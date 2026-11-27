Mumbai Indians bring back Rohit Sharma as captain: मुंबई इंडियन्सने काही दिवसांपूर्वीच गेली तीन वर्षे कर्णधार राहिलेल्या हार्दिक पांड्याचे पंजाब किंग्ससोबत अर्शदीप सिंगच्या बदलल्या ट्रेड केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या संघात कर्णधाराची जागा रिकामी झाली होती. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार कोण होणार याबाबत बऱ्याच चर्चा होत होत्या. अखेर मुंबई इंडियन्सने ही प्रतिक्षा शुक्रवारी संध्याकाळी पावणे सहाच्या ठोक्याला संपवली आहे. मुंबईने आयपीएल २०२७ साठी रोहित शर्माची पुन्हा एकदा कर्णधार म्हणून नियुक्ती केली आहे..Video : खतरनाक बाऊन्सर, भन्नाट इनस्विंग! Mumbai Indians ने ट्रायलसाठी काश्मीरी गोलंदाजाला बोलावले; कोण आहे Faizan Nisar?.मुंबईकडून गेल्या दोन दिवसांपासून याबाबत संकेत देण्यात आले होते. गुरुवारी मुंबई इंडियन्सने पोस्ट करत शुक्रवारी संध्याकाळी पावणे सहा वाजता मोठी घोषणा होणार असल्याची माहिती दिली होती. त्यामुळे गेल्या २४ तासांपासून चाहते या क्षणाची वाट पाहात होते..रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्सचा सर्वात यशस्वी कर्णधार आणि खेळाडू राहिला आहे. मात्र २०२४ आयपीएलपूर्वी मुंबईने सर्वांना चकीत करणारा निर्णय घेतला. त्यांनी हार्दिक पांड्याला ट्रेडमधून गुजरात टायटन्सकडून पुन्हा मुंबई संघात घेतले, इतकेच नाही, तर रोहित शर्माला कर्णधारपदावरून हटवर हार्दिककडे ही जबाबदारी सोपवली होती. मात्र या निर्णयाचे स्वागत चाहत्यांकडून फारसे चांगले झाले नाही. त्यातच गेल्या तीन हंगामांत हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सला अपेक्षित यश मिळवता आलेलं नाही. विशेष म्हणजे २०२६ आयपीएलमध्ये संघाची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक राहिली. मुंबई इंडियन्स संघाला नवव्या स्थानावर समाधान मानावं लागलं होतं..आयपीएल २०२० नंतर विजेतेपद पुन्हा पटकावण्याचे वाढलेले दडपण, हार्दिकच्या नेतृत्वाखाली ड्रेसिंग रूममधील वातावरण आणि चाहत्यांची नाराजी या सर्वच गोष्टी संघासाठी अडचणीच्या ठरल्या होत्या. अशाच हार्दिकच्या ट्रेडबाबत बरीच चर्चा झाली. अखेर मुंबईने हार्दिकचे पंजाब किंग्ससोबत ट्रेड केले. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार कोण होणार ही चर्चा होती. यासाठी सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह यांचीही नावं समोर आली होती. तसेच काही रिपोर्ट्सनुसार रोहितने तिलक वर्माचेही नाव सुचवल्याचे म्हटले जात होते. पण मुंबई इंडियन्सच्या व्यवस्थापनाने रोहितलाच पुन्हा कर्णधार होण्याची विनंती केल्यानंतर ती त्याने मान्य केली..Mumbai Indians चा कॅप्टन कोण, रोहित शर्मा की दुसरं कोणी? त्या पोस्टचा नेमका अर्थ काय?.अखेर या सर्व चर्चांना पूर्णविराम लावत शुक्रवारी मुंबईने रोहितला पुन्हा कर्णधार केले. रोहितने २०१३ मध्ये मुंबईच्या नेतृत्वाची धुरा पहिल्यांदा स्वीकारल्यानंतर २०१३, २०१५, २०१७, २०१९ आणि २०२० असे पाच वर्षी आयपीएल विजेतेपद मिळवले. त्यामुळे रोहित एमएस धोनीसह सर्वाधिक आयपीएल ट्रॉफी जिंकणारा कर्णधार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.