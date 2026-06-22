फॅन्ससोबत धक्काबुक्की नाय... रोहित शर्मा बॉडिगार्डवर चिडला; मुंबई विमानतळावर नेमकं काय घडलं? मन जिंकणारा Video

Rohit Sharma Viral Video: भारताचा दोन आयसीसी ट्रॉफी विजेता कर्णधार रोहित शर्माची लोकप्रियता लपून राहिलेली नाही. त्याचे करडो फॅन्स आहेत, जे केवळ भारतातच नाही, तर क्रिकेट खेळणाऱ्या अनेक देशांमध्ये दिसतात. त्यामुळे त्याची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक असतात. त्यातही त्याच्यासोबत फोटो काढण्याची संधी मिळालीच, तर त्यांच्यासाठी तो क्षण कायमस्वरुपी लक्षात राहणारा असतो. पण अनेकदा स्टार खेळाडूंभोवती बॉडिगार्ड (Bodyguard) दिसतात, जे चाहत्यांना फारसे त्यांच्याजवळ सुरक्षेच्या कारणाने येऊ देत नाहीत. नुकताच असाच एक प्रकार रोहित शर्मासोबत झाला. पण त्याने त्यावेळी जे केले, ज्याने अनेकांची मनं जिंकली आहेत. .IND vs AFG: Rohit Sharma ने इतिहास घडवला! ३७ वर्षे जूना विक्रमही मोडला अन् 'असा' पराक्रम करणारा पहिला भारतीय ओपनर ठरला.रोहित शर्मा सोमवारी (२२ जून) मुंबईच्या विमानतळावर दिसला होता. तो दिसताच अनेक चाहत्यांनी त्याला गराडा घातला आणि त्याला सेल्फी घेण्यासाठी विनंती केली. त्यावेळी एक चाहता सेल्फी घेताना रोहित शर्माच्या जवळ येत होता, पण त्याच्या बॉडिगार्डने त्याला बाजूला केले. रोहित शर्माने हे पाहिले. त्यावर तो निराश दिसला आणि त्याने एक रागाने बॉडिगार्डकडे कटाक्ष टाकला. त्यानंतर त्याने बॉडिगार्डला त्याच्या कृतीबाबत जाबही विचारला..रोहित शर्माचा हा व्हिडिओ फोटोपत्रकार पल्लव पालीवाल यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला असून प्रचंड व्हायरल (Video Viral) होत आहे. त्यावर अनेक प्रतिक्रियाही आल्या आहेत. अनेकांनी रोहित शर्माने चाहत्यांबद्दल दाखवलेल्या आदराबद्दल कौतुक केले आहे..रोहित शर्मा नुकताच अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळला होता. त्याने तीन सामन्यात ४७.६७ च्या सरासरीने १४३ धावा केल्या. त्याने शेवटच्या सामन्यात यशस्वी जैस्वालसोबत सलामीला १७० धावांची भागीदारी केली. त्याने ६९ चेंडूत ७९ धावाही केल्या. याच मालिकेदरम्यान रोहितने सलामीवीर म्हणून १६ हजार धावाही पूर्ण केल्या. तो सलामीवीर म्हणून सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा करणारा भारतीय खेळाडूही बनला आहे. त्याने सलामीवीर म्हणून ३८६ डावात १६१३७ धावा केल्या आहेत..Rohit Sharma चं टेन्शन वाढणार... कर्णधार शुभमन गिलने अफगणिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर दिलाय इशारा.रोहित शर्मा आता जुलैमध्ये इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिका खेळताना दिसेल. या वनडे मालिकेसाठी रविवारी (२१ जून) भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. या मालिकेसाठी रोहित शर्माही भारतीय संघाचा भाग आहे. त्याच्यासमोर आता या मालिकेतही चांगली कामगिरी करून संघातील स्थान टिकवण्याचे आव्हान आहे. ही वनडे मालिका १४ जुलैपासून सुरु होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.