकले. पण, MI ने विजय मिळवून LSG लाही प्ले ऑफच्या शर्यतीतून बाहेर फेकले. या दोन्ही संघांनी ९ सामन्यांत केवळ २ विजय मिळवले आहेत आणि उर्वरित पाच सामने जिंकून ते जास्तीतजास्त १४ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतील. ही गुणसंख्या प्ले ऑफसाठी पुरेशी नाही.

Rohit Sharma Falls Short of Century, Still Powers MI to Knock Out LSG
मला दाखव, काय लिहिले आहेस? Raghu Sharma ने विकेट घेताच खिशातून पेपर काढला, सूर्यकुमार यादव वाचायला गेला; भावनिक संदेश...
Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
Mumbai Indians
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
Lucknow Super Giants
IPL 2026