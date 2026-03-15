BCCI Awards: चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेत्यांचा सन्मान, पण कर्णधार रोहित शर्मासह विराट कोहली गैरहजर; Video

Rohit Sharma and Virat Kohli Skip BCCI Annual Awards: नवी दिल्लीमध्ये बीसीसीआयचा नमन वार्षिक पुरस्कार वितरण सोहळा रविवारी पार पडला. या सोहळ्यात २०२४-२५ या हंगामात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकलेल्या क्रिकेटपटूंचा आणि संघांचा गौरव करण्यात आला. यंदाचा पुरस्कार खास होता, कारण २०२४-२५ हंगामात पुरुष, महिला आणि ज्युनियर गटात भारतीय संघाला विश्वविजेतेपद मिळाले. त्यामुळे या सर्व विश्वविजेत्यांचा सन्मान झाला. मात्र यात भारतीय संघाचे दिग्गज फलंदाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) यांची गैरहजेरीही चर्चेचा विषय ठरली..BCCI Awards: विश्वविजेत्यांचा सन्मान, द्रविड-मिताली राजला जीवनगौरव, तर गिल-मानधना सर्वोत्तम क्रिकेटर; पाहा विजेत्यांनी संपूर्ण यादी.गेल्या वर्षभरात भारताच्या पुरुष संघाने चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ आणि टी२० वर्ल्ड कप २०२६ या स्पर्धा जिंकल्या. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपही भारताच्या मुलांच्या आणि मुलींच्या संघांनी जिंकला. महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धाही भारतीय संघाने जिंकली. त्यामुळे या सर्व विजेत्या संघातील खेळाडूंचा विशेष गौरव झाला. यावेळी भारताचे अनेक स्टार खेळाडू उपस्थित होते. भारताचा टी२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव, कसोटी आणि वनडे कर्णधार शुभमन गिल, भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर, भारतीय पुरुष संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर, १९ वर्षांखालील मुलांच्या संघाचा कर्णधार आयुष म्हात्रे हे सर्व उपस्थित होते..मात्र, २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेता कर्णधार असूनही रोहित शर्मा, त्यासोबतच या विजेतेपदाचा भाग राहिलेला विराट कोहली, हे दोन्ही सुपरस्टार या कार्यक्रमासाठी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर बरीच चर्चा होत आहे. रोहित सध्या आयपीएल २०२६ पूर्वी कुटुंबासोबत वेळ घालवत असल्याचे समजत आहे. तो नुकताच सहलीला गेला होता, कदाचित यामुळे तो या कार्यक्रमासाठी उपस्थित नसावा, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. तसेच विराट सध्या लंडनमध्ये आहे, त्यामुळे तो देखील अनुपस्थित होता..शुभमन गिल सर्वोत्तम खेळाडू२०२४-२५ हंगामात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा शुभमन गिलला यंदा पॉली उम्रीगर पुरस्कार हा सर्वोत्तम पुरुष क्रिकेटपटूचा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळाला. याशिवाय स्मृती मानधनाला सर्वोत्तम महिला क्रिकेटपटूचा पुरस्कार पाचव्यांदा मिळाला..तीन दिग्गजांना जीवनगौरवया सोहळ्यात भारतीय क्रिकेटमध्ये मोलाचे योगदान देणाऱ्या राहुल द्रविड, रॉजर बिन्नी आणि मिताली राज यांचाही जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला. या तिघांनीही भारतीय क्रिकेटला एका नव्या उंचीवर नेण्यासाठी मोलाचा वाचा उचलला.