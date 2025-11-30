Cricket

IND vs SA: RO-KO दक्षिण आफ्रिकेवर बरसले! विराट कोहलीचे दमदार शतक, तर रोहित शर्माचा आफ्रिदीला मागे टाकत नवा विश्वविक्रम

Rohit Sharma – Virat Kohli 136-Run Partnership: भारत-दक्षिण आफ्रिका वनडेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीची जोडी चमकली. रोहितने शाहिद आफ्रिदीचा विक्रम मोडत नवा विश्वविक्रम केला. विराटनेही शतक केले.
Virat Kohli - Rohit Sharma | India vs South Africa ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • रांचीतील पहिल्या वनडेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी दमदार फलंदाजी केली.

  • रोहितने ३५२ षटकारांसह शाहिद आफ्रिदीचा विक्रम मोडून वनडेत नवा विश्वविक्रम केला.

  • विराट कोहलीने त्याचे ८३ वे आंतरराष्ट्रीय शतक केले.

