IND vs SA: RO-KO दक्षिण आफ्रिकेवर बरसले! विराट कोहलीचे दमदार शतक, तर रोहित शर्माचा आफ्रिदीला मागे टाकत नवा विश्वविक्रम

रांचीतील पहिल्या वनडेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी दमदार फलंदाजी केली. रोहितने ३५२ षटकारांसह शाहिद आफ्रिदीचा विक्रम मोडून वनडेत नवा विश्वविक्रम केला. विराट कोहलीने त्याचे ८३ वे आंतरराष्ट्रीय शतक केले..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात रांचीमध्ये पहिला वनडे सामना खेळला जात आहे. पहिल्याच सामन्यात भारताचे दोन दिग्गज रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्याकडून दमदार खेळ पाहायला मिळाला आहे. दोघांनीही आक्रमक खेळ केला. या दरम्यान रोहित शर्माने विश्वविक्रमही केला. तसेच विराट कोहली या सामन्यात सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळताना दिसला. त्याने शतकी खेळी केली..IND vs SA: फिरकीसमोरील अपयशाने केएल राहुलही निरुत्तर, म्हणाला 'तंत्रात आणि मानसिकतेत बदल...'.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. भारताकडून यशस्वी जैस्वाल आणि रोहित शर्मा सलामीला फलंदाजीला उतरला. जैस्वालने आक्रमक सुरुवात केली, तर रोहितने संयमी सुरुवात केली. मात्र जैस्वाल चौथ्याच षटकात १८ धावांवर बाद झाला. त्याने २ चौकार आणि १ षटकार मारला. तो बाद झाल्यानंतर रोहितला साथ देण्यासाठी विराट कोहली मैदानात उतरला. विराटने सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळायला सुरुवात केली. त्याने त्याची ही गती कायम ठेवली. यादरम्यान, रोहित शर्मा २ धावांवर असताना डी झोर्झीकडून त्याचा झेल सुटल्याने त्याला जीवदान मिळाले. या जीवदानाचा त्यानेही फायदा घेतला. .रोहितही स्थिर झाल्यानंतर तोही आक्रमक खेळायला लागला. दोघांनी पाहाता पाहाता शतकी भागीदारीही केली. विराटने १८ व्या षटकात कॉर्बिन बॉशविरुद्ध षटकार मारत अर्धशतक पूर्ण केले. अखेर विराट आणि रोहित यांची जोडी मार्को यान्सिनने २२ व्या षटकात तोडली. त्याने रोहितला पायचीत केले. रोहितने ५१ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५७ धावांची खेळी केली. विराट आणि रोहित यांनी १०९ चेंडूत १३६ धावांची भागीदारी केली. विराटचे शतकरोहित बाद झाल्यानंतर काही काळ ऋतुराज गायकवाडने विराटची काही काळ साथ दिली. मात्र ऋतुराजचा अफलातून झेल डेवाल्ड ब्रेव्हिसने घेतला. त्यामुळे ऋतुराज ८ धावांवर बाद झाला. पण विराट चांगला खेळ करत होता. त्याने १०२ चेंडूत त्याचे शतक केले. विराटचे रांचीमधील तिसरे शतक आहे, तर वनडेतील ५२ वे शतक ठरले. तसेच विराटचे हे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील ८३ वे शतक आहे. .विराट - रोहित एकत्र सर्वाधिक सामनेदरम्यान, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना भारतासाठी एकत्र हा ३९२ वा आंतरराष्ट्रीय सामना आहे. त्यामुळे सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने एकत्र खेळणाऱ्या भारतीय जोड्यांमध्ये आता विराट आणि रोहित पहिल्या क्रमांकावर आले आहेत. त्यांनी सचिन तेंडुलकर आणि राहुल द्रविड यांचा विक्रम मोडला आहे. सचिन आणि द्रविड यांनी ३९१ सामने एकत्र खेळले आहेत. त्यापाठोपाठ सौरव गांगुली आणि राहुल द्रविड यांची जोडी आहे. गांगुली आणि द्रविड यांनी ३६८ सामने एकत्र खेळले आहेत..रोहित शर्माचा विश्वविक्रमरोहित शर्माने तीन षटकार खेचले आहेत. त्याने तिसरा षटकार २० व्या षटकात प्रेनेलन सुब्रयन याच्या गोलंदाजीवर मारला. हा षटकार रोहितसाठी विक्रमी ठरला. या षटकारासह त्याने शाहिद आफ्रिदीचा विक्रम मोडत नवा विश्वविक्रम केला. रोहितचे आता वनडेमध्ये ३५२ षटकार झाले आहेत. त्यामुळे तो वनडेत सर्वाधिक षटकार मारणारा खेळाडू ठरला आहे. शाहिद आफ्रिदीने ३५१ षटकार वनडेत मारेल आहेत.वनडेत सर्वाधिक षटकार३५२ षटकार - रोहित शर्मा३५१ षटकार - शाहिद आफ्रिदी३३१ षटकार - ख्रिस गेल२७० षटकार - सनथ जयसू्र्या२२९ षटकार - एमएस धोनी.IND vs SA, 1st ODI: कर्णधार बदलला, पण तरी टीम इंडिया टॉस हरली! ऋतुराज गायकवाडला संधी, तर बावुमा द. आफ्रिका संघातून बाहेर.मायदेशात विराट - रोहितची जोडी हिटविराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी वनडेत मायदेशात खेळताना भागीदारीत २६६७ धावा केल्या. त्यामुळे वनडेत मायदेशात खेळताना भागीदारीत सर्वाधिक धावा करणारी जोडी ठरली आङहे त्यांनी माहेला जयवर्धने आणि कुमार संगकाराच्या जोडीला मागे टाकले आहे. त्यांनी श्रीलंकेत वनडेमध्ये २५९६ धावा भागीदारीत केल्या आहेत..